Двое красноярцев заняли посты в администрации Ачинска

Замглавы города по социальным вопросам стал Сергей Сетов, а заместителем главы города по общественно-политической работе назначен Владимир Козловский.

Об этом сообщил председатель Ачинского городского Совета депутатов Сергей Никитин.

Сергей Сетов ранее замещал эту должность и совмещал ее с основной – заместителя мэра по общественно-политической работе. Теперь замглавы по общественно-политической работе стал Владимир Козловский. Он приехал в Ачинск из Красноярска.

Ранее Сергей Сетов был начальник отдела ГУРЭП, заместителем руководителя департамента планирования и экономического развития администрации края, заместителем министра экономики и регионального развития Красноярского края, главой Назарова, заместителем главы Красноярска и руководителем департамента экономики.