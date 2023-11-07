Научные разработки металлургов внесут вклад в прогресс человечества

Совет директоров «Норникеля» одобрил новую стратегию социально-устойчивого развития, охватывающую как локальные, так и глобальные вопросы.

В стратегии сроком до 2030 года отражены четыре направления: безопасность и охрана труда; управление талантами и корпоративная культура; развитие технологий и продуктов; участие в жизни местного населения и общества.

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Ларисы Зельковой, на первом месте среди названных направлений – безопасность и здоровье сотрудников.

При этом речь идет не только о безопасном производстве: для нас важно обеспечить комфортные условия работы, возможности для профессионального роста и развития с учетом требований экономики будущего», - сказала она.

Отдельно в «Норникеле» подчеркивают стратегическую цель поддержать прогресс человечества с помощью продуктов металлургического производства и научных разработок. Планируется, что компания будет стимулировать поиск и создание инновационных технологий с использованием своих металлов для решения социальных проблем.

Также представленный документ подразумевает улучшение качества жизни населения территорий деятельности компании и коренных северных народов.