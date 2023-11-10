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Двое красноярцев заняли посты в администрации Ачинска

Двое красноярцев заняли посты в администрации Ачинска
Иллюстрация: Сергей Никитин

Замглавы города по социальным вопросам стал Сергей Сетов, а заместителем главы города по общественно-политической работе назначен Владимир Козловский.

#НОВОСТИ
Об этом сообщил председатель Ачинского городского Совета депутатов Сергей Никитин.
 
Сергей Сетов ранее замещал эту должность и совмещал ее с основной – заместителя мэра по общественно-политической работе. Теперь замглавы по общественно-политической работе стал Владимир Козловский. Он приехал в Ачинск из Красноярска.
 
 
Ранее Сергей Сетов был начальник отдела ГУРЭП, заместителем руководителя департамента планирования и экономического развития администрации края, заместителем министра экономики и регионального развития Красноярского края, главой Назарова, заместителем главы Красноярска и руководителем департамента экономики.
 
Двое красноярцев заняли посты в администрации Ачинска 1Владимир Козловский возглавлял Следственное управление следственного комитета РФ по Иркутской области, работал в прокуратуре Красноярского края, администрации губернатора Красноярского края, был полномочным представителем губернатора края в северном территориальном округе. Последние годы был заместителем управления внутреннего контроля и юридического сопровождения – начальник отдела по экономической безопасности в компании «Красноярскнефтепродукт». 
 
Автор: Петр Савельев
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