Илья Никишанов: Электромобили Evolute адаптировались к сибирской зиме

Почему продажи электромобилей Evolute растут? Сколько можно сэкономить на электромобиле или гибриде? А что с надежностью? Что такое рекуперация и зачем она нужна? Рассказываем в подробностях.

«ДК» продолжает серию статей об автопроме в новых реалиях. Об особенностях электромобилей бренда Evolute мы беседуем с экспертом издания Ильей Никишановым, генеральным директором первого за Уралом официального дилера электромобилей Evolute центр Маршал (входит в состав группы компаний «Арсенал»).

Бренд № 1

Все только и говорят, что за электромобилями будущее…

— Существенный фактор, определяющий позитивные перспективы отрасли, — растущий спрос на электромобили (EV). Продажи «электричек» находятся в траектории активного роста.

По данным Международного энергетического агентства, в 2020 только один автомобиль из двадцати пяти, проданных по всему миру, был электрическим. В 2023 этот показатель вырос до одного из пяти. Это означает, что за три года спрос на электромобили увеличился в пять раз!

Мир готов пересесть на электрокары?

— Разумеется, не все потребители готовы к переходу на полностью электрические автомобили. Для таких автолюбителей существует переходный вариант в виде последовательных гибридов, таких как Voyah Free, где бензиновый мотор не связан с колесами и работает только как генератор. ГК «Арсенал» продает их на базе дилерского центра «Форпост», который поставляет «Моторинвест» — тот же импортер, что и у марки Evolute. К слову, Evolute получил звание «Бренд №1» среди всех электромобилей (BEV), доступных для покупки на российском рынке.



Evolute получил звание «Бренд №1»*

Тогда давайте поговорим подробнее о лидере…

— Доля всего электромобильного рынка РФ, занимаемая Evolute по итогу 1П 2023, составляет 22% среди всех электромобилей и 54% среди официально представленных в России брендов EV. За 10 месяцев 2023 продано 1564 электромобиля Evolute.

В следующем, 2024, дилерская сеть Evolute планирует продать 9…12 тыс. автомобилей. Прогноз закладывает увеличение продаж за счет роста доверия к бренду и интереса к электромобилям в целом, с учетом скачков цен на топливо, а также за счет расширения модельного ряда. Сейчас в наличии в дилерских салонах три модели — седан Evolute i-PRO, кроссоверы Evolute i-JOY и Evolute i-SKY. До конца 2023 должны пополниться микроавтобусом Evolute i-VAN, премиальным спортивным кросс-купе Evolute i-JET.

Справка ДК EVOLUTE центр Маршал предлагает покупателям бонусом 1 год бесплатной зарядки на быстрых станциях «РСК сети» (до 180 кВт). Для юридических лиц доступны выгодные условия лизинга.

Кто покупает электромобили

Есть ли некий портрет владельца электромобиля?

— Одними из первых наших клиентов стали владельцы подержанных японских гибридов и электромобилей, таких как Nissan Leaf. Это люди, которые отлично представляют себе все преимущества и тонкости владения электрической машиной. Мы принимаем от них обратную связь и перенимаем накопленный опыт. Именно благодаря им появилась услуга установки автономных дизельных подогревателей, которые снижают нагрузку на батарею в зимних условиях. Такие владельцы были рады, что появилась возможность купить новую «электричку» с дилерской гарантией и левым рулем. Кроме того, надо понимать, насколько продвинулись технологии в электромобилестроении за последние 10 лет. Сменилось несколько поколений машин, появился жидкостный подогрев батарей, тепловые насосы, диодное освещение, жидкокристаллические экраны и многое другое, чего нет в подержанных «праворуких японцах» 5…10-летнего возраста. Кроме того, по по сведениям из открытых источников, седан Evolute i-PRO построен на базе хорошо известного сибирякам Nissan Bluebird Sylphy (Almera), что снимает множество вопросов по запчастям. И это более чем легальное заимствование — Dongfeng имеет совместное предприятие с Nissan. Также микроавтобус Evolute i-VAN, который скоро появится у нас в продаже, создан на базе Dongfeng Forthing Lingzhi M5EV, который в свою очередь создан на базе проверенного временем Mitsubishi Delica.

Частый покупатель в Красноярске — житель загородного поселка, который имеет большие ежедневные пробеги — до города 40…60 км и обратно столько же. Встает вопрос, как сократить расходы на топливо. Или же это частный предприниматель, чья работа связана с разъездами — такси, доставка.



Evolute i-JOY

Считаем экономию

Из чего складывается экономия для владельца электромобиля?

— Наш покупатель хорошо представляет экономию, которую дает сегодня электромобиль за счет сокращения затрат на бензин и замены масел. Бензин с 2010 подорожал в два раза, и будет дорожать дальше, вне зависимости от цены нефти на внешнем рынке.

Экономия особенно очевидна в коммерческой эксплуатации, для служб такси или доставки. Давайте посчитаем. К примеру, ежедневный пробег авто составляет 300 км. Расход бензина Аи-92 в городе возьмем 10 л/100 км, итого 30 л*50 рублей = 1500 рублей. Батарея у Evolute i-PRO составляет 53 кВт/ч, цена на платной зарядной станции в Красноярке порядка 5 рублей / кВт (такой тариф у компании «РСК Сети»). Итого 53 кВт*5 рублей = 265 рублей. Запас хода у i-PRO составляет 433 км, но в зимнее время он меньше на 30%, так что считаем полный заряд. В месяц на бензин потратим при ежедневной эксплуатации 45 тыс. рублей, а на электроэнергию 8 тыс. рублей — в кармане останется 37 тыс. Сэкономил — значит, заработал порядка 444 тыс. в год. Вот и вся арифметика. Если отсюда вычесть транспортный налог (в Красноярском крае он на электромобили нулевой), замену масел и 1 год бесплатной зарядки, которую дарит своим покупателям EVOLUTE центр Маршал, то экономия выйдет еще больше. Кстати, акция «1 год бесплатной зарядки» действует также в других дилерских центрах ГК «Арсенал», таких как Voyah Форпост и Mooowru electrocars.

Экзотика или тренд?

Как себя чувствуют электромобили в мире? В России? В Красноярске?

— Вообще, электромобиль — это хорошо забытое старое. На заре автомобилизации в конце XIX…начале XX века электромобили успешно конкурировали с ДВС и считались удобнее и проще в эксплуатации, что в принципе актуально и сейчас. Общая тенденция в мире такова, что личный автотранспорт превращается в гаджет, который требует минимальных знаний и умений для передвижения в пространстве. Недалек тот день, когда появится полноценный автопилот и автомобиль станет таким же автономным, как робот-пылесос, который включается в заданное время, забирает владельца в указанном месте, отвозит в офис, потом сам паркуется и встает на зарядку. Или едет таксовать, чтобы окупить свое содержание.

Что касается трендов, то страны Евросоюза планируют в скором времени полностью отказаться от производства авто с ДВС. А компартия Китая поставила целью стать страной № 1 в производстве электромобилей, выделены масштабные инвестиции для производителей, субсидии для покупателей. Мощный промышленный и технологический потенциал Китая привлекает инженеров со всего мира для воплощения накопленных идей и инновационных разработок.

Интерес со стороны покупателей растет и в России. Прежде всего на него влияет появление все новых моделей из Поднебесной. Если раньше электромобиль был в большей степени экзотикой, то сейчас уже превращается в повседневный вид транспорта для умных.

В Красноярске расширяются сети зарядных станций, в том числе за счет лидера региональной энергетики — компании «РСК Сети», которая внесла значительный вклад в развитие электромобильности в столице края.

Неизвестно откуда взялся миф, что в Красноярске всего 3 или 4 зарядных станции. Если мы откроем 2ГИС, вобьем в поиске «Станция зарядки электротранспорта», то увидим, что их сводное количество составляет 105 локаций по всему городу. Зарядные посты есть даже в Солнечном, Минино и Солонцах. Они устанавливаются везде, где есть потребность. Надо понимать, что установка зарядной станции гораздо менее затратна, чем строительство АЗС, как по времени, так и по ресурсам. Энергетические компании и частные инвесторы активно вкладываются в это направление, которое в скором будущем станет настоящим Клондайком.

Вообще, по данным исследований, Красноярск входит в топ-5 городов России по количеству общедоступных зарядных станций для электромобилей, опережая Санкт-Петербург и Казань. Больше зарядок только в Южно-Сахалинске и Москве.

Справка ДК Напомним, в группе компаний «Арсенал» уже работали с электромобилями — продавали и обслуживали премиальные Audi e-tron, Jaguar F-Pace. С тех пор электромобили стали гораздо доступнее обычному автолюбителю, а эксплуатация в большом городе такого авто становится все проще и практичнее.

Смотрим модельный ряд Evolute

Evolute — российский бренд? Где собирают электромобили? Каков модельный ряд, стоимость электромобилей Evolute?

— Evolute производится на заводе «Моторинвест» в Липецкой области методом крупноузловой сборки машинокомплектов Dongfeng Motor Corporation (DFM) — одного из крупнейших в Китае автопроизводителей. Степень локализации бренда Evolute постепенно наращивается. На заводе устанавливают блоки Эра-Глонасс и телематики, которые позволяют связываться с автомобилем через приложение на смартфоне или через личный кабинет в браузере на компьютере, производить дистанционный запуск, регулировать настройки климатической установки, просматривать состояние и параметры систем, определять местоположение на карте. Кроме того, все автомобили имеют русифицированные мультимедийные установки с установленными картами и другими приложениями. Возможна годовая подписка на специальный тариф от МТС, тогда в машине появится сим-карта и интернет.

«Моторинвест» собирается наращивать локализацию вплоть до самостоятельной сборки батарей, что в принципе вполне реально и соответствует трендам развития автопрома. Цель — достигнуть максимальных 5 тыс. баллов по требованиям Минпромторга.

С 1 октября 2023 был увеличен размер госсубсидии для покупки электромобиля до 925 тыс. рублей при покупке в кредит или в лизинг. Таким образом, с учетом госсубсидии и акционных условий можно купить самый доступный Evolute — седан i-PRO от 1,65 млн рублей. Беспрецедентное предложение. Тот самый случай, когда у дилера авто дешевле, чем на «Авито».



Седан Evolute i-PRO — самый доступный в модельном ряду

Другие автомобили Evolute, такие как кроссоверы i-JOY, i-SKY и i-JET, также стали более доступны по цене и за счет госсубсидии практически сравниваются по цене с машинами, поставляемыми по параллельному импорту, но не имеющими локализации и дилерской гарантии.

Для большой семьи или корпоративного парка будет полезен электровэн i-VAN.

Для тех, кто не может решиться на покупку «чистого» электромобиля, но хочет оценить его преимущества, в линейке Evolute появится гибридная версия спортивного кросс-купе i‑JET с заявленным пробегом более 1 тыс. км на полностью заправленном баке и заряженной батарее.

Проверяем надежность

Важный вопрос — надежность. Пожалуй, это первое, о чем спрашивают при покупке...

— Электромобили Evolute оснащены энергоемкими литий-ионными аккумуляторами с жидкостным охлаждением и подогревом, что продлевает срок эксплуатации. Производитель заявляет, что за 10 лет ресурс батареи снизится не более чем до 70%, то есть примерно 3% в год. Однако со временем появятся возможности либо полной замены, либо замены «уставших» ячеек — такая технология отработана на «Теслах», например.

Поскольку модели i-PRO и i-JOY производятся с 2022, то их проблемы уже известны и устранены производителем. Недаром i-PRO в 2023 победил в номинации «Малый средний класс» национальной автомобильной премии «Автомобиль года». В Нижнем Новгороде местный таксопарк закупил 180 седанов i-Pro и эксплуатирует их уже около года. На линии одновременно работают порядка 120 машин в круглосуточном режиме, и никаких нареканий нет, только положительные отзывы.

Продажи электромобилей в России кратно увеличиваются. Например, в июле 2023 они выросли в 8 раз относительно июля 2022. Это в том числе говорит о надежности и доверии покупателей.

Запас хода Evolute заметно выше тех же популярных Nissan Leaf, и его более чем достаточно не только для города, но и для поездок по краю. Так, i-JOY имеет запас хода в 407 км, i-PRO — 433 км, i-SKY — 511 км, гибридный i-JET — до 1010 км. Конечно, в условиях зимней эксплуатации запас хода немного снижается — примерно на 30%, поскольку часть заряда тратится на подогрев батареи и обогрев салона. Проверенным временем решением является установка автономного дизельного отопителя, который прогревает контуры отопления и минимизирует расход батареи. Отопитель можно установить в сервисном центре официального дилера.

Как электрокары переживают сибирскую зиму

И все-таки смущает вопрос о зимней эксплуатации. Владельцы утверждают, что батарея снижает запас ровно в два раза...

— Электромобили Evolute i-PRO, i-JOY выпускаются с сентября 2022 и прошли уже испытания зимой 2022…2023. При установке отопителя запас хода снижается всего на 20…30%. Многие владельцы, в том числе я, при температуре ниже 30℃ вообще пользуются услугами такси. И проблема холодного запуска ДВС стоит очень остро, это знает каждый автолюбитель. Перемерзает масло, аккумулятор, дубеют стойки амортизаторов, трескаются резинки и сайлентблоки. Иногда одна такая поездка может принести ремонтов на гораздо большую сумму, чем стоимость такси, особенно если поездки короткие.

Тем не менее локализация Evolute коснулась и этой сферы. Перед выходом на российский рынок электромобили прошли адаптацию к зимним условиям — было увеличено количество подогревов, перенастроены режимы подогрева батареи, добавлен автономный отопитель салона. Недавно появившийся в продаже i-SKY зимы еще не видел, но прошел испытания в «морозилке» — специальной камере с минусовой температурой. Экзамен был сдан успешно.

На сколько хватает батареи

Ресурс батареи не бесконечен. Что делать владельцу через три…пять лет, если батарейка «сдуется»?

— По информации от «Моторинвест», импортера Evolute в России, ресурс Li-NMC (литий-никель-марганец-кобальт-оксидного) аккумулятора составляет 8…10 лет. Это не значит, что через этот срок емкости не хватит даже на короткую поездку. За это время емкость батареи снизится всего лишь до 70%. Опыт эксплуатации самых первых электромобилей, таких как «Тесла», подтверждает эти данные. Тем не менее полностью менять батарею не придется. В Tesla и Nissan Leaf производят частичную замену ячеек, что гораздо экономичнее.

Также мы можем посмотреть на сайтах продажи б/у-автомобилей тот же Nissan Leaf — там выставляют вполне «живые» машины первого поколения — это производство 2009…2010. То есть машинам более 10 лет от роду. Все они, как вы понимаете, активно эксплуатируются в городе и пережили не одну зиму.

Кроме того, поскольку электромобили Evolute официально поставляются в Россию, то на них распространяется гарантия производителя — 3 года, или 100 тыс. км пробега. Гарантия действует в том числе и на тяговую батарею.

Не надо забывать, что официальное присутствие имеет другие важные последствия — это обученные высококвалифицированные механики и специализированные диагностические приборы.

Читаю обзоры: многие тестеры жалуются на медленный заряд, на сбои и низкую совместимость зарядных станций…

— Наш партнер «РСК Сети» провел определенную работу по настройке станций, и число инцидентов свелось к нулю. На эти станции приезжают заряжаться и «чистые» китайцы с разъемами GB/T, и никаких проблем, все работает. Также они самые мощные в городе — могут отдавать до 180 кВт, и если авто способно переварить такую мощность, то зарядить его можно очень быстро. Ну а в целом сейчас считается стандартом заряд 20…80% за 30…40 минут постоянным током, и 4…8 часов — на станциях медленной зарядки с переменным током в «домашнем режиме» — во дворе, на паркинге или коттедже. Важно, чтобы было правильно сделано заземление, иначе такая зарядка может быть не безопасна как для человека, так и для самой машины.

Личный опыт

Я слышал, летом вы совершили вояж по краю на электрокаре?

— Мы с семьей поехали на мою малую родину, город-спутник Зеленогорск, на i-SKY в августе. Машина была загружена под завязку, полный салон людей и полный багажник вещей. Я намеренно не взял с собой зарядный кабель, чтобы эксперимент был на 100% чистым. В итоге мы проехали 386 км и по возвращении в Красноярск бортовой компьютер показывал остаток в 15% заряда. То есть при заявленных 511 км вышло около 444 км. Учитывая, что трасса — это не самый выгодный режим движения для электромобиля. Но очень радует приемистость при обгонах, электрокар на любой скорости разгоняется как с места. Ограничений скорости я не нарушал — сейчас везде камеры, а дополнительные расходы в виде штрафов мне не нужны. Да и безопасность семьи в приоритете. Хотя ограничитель скорости на i-SKY срабатывает на 180 км/ч, что для наших дорог вполне достаточно.

Динамика продаж в Красноярске

Какова динамика продаж в Красноярске, есть спрос?

— Со старта продаж в июне 2023 нашим салоном продано 32 электромобиля Evolute. С учетом увеличения с октября размера скидки по госпрограмме с 625 тыс. до 925 тыс. рублей мы наблюдаем увеличение спроса — у нас 50% электромобилей в поставке уже забронированы клиентами. Тем не менее электромобили Evolute есть в наличии, в салоне работают представители банков, которые помогут оперативно подобрать оптимальные условия кредита для физлиц и лизинга для компаний.

Справка ДК ГК «Арсенал» — официальный дилер таких брендов автомобилей в Красноярске, как Haval, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah, Sollers, экстремальной техники — Hisun, Stels, Segway. Официальный сервисный партнер в Красноярске брендов Audi, Jaguar Land Rover, Infiniti, Nissan, Mazda, Datsun.

Автор: Вячеслав Чанчиков (драйвер, экс-главред журнала «Автопредложение», 100+ тест-драйвов различных автомарок)

EVOLUTE центр МАРШАЛ — Красноярск

Электромобильный бренд №1 в России по итогам 2022*





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*) №1 — по продажам электромобилей по итогам 4К 2022 по данным «Автостат» в категории электромобили, произведенные в 2022, №1 — по объему производства электромобилей в РФ по данным «Автостат» по итогам 2022.

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