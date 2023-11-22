Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
88,49
96,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске стартовал «Сибирский энергетический форум»

В Красноярске стартовал «Сибирский энергетический форум»
Иллюстрация: АО ВК «Красноярская ярмарка»

Форум проходит в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» и продлится до 24 ноября.

#НОВОСТИ

Площадка обеспечивает взаимодействие между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью, а также предоставляет возможность для обмена идеями, развития партнерств и создания новых проектов в сфере энергетики.

На форуме будут проходить специализированные круглые столы, конференции и пленарные заседания, посвященные актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики и многим другим. Одним из преимуществ деловой программы является обмен опытом между экспертами. Участники смогут прослушать доклады ведущих специалистов и ознакомиться с последними тенденциями энергетической отрасли. Также это возможность выявить проблемы и найти эффективные решения для энергетического развития.

В рамках форума будет проходить выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», где будут представлены технологические новинки и достижения современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Одновременно с Сибирским энергетическим форумом пройдут две специализированные выставки: «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка». На выставках ежегодно демонстрируются передовые технологии и оборудование.

В павильонах МВДЦ «Сибирь» будет представлено не только специализированное оборудование, но и различные оснащения, которые позволят упростить работу в данных отраслях: устройства защиты от дугового пробоя/искрения, компоненты для контроля технологических процессов при добыче, бурении, ремонте нефтяных и газовых скважин, мобильные вагоны-дома, блочно-модульные здания и многое другое.

Отметим, выставки — это отличная возможность для специалистов в области энергетики, нефти, газа, химии, металлообработки и сварки встретиться, обменяться опытом, ознакомиться с последними технологическими достижениями, а также обсудить актуальные вопросы и перспективы развития отраслей.

Партнёром форума выступает компания «Авада Системс», которая является частью ГК «Вартон».

Подробнее с программой и работой форума можно ознакомиться на сайте

Реклама, АО ВК "КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА"

 

Автор: Александр Вознесенский
Самое читаемое
  • Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсыУраган обесточил несколько районов, задержаны рейсы
  • Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»
  • Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»
  • Микрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движенияМикрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движения
  • Инфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениямИнфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.