В Красноярске проходит цифровой форум

Специалисты IT-отрасли встретились на Krasnoyarsk Digital Forum, чтобы обсудить актуальные вопросы по внедрению цифровых технологий и продемонстрировать новейшие разработки.

Организаторами события выступают Министерство цифрового развития Красноярского края, АО ВК «Красноярская ярмарка» и Ассоциация технологических компаний «ИТЭРА».

На форуме можно поближе познакомиться с цифровыми технологиями, ознакомиться с новыми решениями, обменяться опытом с коллегами и установить новые партнерские отношения. Деловая программа включает конференции, круглые столы, панельные дискуссии, пленарные заседания, презентации проектов и продуктов цифровой отрасли.

Помимо деловой программы, посетителей ждет выставка, в которой принимают участие компании, занимающиеся поддержкой 1С, информационной безопасностью, цифровой трансформацией, серверной виртуализацией, хранением данных, разработкой и поддержкой сайтов, аудитом, СЕО-продвижением и т.д.

Также представлена площадка Figital Sport, выставка БАС, соревнования и мастер-классы по робототехнике и киберспорту.

Генеральным партнером форума является компания «Росплатформа». Это российский разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных — основы для построения программно-определяемых ИТ-инфраструктур, частных и публичных облаков. Мероприятие проходит в стенах международного выставочно-делового центра «Сибирь» и продлится до 24 ноября 2023. Подробнее ознакомиться с программой форума можно на сайте.

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