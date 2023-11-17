Чистая прибыль «Красноярскэнергосбыта» за 9 месяцев 2023 выросла на 13,4%

ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро), гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, подвело итоги работы за девять месяцев 2023 года.

Выручка предприятия составила 31,3 млрд рублей, включая выручку от продажи электрической энергии и мощности 31,14 млрд рублей без учета НДС, что на 3,12 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022.

Динамика выручки связана с ростом средневзвешенной цены покупки электроэнергии на оптовом рынке на 10,3%. Чистая прибыль организации за 9 месяцев составила 1,52 млрд рублей, увеличившись на 13,4% по сравнению с 1,34 млрд в предыдущем году. За отчетный период энергосбытовая компания отпустила потребителям 8,1 млрд кВт*ч.

Задолженность потребителей перед энергосбытовой компанией к концу третьего квартала снизилась относительно начала года на 286,7 млн рублей (5,3%). В общей структуре дебиторской задолженности наибольшую часть занимают предприятия ЖКХ (21%), промышленность (9%) и управляющие компании (9%). За 9 месяцев 2023 ПАО «Красноярскэнергосбыт» предъявило потребителям свыше 25 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 1,3 млрд рублей.

За три квартала этого года ПАО «Красноярскэнергосбыт» собрало и перечислило производителям и поставщикам коммунальных услуг, вошедшим в проект по созданию единого расчетно-информационного центра, более 4,7 млрд рублей. По договору с региональными операторами по обращению с ТКО было собрано и перечислено 927,1 млн рублей.

Всего за 9 месяцев через разные площадки «Красноярскэнергосбыт» обслужил 132 тыс. клиентов, треть вопросов была закрыта без помощи специалистов, через чат-бот и конструктор договора. Через голосовой робот и операторов контактного центра были решены вопросы 1,8 млн клиентов. Количество обращений через «Почту России» сократилось за год на 34%. В 2023 году за тот же период услугой воспользовались всего 66 тыс. пользователей, против 100 тыс. в прошлом году. Численность пользователей мобильного приложения на конец сентября 2023 составляет 377,8 тыс., это на 30% больше, чем в прошлом году. 532 тыс. потребителей, то есть примерно половина всех пользователей «Красноярскэнергосбыта», получают квитанцию по электронной почте или подписаны на получение электронной квитанции в Личном кабинете.

Налоговые платежи компании за 9 месяцев 2023 составили 1 405,8 млн рублей.