Музыкальный театр и ресторан «Хозяин тайги» подарили вкус русской классики

Журналисты ДК стали участниками первого иммерсивного гастроспектакля. Рассказываем, как это было.

Музыкальный театр и ресторан «Хозяин тайги» объединились, чтобы создать проект первого иммерсивного гастроспектакля «Диалоги» для неординарных личностей, интересующихся культурой XIX века.

Зрительный зал и сцена перенеслись в пространство ресторана «Хозяин Тайги». Зрители одновременно стали еще и артистами. Каждый, кто поучаствовал в эксперименте, произносил диалоги из известных пьес русских классиков. В этом им помогал суфлер, подающий текст в наушники.

Признаюсь, для меня участие в «Диалогах» стало выходом из зоны комфорта. Во-первых, потому что у меня не было театрального опыта, во-вторых, ни пьеса, ни персонаж заранее неизвестны. Все становится понятным вместе с первой подачей блюд. И вот ты сидишь и вспоминаешь, кто же такая Клеопатра Максимовна, из какой это пьесы. В общем, все мы почувствовали настоящий театральный мандраж. Однако в процессе волнение исчезает и остается только волшебство театра, которое захватывает. Не менее интересно слушать других гостей, наблюдать как они справляются со своими ролями и угадывать пьесу. Разумеется уникальность происходящему придает и фантастический сет от шеф-повара ресторана, — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске.

Меню гастроспектакля было специально разработал Алексей Ровинец, шеф-повар ресторана «Хозяин тайги». Это сет из восьми блюд, каждое из которых максимально приближено к кулинарии ХIX века.

Организаторы пообещали, что гастроспектакли станут постоянным «блюдом» театра и ресторана.