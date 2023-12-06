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Полина Мельникова представит моноспектакль-вдохновение в Красноярске

Полина Мельникова представит моноспектакль-вдохновение в Красноярске
Иллюстрация: организаторы мероприятия

Предновогодний моноспектакль-вдохновение Полины Мельниковой «И ты взлетаешь»... состоится 13 декабря.

#НОВОСТИ
Это постановка о женщине, которая однажды выбрала свой путь — дорогу к мечте. В основе — истории из жизни Полины и успешных красноярских женщин. О победах и поражениях, о страхах и надеждах, о силе и успехе. Многие узнают здесь себя. Организаторы предлагают окунуться в мир рифм и метафор, под авторский аккомпанемент пианиста и композитора С. Мгеряна. 
 
Моноспектакль пройдет 13 декабря в СГИИ им. Д. Хворостовского (Ленина, 22, Большой зал). Начало в 19:00. Количество мест ограничено.  Билеты можно приобрести тут.
 
16+
 

Справка

 
Полина Мельникова — драматург, поэтесса, артист. Создает камерные шоу и моноспектакли с авторскими произведениями, драматургией и живой музыкой.  
 
 

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Автор: Александр Вознесенский
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