В Красноярске скончался предприниматель Максим Стефин

Макс Стефин известен тем, что основал фирму MaxSoft (ЗАО «Макссофт»), одну из ведущих веб-лабораторий на рынке Красноярска.

Талантливый, энергичный, эмоциональный. У него была редкая интуиция, он видел то, что сейчас неизвестно, но станет мейнстримом через несколько лет. Всё, что он делал, было необычно, от фирмы его имени — Maxsoft (как мы шутили Microsoft — это наш филиал в Рэдмонде) до базы на озере Белё, его последнего любимого проекта. Он одинаково увлечённо разрабатывал бизнес-проекты в области IT и строил своими руками из кедровых брёвен, и у него всё получалось, — написал в соцсетях общественный деятель Алексей Бабий*.