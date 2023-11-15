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В Красноярске продают со скидкой электромобили Evolute

В Красноярске продают со скидкой электромобили Evolute
Иллюстрация: ГК «Арсенал»

Приобрести электромобили Evolute можно по цене от 1 590 000 рублей*. Увеличенная государственная субсидия вместе с прямой скидкой на Evolute i-PRO действует для корпоративных клиентов.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ
С 1 ноября 2023 увеличена сумма госсубсидии и прямая скидка на электроседан. Скидки действуют при любой форме закупки электромобилей у лизинговых компаний-партнеров. Благодаря этому электрический седан Evolute i-PRO, который активно используется в таксопарках и службах каршеринга, стал еще доступнее. 
 
Запас хода автомобиля составляет 433 км, стоимость 100% зарядки — 265 рублей (по тарифам компании «РСК Сети»), время быстрой зарядки — 36 минут, пиковая мощность составляет 150 л.с.
 
В Красноярске приобрести автомобили можно в автосалоне первого официального дилера Evolute за Уралом — Evolute центр Маршал (ул. Малиновского 12Д, стр. 40). Специалисты Evolute центр Маршал подготовят коммерческие предложения на покупку электромобилей Evolute и проведут тестовую поездку по индивидуальному маршруту.
 
Подробности можно узнать по телефону: +7 (391) 205 1919. Описание автомобиля Evolute i-PRO доступно на сайте.

Справка

 
Группа компаний «Арсенал» (официальный дилер автомобилей Haval, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah, Sollers, экстремальной техники — Hisun, Stels, Segway / сервисный партнер Audi, Jaguar Land Rover, Infiniti, Nissan, Mazda, Datsun в Красноярске).
 
* Предложение действительно для юридических лиц, при покупке Evolute i-PRO через лизинговые компании-партнеры. Указана цена с учетом всех действующих выгод и госсубсидии. Список лизинговых компаний-партнеров — на сайте или у менеджеров автосалона Evolute центр Маршал (ООО «МЦ-Маршал»).
 

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Автор: Александр Вознесенский
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