«По моим оценкам, рынок лизинга Сибири может превзойти исторические показатели 2021»

Директор регионального филиала СберЛизинга Антон Миронов — о том, что драйвит рынок и почему предприниматели предпочитают лизинг при покупке авто и спецтехники.

Рынок лизинга в Сибирском регионе находится в фазе динамичного роста. Только в первом полугодии 2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 46% и составил 150 млрд рублей.

Антон Миронов, директор Сибирского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», считает, что в этом году рынок лизинга в регионе может побить рекорды прошлых лет. В интервью «ДК» он рассказал о преимуществах этого финансового инструмента и предпочтениях клиентов.

Справка DK.RU СберЛизинг — одна из крупнейших лизинговых компаний России. Имеет филиалы в 75 городах, в том числе — в Красноярске, и более 28 тыс. клиентов по всей стране. В этом году СберЛизинг отметил 30-летний юбилей. В Сибирском регионе компания имеет филиалы во всех городах с населением свыше 500 тыс. человек — Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Томске. Сибирский филиал СберЛизинга работает с 4,2 тыс. клиентами

Сейчас ваша компания — один из ведущих игроков на рынке Сибирского региона. С какими результатами ваш филиал подходит к окончанию 2023?

— Мы видим, что рынок лизинга в регионе развивается очень быстро. За первое полугодие он достиг 80% объема всего 2022. Время покажет, но по моим оценкам в этом году рынок в нашем регионе может превзойти исторические значения 2021.

Высокий запрос бизнеса на обновление основных средств и расширение парка оборудования дает возможности для роста самым сильным компаниям — опытным, современным, технологичным, которые заботятся о сервисе и выстраивании долгосрочных отношений с клиентами. Безусловно, в их числе — СберЛизинг.

Неслучайно наш филиал в первом полугодии продемонстрировал трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в первом полугодии объем сделок нашего филиала составил более 22,5 млрд рублей — мы почти достигли показателя всего 2022, когда объем сделок составил 24 млрд рублей. Я доволен результатами работы нашей команды.

За последние месяцы наших клиентов стало на несколько сотен больше. Такой серьезный рост не мог обойтись без увеличения команды филиала — в этом году число сотрудников выросло на 20%. Рынок растет, а мы растем вместе с ним.

Какое оборудование и транспорт сегодня пользуются наибольшим спросом?

— Как и в прошлом году, сейчас позитивную динамику роста показывает сегмент специальной строительной техники. Также существенный рост наблюдается в реализации грузовой техники.

Направление легкового транспорта тоже растет, но медленнее — вследствие перестройки рынка по брендам.

В направлении же сельскохозяйственной техники формируется отложенный спрос, который, как мы предполагаем, уже в следующем году сменит тренд на рост.

Расскажите о ваших клиентах? С какими сегментами вы преимущественно работаете?

— СберЛизинг — универсальная компания. Мы работаем абсолютно со всеми клиентскими сегментами бизнеса, как с коммерческими компаниями и предпринимателями микро-, малого-, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса, так и с муниципальными организациями. Сотрудники филиала имеют значительный опыт и компетенции во всех сегментах и могут помочь в любом вопросе.

Доминирующим сегментом является малый и средний бизнес, доля которого по итогам первого полугодия 2023 г. составила 74%. Традиционно значительный объем сделок проходит в сегменте микро и малого бизнеса.

С какими запросами приходят клиенты из госсектора?

— Мы часто сотрудничаем с государственными заказчиками. Более того — в последние несколько лет мы занимаем лидирующее место на рынке с долей более 70%. Каждая такая сделка — всегда особенная, и мы гордимся каждой, поскольку такие проекты несут видимую пользу для миллионов жителей нашего региона.

У госзаказчиков широкий круг запросов: от транспорта и дорожной техники — до уникального оборудования. Например, в этом году наш филиал поставил 51 единицу спецтехники в Новосибирск на общую сумму почти 500 млн рублей.

В этом году крупные сделки в госсекторе у нас были и в других городах. Для Норильска мы профинансировали автобусы МАЗ на сумму 279 млн рублей, а в Республику Тыву направили 15 единиц спецтехники на общую сумму 149 млн рублей.

Пожалуй, самой интересной стала сделка с одним из крупных международных институтов Новосибирска — они взяли в лизинг сложное специфическое оборудование на сумму свыше 140 млн рублей.

Спрос на лизинг в Сибирском регионе растет. Каковы его преимущества в сравнении с другими формами финансирования?

— Я думаю, что многие предприниматели отдают предпочтение лизингу в силу его удобства. Прежде всего, это выгодные финансовые условия — процентная ставка, и возможность встраиваться в различные программы субсидирования — как государственные, так и совместные программы производителей и поставщиков. Также замечу, что лизинг стал абсолютно дистанционным продуктом: его можно получить удаленно, без посещения офиса, в электронном виде — от момента подачи заявки до подписания и отгрузки техники.

По сравнению с кредитованием, рисковая модель лизингового процесса оформления сделки имеет существенное преимущество с точки зрения возвратности и скорости принятия решения: предмет лизинга до его выкупа находится в собственности лизинговой компании, поэтому затраты по сопровождению сделки существенно ниже чем в кредитовании, а значит мы можем предлагать более интересные финансовые условия нашим клиентам.

Еще один важный момент — постоянное совершенствование лизинговых компаний в Сибирском регионе. Сегодня на этом рынке работает более 135 компаний. Конкурируя между собой, они каждый год делают свои сервисы более удобными, а ценовое предложение — более конкурентным. Конечным бенефициаром этих улучшений становится клиент.

А как за последнее время улучшил свой сервис СберЛизинг?

— Мы сделали много доработок и изменений в системах компании и клиентского взаимодействия. Среди тех, что получили больше всего положительных оценок клиентов — открытие личного кабинета для всех участников сделки, электронное подписание полного пакета документов, снижение до минимума предоставляемого пакета документов.

Постоянно взаимодействуем с нашими клиентами, живо реагируем на их запросы, получаем обратную связь. В частности, каждый год во всех городах присутствия СберЛизинг проводит «Дни лизинга», в которых участвуют наши поставщики, клиенты и Сбербанк. Подобные мероприятия стали особенно полезны сейчас, когда происходит изменения на рынке. Меняются бренды техники, появляются новинки, а подобные мероприятия позволяют познакомиться с образцами, записаться на тест-драйв и определиться с удобным для себя инструментом финансирования.

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