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В Красноярск поступил кофе из Панамы

В Красноярск поступил кофе из Панамы
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

«География вкуса» радует клиентов новыми вкусовыми открытиями. В магазин поступила свежая партия кофе «Панама Финка ла Элета». Она покорит сердца и взыскательные вкусы ценителей кофейного ритуала.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ
Панама специализируется на зернах арабики, вкус кофе  с нотками фруктового микса и шоколада с низкой горечью и кислотностью ниже среднего.
 
Путь этого непревзойденного кофе начинается с  плантации на юго-западе Панамы вдоль границы с Коста-Рикой. Там выращивается и собирается кофейная ягода. Затем собранный урожай отправляется на станцию обработки, откуда кофе после  ферментации  начинает путь в Сибирь. 
 
Чтобы качество и аромат кофе оставались непревзойденными, процесс обжарки происходит непосредственно на производстве «География вкуса» в Красноярске под контролем опытных мастеров. Сразу после обжарки кофе попадает в  магазины, чтобы радовать наших клиентов свежестью и неповторимым вкусом. Мы рады предложить всем ценителям настоящей кофейной магии возможность попробовать этот элитный сорт прямо у себя дома или в офисе.
 
«География вкуса» — это не просто магазин, это место, где каждая чашка кофе пропитана странами и континентами, где каждый глоток погружает вас в непревзойденный мир тайн и вкусовых открытий кофейной  и чайной культуры. Приходите и наслаждайтесь.
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Автор: Петр Савельев
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