Еще у тысячи жителей края теперь есть доступ к современным услугам связи

У жителей поселка Сохновка Назаровского района, деревни Комарово Большемуртинского района и села Александровка Боготольского района появилось стабильное покрытие сотовой сети.

Строительство объектов связи велось в рамках краевой программы «Развитие информационного общества» и является одним из приоритетных мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Благодаря созданной инфраструктуре доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам, в том числе с использованием технологии VoLTE, получили больше 1 тысячи человек.

Работа по обеспечению малых населенных пунктов современными услугами связи ведется за краевые и федеральные деньги. В этом году услуги сотовой связи и мобильного Интернета появятся в рекордном количестве населенных пунктов – 110. В большинстве из них строительство объектов связи завершено, а услуги связи уже предоставляются населению. В следующем году работа будет продолжена в рамках краевой и федеральной государственных программ», – прокомментировал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

До посёлка Сохновка ехать на машине из Красноярска почти три часа. Это небольшой населенный пункт с населением в 443 человека. Здесь нет кинотеатров и крупных торгово-развлекательных центров, но их отсутствие не мешает сельчанам проводить интересные мероприятия и участвовать в разных активностях. Местный школьник стал победителем Всероссийской акции «Народная культура для школьников», для участия в которой он приготовил и снял на видео свой рецепт яблочного пирога. Его ролик набрал множество просмотров и лайков на Youtube.

Деревня Комарово Большемуртинского района еще меньше – несколько улиц, частные жилые постройки и продуктовый магазин. Здесь постоянно проживают 200 человек. В основном, они заняты подсобным хозяйством и выращиванием агрокультур. Село Александровка находится в 250 км от Красноярска. В селе проживает порядка 400 человек. Теперь местные жители могут с комфортом оставаться на связи с близкими, общаться в мессенджерах и соцсетях, получать государственные услуги.

Мобильный интернет откроет сельчанам новые возможности для творчества и самореализации. Педагогам и школьникам в Сохновке и Александровке – пользоваться современными цифровыми образовательными платформами. Также и работники фельдшерско-акушерских пунктов, которые расположены в Сохновке и Комарово, смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своём рабочем месте, но и, например, находясь на вызове. Наличие уверенного сигнала сотовой связи позволит жителям пользоваться всеми цифровыми сервисами, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами.