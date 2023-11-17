В Красноярск на выходных вернутся дожди
Предстоящие выходные в Красноярске будут очень теплыми, но затем придет ощутимое похолодание.
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 18 ноября, в столице края будет +3 °C и пройдет дождь. В ночь на воскресенье ожидается +2 °C.
В воскресенье, 19 ноября, воздух прогреется до +9 °C. Синоптики также прогнозируют дождь. А в ночь на понедельник похолодает до -8 °C.
В понедельник будет -6 °C, а во вторник и среду в светлое время суток около -12 градусов. В ночное время в начале рабочей недели будет около -18 °C.