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В Красноярск на выходных вернутся дожди

В Красноярск на выходных вернутся дожди
Иллюстрация: jcomp / ru.freepik.com

Предстоящие выходные в Красноярске будут очень теплыми, но затем придет ощутимое похолодание.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 18 ноября, в столице края будет +3 °C и пройдет дождь. В ночь на воскресенье ожидается +2 °C.
 
В воскресенье, 19 ноября, воздух прогреется до +9 °C. Синоптики также прогнозируют дождь. А в ночь на понедельник похолодает до -8 °C.
 
В понедельник будет -6 °C, а во вторник и среду в светлое время суток около -12 градусов. В ночное время в начале рабочей недели будет около -18 °C
 
Автор: Петр Савельев
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