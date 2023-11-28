В Красноярске пройдет благотворительный бизнес-квиз

В России 28 ноября отмечают Всемирный день благотворительности. В этот день в Красноярске пройдет благотворительный музыкальный бизнес-квиз.

Инициатором доброго проекта выступила группа компаний TIKSAN GROUP при поддержке бизнес-издания «Деловой квартал».

Гости в неформальной обстановке за игрой в музыкальный квиз смогут узнать, как системная благотворительность помогает бизнесу расти. Надежда Цой познакомит присутствующих с проектом «Сердце бизнеса» – платформой, объединяющей несколько НКО. Кроме того, своим опытом в благотворительности поделятся Федор Купряков и Анастасия Ермилова.

Вход на мероприятие по билетам. Их можно приобрести на сайте проекта . Все собранные средства пойдут на благотворительность.

Мероприятие состоится 28 ноября и начнется в 19:00 в отеле HILTON GARDEN INN (ул. Молокова 37).

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