Подписано первое в Красноярске концессионное соглашение на строительство детсада

В рамках Красноярского демографического форума состоялось подписание концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию детского сада в Октябрьском районе.

13 ноября документ был подписан Владиславом Логиновым, главой Красноярска, и Александром Якубовичем, директором ООО «СтройТехнология» (входит в ГК «СтройИнновация»). По концессионному соглашению строительная компания обязуется возвести детский сад на 270 мест.

Старт дан! Мы надеемся, что данный вид государственно-частного партнерства позволит сократить дефицит как дошкольных, так и школьных учебных учреждений. Работа предстоит сложная, но очень важная. Наш детский сад будет ярким, красивым, и, конечно же, отвечающим самым современным требованиям качества и безопасности. Убедиться в этом можно будет уже скоро, ведь мы планируем завершить строительство детского сада уже в 2025 году, — сообщил Александр Якубович.

На сегодняшний день это первое в Красноярске концессионное соглашение на строительство образовательного учреждения.