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Научные разработки металлургов внесут вклад в прогресс человечества

Научные разработки металлургов внесут вклад в прогресс человечества
Иллюстрация: ГМК «Норильский никель»

Совет директоров «Норникеля» одобрил новую стратегию социально-устойчивого развития, охватывающую как локальные, так и глобальные вопросы.

#НОВОСТИ

В стратегии сроком до 2030 года отражены четыре направления: безопасность и охрана труда; управление талантами и корпоративная культура; развитие технологий и продуктов; участие в жизни местного населения и общества.

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Ларисы Зельковой, на первом месте среди названных направлений – безопасность и здоровье сотрудников.

При этом речь идет не только о безопасном производстве: для нас важно обеспечить комфортные условия работы, возможности для профессионального роста и развития с учетом требований экономики будущего», - сказала она.

Отдельно в «Норникеле» подчеркивают стратегическую цель поддержать прогресс человечества с помощью продуктов металлургического производства и научных разработок. Планируется, что компания будет стимулировать поиск и создание инновационных технологий с использованием своих металлов для решения социальных проблем.

Также представленный документ подразумевает улучшение качества жизни населения территорий деятельности компании и коренных северных народов.

Существование крупного бизнеса напрямую связано с развитием территорий и благополучием общества в целом. Следуя долгосрочным стратегическим приоритетам, мы подтверждаем нашу устойчивость и выполнение обязательств перед всеми заинтересованными сторонами», - добавила Лариса Зелькова.

 

Автор: Петр Савельев
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