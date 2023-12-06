Полина Мельникова представит моноспектакль-вдохновение в Красноярске

Предновогодний моноспектакль-вдохновение Полины Мельниковой «И ты взлетаешь»... состоится 13 декабря.

Это постановка о женщине, которая однажды выбрала свой путь — дорогу к мечте. В основе — истории из жизни Полины и успешных красноярских женщин. О победах и поражениях, о страхах и надеждах, о силе и успехе. Многие узнают здесь себя. Организаторы предлагают окунуться в мир рифм и метафор, под авторский аккомпанемент пианиста и композитора С. Мгеряна.

Моноспектакль пройдет 13 декабря в СГИИ им. Д. Хворостовского (Ленина, 22, Большой зал). Начало в 19:00. Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести тут.

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