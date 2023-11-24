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Выходные в Красноярске будут снежными

Выходные в Красноярске будут снежными
Иллюстрация: freepik / freepik

Морозы в ближайшие выходные уйдут из Красноярска, начало следующей недели также будет теплым.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в столице края будет -7°C, в ночь на воскресенье похолодает до -13°C. В воскресенье днем столбики термометров покажут -9°C. В ночь на понедельник будет -11°C. В субботу и воскресенье ожидается снег. 
 
В начале следующей неделе также будет тепло. В дневное время суток — около -5, а по ночам до -13°C. Снег синоптики прогнозируют только в понедельник, во вторник, среду и четверг его не ожидается.
 
Автор: Петр Савельев
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