Полина Мельникова представит моноспектакль-вдохновение в Красноярске
Предновогодний моноспектакль-вдохновение Полины Мельниковой «И ты взлетаешь»... состоится 13 декабря.
Это постановка о женщине, которая однажды выбрала свой путь — дорогу к мечте. В основе — истории из жизни Полины и успешных красноярских женщин. О победах и поражениях, о страхах и надеждах, о силе и успехе. Многие узнают здесь себя. Организаторы предлагают окунуться в мир рифм и метафор, под авторский аккомпанемент пианиста и композитора С. Мгеряна.
Моноспектакль пройдет 13 декабря в СГИИ им. Д. Хворостовского (Ленина, 22, Большой зал). Начало в 19:00. Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести тут.
16+
Справка
Полина Мельникова — драматург, поэтесса, артист. Создает камерные шоу и моноспектакли с авторскими произведениями, драматургией и живой музыкой.
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