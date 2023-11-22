В Красноярске появится новый жилой комплекс на берегу Енисея — ЖК «АЙВАЗОВSKY»

Новый жилой комплекс возводят на ул. 3-я Краснодарская в районе ТРЦ «Июнь» вдоль береговой линии. Из окон жителей будут открываться шикарные пейзажи на реку Енисей, Октябрьский мост, остров Татышев.

Для этого застройщик спроектировал почти в каждой гостиной угловые пейзажные окна и французские балкончики. Помимо этого, в квартирах ЖК «АЙВАЗОВSKY» будет много других вдохновляющих деталей. Здесь будут представлены квартиры с гардеробом, двумя санузлами, лондри и мастер-спальнями. Всего 8 уникальных планировок площадью от 32 до 84 кв.м.

Жилой комплекс ЖК «АЙВАЗОВSKY» включит три 23-этажных башни с художественным оформлением фасадов. Первые этажи спроектированы в виде галереи витражей с большими витринными окнами в пол.

Основное полотно фасада – баварская кладка, выполненная из кирпича тёплых естественных оттенков. Украшением фасадов станут маленькие французские балкончики с коваными ажурными решётками. Архитектура передаёт ключевую идею проекта: Вы - художник своей жизни!