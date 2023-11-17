Krasnoyarsk Digital Forum возвращается

23 и 24 ноября в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» пройдет Krasnoyarsk Digital Forum.

Его участниками станут представители органов власти, бизнеса, научного сообщества, все, кто разрабатывает цифровые решения, кто внедряет их в отрасли экономики, кто готовит кадры для ИТ-области.

Здесь соберутся лидеры цифровой трансформации, будут продемонстрированы новейшие разработки в сфере теле- и радиокоммуникаций и сферы ИТ. На форуме можно будет ознакомиться с новыми решениями по направлению цифровых технологий, обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы и установить новые партнерские отношения.

В программе мероприятия работа десятков дискуссионных и интерактивных площадок. Откроется форум 23 ноября пленарным заседанием на тему: «Цифровая трансформация – вызовы для государства и бизнеса». После чего пройдет ряд презентаций цифровых проектов и продуктов, а также – круглый стол по теме взаимодействия региональных ИТ-сообществ.

В течение всего дня с 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки по фиджитал-спорту, робототехнике и киберспорту, состоятся матер-классы чемпиона России по киберспорту, победителя международных гонок на реальных дронах и многое другое.

Второй день будет посвящен различным актуальным вопросам ИТ-отрасли. Будут организованы дискуссионные площадки по теме информационной безопасности, этическим вопросам развития искусственного интеллекта, развитию беспилотников, цифровизации отдельных отраслей, в частности, здравоохранения, строительной отрасли, реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ», будет представлен опыт реализации проектов «Карта жителя» в различных регионах России и другое. Также в течение всего дня, как и в первый день форума, будут работать площадки по робототехнике, фиджитал-спорту и киберспорту, будет организована выставка беспилотников.

Отметим, что в рамках события в этом году дополнительно пройдет и профориентационный ИТ-форум для школьников 8-11 классов. Основной площадкой для его проведения станет Центр опережающей профессиональной подготовки Красноярского края (ул. Партизана Железняка, 13).

Здесь будут размещены презентационные площадки средне-профессиональных и высших учебных учреждений. На них преподаватели проведут мастер-классы, различные интерактивы, профориентационное тестирование. Благодаря этому выпускники школ смогут определиться с будущей профессией.

Также в Центре опережающей профессиональной подготовки ребят познакомят с участниками чемпионата «Битвы роботов». Опытные наставники научат школьников создавать электронную музыку, расскажут о применение беспилотных летательных аппаратов при организации поисковых работ. Ребята смогут стать учениками «Школы инфобеза», поучаствовать в мастер-классе «Микроконтроллеры в системах автоматизации» и интерактивной игре «бумажный прототип без бумаги».

Для студентов средних специальных учебных заведений пройдет интеллектуальная тематическая игра «ЦифроКвиз», а для педагогов состоятся дискуссии, круглые столы с презентациями лучших практик по подготовке кадров в области IT-технологий для нашего региона.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке: https://www.krasfair.ru/events/kdf/free-invent/