Выходные в Красноярске будут снежными

Морозы в ближайшие выходные уйдут из Красноярска, начало следующей недели также будет теплым.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в столице края будет -7°C, в ночь на воскресенье похолодает до -13°C. В воскресенье днем столбики термометров покажут -9°C. В ночь на понедельник будет -11°C. В субботу и воскресенье ожидается снег.

В начале следующей неделе также будет тепло. В дневное время суток — около -5, а по ночам до -13°C. Снег синоптики прогнозируют только в понедельник, во вторник, среду и четверг его не ожидается.