В Красноярске стартовал «Сибирский энергетический форум»

Форум проходит в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» и продлится до 24 ноября.

Площадка обеспечивает взаимодействие между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью, а также предоставляет возможность для обмена идеями, развития партнерств и создания новых проектов в сфере энергетики.

На форуме будут проходить специализированные круглые столы, конференции и пленарные заседания, посвященные актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики и многим другим. Одним из преимуществ деловой программы является обмен опытом между экспертами. Участники смогут прослушать доклады ведущих специалистов и ознакомиться с последними тенденциями энергетической отрасли. Также это возможность выявить проблемы и найти эффективные решения для энергетического развития.

В рамках форума будет проходить выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», где будут представлены технологические новинки и достижения современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Одновременно с Сибирским энергетическим форумом пройдут две специализированные выставки: «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка». На выставках ежегодно демонстрируются передовые технологии и оборудование.

В павильонах МВДЦ «Сибирь» будет представлено не только специализированное оборудование, но и различные оснащения, которые позволят упростить работу в данных отраслях: устройства защиты от дугового пробоя/искрения, компоненты для контроля технологических процессов при добыче, бурении, ремонте нефтяных и газовых скважин, мобильные вагоны-дома, блочно-модульные здания и многое другое.

Отметим, выставки — это отличная возможность для специалистов в области энергетики, нефти, газа, химии, металлообработки и сварки встретиться, обменяться опытом, ознакомиться с последними технологическими достижениями, а также обсудить актуальные вопросы и перспективы развития отраслей.

Партнёром форума выступает компания «Авада Системс», которая является частью ГК «Вартон».

Подробнее с программой и работой форума можно ознакомиться на сайте

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