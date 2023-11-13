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Даешь деньгами: какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 тыс. в год

Даешь деньгами: какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 тыс. в год
Иллюстрация: Банк «Левобережный»

Крупный сибирский банк выдаёт дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 тыс. в год и милями без ограничений.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

«Кешбэк по-сибирски» по карте «Основа» дают на все самое важное: 10% за проезд в общественном транспорте, 5% за услуги ЖКХ и АЗС, покупки в аптеках и популярных маркетплейсах и 1% по всем остальным категориям. А при совершении ежемесячных покупок на сумму от 50 тыс. рублей — дополнительный кешбэк 5% за покупки в супермаркетах, магазинах одежды и обуви. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда — нет необходимости выбирать их каждый месяц.

Ежемесячно можно получить до 5 тыс. рублями и 0,5% баллами для путешествий OneTwoTrip. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за авиа, ж/д билеты, за номера в гостиницах, отелях и аренду авто.

Объединяясь с родными или друзьями, кешбэк за все совершенные в течении месяца покупки получит каждый. Расходы суммируются по всем картам, подключенным к «Семейному кешбэку». Например, один потратит в ноябре 10 тыс. рублей, второй — 25 тыс. рублей, а третий — 15 тыс. рублей. Общие расходы составят 50 тыс. рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк. Если оформить платежный стикер — кешбэк будет как на премиальных картах (до 15 тыс. рублей в месяц).

Если ваши ежемесячные траты превышают 150 тыс. рублей в месяц — банк предлагает премиальную карту МИР Supreme с кешбэком 5% на все и безлимитные бесплатные посещения бизнес-залов всех аэропортов мира и ж/д вокзалов.

Увеличить количество бесплатных переводов можно подключив к карте «Сервис бесплатных переводов»: 300 тысяч в день по СБП и 2 млн рублей переводов по реквизитам будут доступны вам при тратах от 20 000 рублей в месяц по карте банка.

Выпуск карты «Основа» бесплатный. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 000 рублей в месяц или остатке на карте от 20 000 рублей, иначе абонентская плата — 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание — 0 рублей, если хранить на карте от 150 000 рублей или тратить от 75 000 рублей.

И здесь начинается щедрость. Закажите карту на сайте банка.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492.

Дебетовая карта с пакетом услуг «Основа». Кешбэк рублями — до 5 тыс. в мес.: по выделенным категориям max — 2 тыс. при совершении операций в ТСП от 5 тыс. по прочим категориям при совершении операций в ТСП — от 50 001 в мес. Категории — в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5% от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 тыс.; min ежедневный остаток по счету за прошедший месяц. 20 тыс.; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 тыс. — иначе ежемесячная абонплата 99. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно — 62 ₽/мес. Банк «Левобережный» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на www.nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

 

Автор: Петр Савельев
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