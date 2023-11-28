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В Красноярске пройдет благотворительный бизнес-квиз

В Красноярске пройдет благотворительный бизнес-квиз
Иллюстрация: TIKSAN GROUP

В России 28 ноября отмечают Всемирный день благотворительности. В этот день в Красноярске пройдет благотворительный музыкальный бизнес-квиз.

#НОВОСТИ
Инициатором доброго проекта выступила группа компаний TIKSAN GROUP при поддержке бизнес-издания «Деловой квартал».  
 
Гости в неформальной обстановке за игрой в музыкальный квиз смогут узнать, как системная благотворительность помогает бизнесу расти. Надежда Цой познакомит присутствующих с проектом «Сердце бизнеса» – платформой, объединяющей несколько НКО. Кроме того, своим опытом в благотворительности поделятся Федор Купряков и Анастасия Ермилова.
 
Вход на мероприятие по билетам. Их можно приобрести на сайте проекта. Все собранные средства пойдут на благотворительность.
 
Мероприятие состоится 28 ноября и начнется в 19:00 в отеле HILTON GARDEN INN (ул. Молокова 37).
 
18+
Автор: Александр Вознесенский
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