На предприятии в Сибири за возгоранием угля проследит умное видеонаблюдение

Система разработана командой по большим данным и искусственному интеллекту билайна и служит для фиксации повышения температуры угля до критичной и информирования о задымлениях и возгораниях.

Для обучения модели видеоаналитики от ложных срабатываний использовались в том числе видеоматериалы с транспортными средствами с горячим двигателем или выхлопной системой, записями передвижений сотрудников фабрики по контролируемой территории и птиц. Важным элементом стала настройка системы для круглосуточного фиксирования динамики изменения температуры складируемых угольных штабелей.

Результат измерений в режиме реального времени отображается на пульте дежурного диспетчера. При появлении подозрительных повышений температуры система оповещает дежурного, а также автоматически передает данные об инциденте по программному интерфейсу API.

Тепловизионный модуль выбранных камер с углом обзора 45 градусов в отличие от обычного оптического сохраняет свою функциональность даже в условиях тумана, снегопада, дождя и других атмосферных осадков. Тепловизор не требует подсветки объекта и видит «теплое» свечение тела и его движение даже в темноте. Комплекс может определять температуру объектов от -40 до 550 градусов Цельсия, что позволяет эффективно определять перегрев объектов и риск их возгорания. Для измерения температуры на предприятии используют чувствительный медицинский тепловизионный комплекс, погрешность при удаленном измерении температуры тела которого не более 0,6 градусов Цельсия без специализированного калибратора.

При создании сети на обширной территории предприятия использовали связь билайна. Внедрение многофункциональной системы на открытых складах позволило обеспечить дополнительную безопасность сотрудников, избавив от необходимости лишний раз подходить к штабелям угля для измерения температуры и минимизировать риск травматизма при возможном самовозгорании.

Читайте также на DK.RU:

«Билайн» выкупил контрольный пакет екатеринбургской компании Callibri

билайн бизнес добавил сервис «Виртуальный оператор» в линейку голосовых ассистентов

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru