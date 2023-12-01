В Красноярск поступил кофе из Панамы

«География вкуса» радует клиентов новыми вкусовыми открытиями. В магазин поступила свежая партия кофе «Панама Финка ла Элета». Она покорит сердца и взыскательные вкусы ценителей кофейного ритуала.

Панама специализируется на зернах арабики, вкус кофе с нотками фруктового микса и шоколада с низкой горечью и кислотностью ниже среднего.

Путь этого непревзойденного кофе начинается с плантации на юго-западе Панамы вдоль границы с Коста-Рикой. Там выращивается и собирается кофейная ягода. Затем собранный урожай отправляется на станцию обработки, откуда кофе после ферментации начинает путь в Сибирь.

Чтобы качество и аромат кофе оставались непревзойденными, процесс обжарки происходит непосредственно на производстве « География вкуса » в Красноярске под контролем опытных мастеров. Сразу после обжарки кофе попадает в магазины, чтобы радовать наших клиентов свежестью и неповторимым вкусом. Мы рады предложить всем ценителям настоящей кофейной магии возможность попробовать этот элитный сорт прямо у себя дома или в офисе.

«География вкуса» — это не просто магазин, это место, где каждая чашка кофе пропитана странами и континентами, где каждый глоток погружает вас в непревзойденный мир тайн и вкусовых открытий кофейной и чайной культуры. Приходите и наслаждайтесь.

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