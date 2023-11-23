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В Красноярске проходит цифровой форум

В Красноярске проходит цифровой форум
Иллюстрация: МВДЦ «Сибирь»

Специалисты IT-отрасли встретились на Krasnoyarsk Digital Forum, чтобы обсудить актуальные вопросы по внедрению цифровых технологий и продемонстрировать новейшие разработки.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

Организаторами события выступают Министерство цифрового развития Красноярского края, АО ВК «Красноярская ярмарка» и Ассоциация технологических компаний «ИТЭРА».

На форуме можно поближе познакомиться с цифровыми технологиями, ознакомиться с новыми решениями, обменяться опытом с коллегами и установить новые партнерские отношения. Деловая программа включает конференции, круглые столы, панельные дискуссии, пленарные заседания, презентации проектов и продуктов цифровой отрасли.

Помимо деловой программы, посетителей ждет выставка, в которой принимают участие компании, занимающиеся поддержкой , информационной безопасностью, цифровой трансформацией, серверной виртуализацией, хранением данных, разработкой и поддержкой сайтов, аудитом, СЕО-продвижением и т.д.

Также представлена площадка Figital Sport, выставка БАС, соревнования  и мастер-классы по робототехнике и киберспорту. 

Генеральным партнером форума является компания «Росплатформа». Это российский разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных — основы для построения программно-определяемых ИТ-инфраструктур, частных и публичных облаков.

Мероприятие проходит в стенах международного выставочно-делового центра «Сибирь» и продлится до 24 ноября 2023. Подробнее ознакомиться с программой форума можно на сайте.

Реклама, АО ВК "КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА"
Автор: Петр Савельев
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