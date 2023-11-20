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В Красноярске пройдет пятая HR-конференция

В Красноярске пройдет пятая HR-конференция
Автор фото: jannoon028. Иллюстрация: freepik.com

Участникам расскажут, где искать персонал и как его удержать в современных условиях.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

HR-коференция HuRma пройдет в Красноярске в конце ноября 2023. Она соберет более 250 участников и 25 экспертов в различных кадровых впоросах.

HuRma — это преемник конференции HRust, которая проводилась в Красноярске с 2018 по 2021.

В Красноярске пройдет пятая HR-конференция 1

Это уникальный проект, потому что конференцию для HR-специалистов делают сами HR-специалисты. То есть повестка полностью состоит из того, что прямо сейчас болит у всех участников рынка труда Красноярского края, Сибири, да и России в целом», — говорят организаторы.

В этом в программе конференции заявлено пять треков, которые будут идти параллельно:

  • подбор;
  • адаптация и обучение;
  • бренд и корпоративная культура;
  • мотивация и удержание;
  • digital и аналитика.

Также работа будет распределена по возрастным категориям потенциальных соискателей. А во второй половине конференции участников ждут мастер-классы и практические занятия. Хэдлайнер конференции — Токарев Алексей Александрович, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Институт международных исследований МГИМО представит на конференции результаты обширного всероссийского исследования поколений.

В этом году HuRma в Красноярске пройдет 29 ноября в Novotel’е (К. Маркса, 123). Начало: 9:00. Подробнее можно узнать здесь.

Автор: Александр Вознесенский
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