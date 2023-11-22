Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
88,49
96,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске появится новый жилой комплекс на берегу Енисея — ЖК «АЙВАЗОВSKY»

В Красноярске появится новый жилой комплекс на берегу Енисея — ЖК «АЙВАЗОВSKY»
Иллюстрация: ГК «Ментал-Плюс»

Новый жилой комплекс возводят на ул. 3-я Краснодарская в районе ТРЦ «Июнь» вдоль береговой линии. Из окон жителей будут открываться шикарные пейзажи на реку Енисей, Октябрьский мост, остров Татышев.

#НОВОСТИ
Для этого застройщик спроектировал почти в каждой гостиной угловые пейзажные окна и французские балкончики. Помимо этого, в квартирах ЖК «АЙВАЗОВSKY» будет много других вдохновляющих деталей. Здесь будут представлены квартиры с гардеробом, двумя санузлами, лондри и мастер-спальнями. Всего 8 уникальных планировок площадью от 32 до 84 кв.м. 
 
 
 
 
Жилой комплекс ЖК «АЙВАЗОВSKY» включит три 23-этажных башни с художественным оформлением фасадов. Первые этажи спроектированы в виде галереи витражей с большими витринными окнами в пол.
 
В Красноярске появится новый жилой комплекс на берегу Енисея — ЖК «АЙВАЗОВSKY» 1
 
 
В Красноярске появится новый жилой комплекс на берегу Енисея — ЖК «АЙВАЗОВSKY» 2
Основное полотно фасада – баварская кладка, выполненная из кирпича тёплых естественных оттенков. Украшением фасадов станут маленькие французские балкончики с коваными ажурными решётками. Архитектура передаёт ключевую идею проекта: Вы - художник своей жизни!
 
Отдел продаж: 219-17-10
 
Планировки на сайте: mental-plus.ru
 
ООО СЗ "УЮТНЫЙ ДОМ 2009". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
 
В Красноярске появится новый жилой комплекс на берегу Енисея — ЖК «АЙВАЗОВSKY» 3
 
 
 
Автор: Александр Вознесенский
Самое читаемое
  • Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсыУраган обесточил несколько районов, задержаны рейсы
  • Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»
  • Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»
  • Микрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движенияМикрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движения
  • Инфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениямИнфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.