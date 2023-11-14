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Подписано первое в Красноярске концессионное соглашение на строительство детсада

Подписано первое в Красноярске концессионное соглашение на строительство детсада
Иллюстрация: ГК «СтройИнновация»

В рамках Красноярского демографического форума состоялось подписание концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию детского сада в Октябрьском районе.

#НОВОСТИ
13 ноября документ был подписан Владиславом Логиновым, главой Красноярска, и Александром Якубовичем, директором ООО «СтройТехнология» (входит в ГК «СтройИнновация»). По концессионному соглашению строительная компания обязуется возвести детский сад на 270 мест. 
Старт дан! Мы надеемся, что данный вид государственно-частного партнерства позволит сократить дефицит как дошкольных, так и школьных учебных учреждений. Работа предстоит сложная, но очень важная. Наш детский сад будет ярким, красивым, и, конечно же, отвечающим самым современным требованиям качества и безопасности. Убедиться в этом можно будет уже скоро, ведь мы планируем завершить строительство детского сада уже в 2025 году, — сообщил Александр Якубович.
Подписано первое в Красноярске концессионное соглашение на строительство детсада 1
На сегодняшний день это первое в Красноярске концессионное соглашение на строительство образовательного учреждения.
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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