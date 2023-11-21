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Портал «Активный гражданин»: решаем вопросы развития края сообща

Портал «Активный гражданин»: решаем вопросы развития края сообща
Иллюстрация: Министерство цифрового развития

Учетная запись портала Госуслуг открывает перед жителями нашего региона ряд возможностей, в том числе позволяет голосовать на портале «Активный гражданин».

#НОВОСТИ

Цифровой проект «Активный гражданин» — это электронный сервис, предназначенный для проведения рейтинговых голосований, инициируемых органами государственной и муниципальной власти Красноярского края. С помощью этой площадки жителям региона предлагаются доступные и эффективные инструменты, позволяющие принимать участие в управлении региональными и территориальными процессами.

Все открытые голосования размещаются в специальном одноименном разделе на портале. Любой желающий, авторизовавшись с помощью учетной записи Госуслуг, может дать свои ответы на более чем 90 действующих опросов, актуальных не только для жителей краевой столицы, но и для районов, в зависимости от тематики. Специфики самые разные: природные ресурсы, сельское хозяйство, инновации, социальная сфера, ЖКХ, туризм, культура, экономика и другие.

Так, в рамках голосований жители могут дать оценку дорожного ремонта в текущем году, определить наиболее востребованные услуги общедоступных библиотек, проанализировать качество муниципальных услуг, высказать свое мнение об инвестиционном климате в регионе и многое другое.

Благодаря порталу «Активный гражданин» мнения жителей становятся основой для принятия решений по конкретным вопросам в различных сферах общественной деятельности. Участвуя в голосованиях, жители оказывают непосредственное влияние на выбор направлений развития региона, а также повышение уровня и качества жизни в крае.

На данной цифровой платформе было проведено почти 1000 опросов, в которых получено 636 000 голосов.

Причем каждый голос, оставленный на портале, не остается без внимания и непременно будет учтен при выборе самых важных векторов развития нашего региона.

Напомним, что проект «Активный гражданин. Красноярский край» является одним из ключевых элементов системы принятия решений по вопросам развития муниципальных образований и региона. Данная онлайн платформа разработана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

 

 

Автор: Петр Савельев
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