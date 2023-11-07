В Красноярске скончался предприниматель Максим Стефин
Информация о смерти бизнесмена появилась в соцсетях. Друзья и знакомые Макса Стефина приносят свои соболезнования и делятся воспоминаниями о нем.
Макс Стефин известен тем, что основал фирму MaxSoft (ЗАО «Макссофт»), одну из ведущих веб-лабораторий на рынке Красноярска.
Талантливый, энергичный, эмоциональный. У него была редкая интуиция, он видел то, что сейчас неизвестно, но станет мейнстримом через несколько лет. Всё, что он делал, было необычно, от фирмы его имени — Maxsoft (как мы шутили Microsoft — это наш филиал в Рэдмонде) до базы на озере Белё, его последнего любимого проекта. Он одинаково увлечённо разрабатывал бизнес-проекты в области IT и строил своими руками из кедровых брёвен, и у него всё получалось, — написал в соцсетях общественный деятель Алексей Бабий*.
*) Признан в РФ иноагентом
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