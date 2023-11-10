Двое красноярцев заняли посты в администрации Ачинска
Замглавы города по социальным вопросам стал Сергей Сетов, а заместителем главы города по общественно-политической работе назначен Владимир Козловский.
Об этом сообщил председатель Ачинского городского Совета депутатов Сергей Никитин.
Сергей Сетов ранее замещал эту должность и совмещал ее с основной – заместителя мэра по общественно-политической работе. Теперь замглавы по общественно-политической работе стал Владимир Козловский. Он приехал в Ачинск из Красноярска.
Ранее Сергей Сетов был начальник отдела ГУРЭП, заместителем руководителя департамента планирования и экономического развития администрации края, заместителем министра экономики и регионального развития Красноярского края, главой Назарова, заместителем главы Красноярска и руководителем департамента экономики.
Владимир Козловский возглавлял Следственное управление следственного комитета РФ по Иркутской области, работал в прокуратуре Красноярского края, администрации губернатора Красноярского края, был полномочным представителем губернатора края в северном территориальном округе. Последние годы был заместителем управления внутреннего контроля и юридического сопровождения – начальник отдела по экономической безопасности в компании «Красноярскнефтепродукт».