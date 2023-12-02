Человек года — 2023: Номинация «Активный бизнес: корпоративный спорт»

Спортивные активности — неотъемлемая часть корпкультуры многих компаний. «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».

Соучредитель номинации — гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина»

«Активный бизнес: корпоративный спорт» — новая номинация премии «Человек года». В качестве соучредителя ее поддержала уникальная площадка для развития корпспорта и командного духа — гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».

Николай Бяков, ГК «Медведь Холдинг»

Спорт — неотъемлемая часть жизни компании «Медведь Холдинг» на протяжении всей ее истории. Более 30 лет компания активно поддерживает региональный спорт, ежегодно выделяя спонсорскую помощь на проведение различных соревнований, и является официальным партнером ФК «Енисей». Одновременно развивает и корпоративный спорт. В течение года проходят четыре крупных спортивных мероприятия для сотрудников компании и членов их семей, каждое из которых собирает от 300 до 600 участников и болельщиков. Отдельное направление — сдача нормативов ГТО всеми сотрудниками. В компании разработаны и действуют проекты по снижению лишнего веса и отказу от курения за счет корректировки питания и комплексных физических нагрузок. Важный элемент развития корпспорта — наличие собственного тренажерного зала, доступного сотрудникам ежедневно. Спорт — неотъемлемая часть жизни компании «Медведь Холдинг» на протяжении всей ее истории. Более 30 лет компания активно поддерживает региональный спорт, ежегодно выделяя спонсорскую помощь на проведение различных соревнований, и является официальным партнером ФК «Енисей». Одновременно развивает и корпоративный спорт. В течение года проходят четыре крупных спортивных мероприятия для сотрудников компании и членов их семей, каждое из которых собирает от 300 до 600 участников и болельщиков. Отдельное направление — сдача нормативов ГТО всеми сотрудниками. В компании разработаны и действуют проекты по снижению лишнего веса и отказу от курения за счет корректировки питания и комплексных физических нагрузок. Важный элемент развития корпспорта — наличие собственного тренажерного зала, доступного сотрудникам ежедневно.

Факт. Высокая вовлеченность коллектива в спортактивности позволяет компании показывать серьезные результаты на общегородских соревнованиях.

Цифра. В 2022…2023 ГК «Медведь Холдинг» выделила более 10 млн рублей на развитие корпоративного спорта и досуга сотрудников.

Анатолий Ващенко, Bellini

Спортивные активности для своих сотрудников Bellini проводит с первых дней работы. Со временем разовые инициативы развились в несколько крупных мероприятий. Главное спортивное событие — спартакиада, она проводится с 2014. Каждый раз — новая локация, виды соревнований и призы. Между собой соревнуются команды из всех многочисленных проектов холдинга (8…10 человек от проекта и капитан). Масштабные соревнования проводятся раз в год, а местом их проведения становятся площадки, готовые вместить порядка 200 участников и более 600 болельщиков. В 2023 спартакиада получила новое имя — Bellini Fest. Сотрудники Bellini также регулярно играют в футбол: команда холдинга существует с 2014 и периодически занимает призовые места в разных чемпионатах. Спортивные активности для своих сотрудников Bellini проводит с первых дней работы. Со временем разовые инициативы развились в несколько крупных мероприятий. Главное спортивное событие — спартакиада, она проводится с 2014. Каждый раз — новая локация, виды соревнований и призы. Между собой соревнуются команды из всех многочисленных проектов холдинга (8…10 человек от проекта и капитан). Масштабные соревнования проводятся раз в год, а местом их проведения становятся площадки, готовые вместить порядка 200 участников и более 600 болельщиков. В 2023 спартакиада получила новое имя — Bellini Fest. Сотрудники Bellini также регулярно играют в футбол: команда холдинга существует с 2014 и периодически занимает призовые места в разных чемпионатах.

Факт. В 2023 в Bellini появился спортивный клуб Bellini summer club. Летом на открытом воздухе команда единомышленников занималась йогой, растяжкой, пилатесом, фитнесом под руководством профессиональных тренеров. Участие для сотрудников бесплатное.

Цифра. У Bellini есть партнерские соглашения с несколькими спортзалами и фитнес-центрами Красноярска. Для сотрудников холдинга действуют скидки от 30% до 40% на посещение и абонементы.

Александр Гаврилов, «Красмаш»

«Красмаш» — одно из крупнейших промышленных предприятий региона. С первых дней работы завода его коллектив ведет активную спортивную жизнь. Силами «Красмаша» построены важные спортобъекты красноярского правобережья — стадион «Енисей», плавательный бассейн СибГУ. Предприятие дало путевку в спортивную жизнь команде по хоккею с мячом «Енисей», на протяжении многих лет поддерживало развитие вольной борьбы, тяжелой атлетики, скалолазания, дельтапланеризма. В современной истории команда заводских спортсменов на протяжении 10 лет находится в тройке лучших спартакиады трудящихся Красноярского края. Сотрудники предприятия регулярно участвуют в отраслевых, региональных, городских и районных соревнованиях. «Красмаш» — одно из крупнейших промышленных предприятий региона. С первых дней работы завода его коллектив ведет активную спортивную жизнь. Силами «Красмаша» построены важные спортобъекты красноярского правобережья — стадион «Енисей», плавательный бассейн СибГУ. Предприятие дало путевку в спортивную жизнь команде по хоккею с мячом «Енисей», на протяжении многих лет поддерживало развитие вольной борьбы, тяжелой атлетики, скалолазания, дельтапланеризма. В современной истории команда заводских спортсменов на протяжении 10 лет находится в тройке лучших спартакиады трудящихся Красноярского края. Сотрудники предприятия регулярно участвуют в отраслевых, региональных, городских и районных соревнованиях.

Факт. В 2023 на «Красмаше» проведены внутрикорпоративные турниры по плаванию, настольному теннису, подниманию гири, дартсу, спидкубингу и шахматам. И впервые — спортивный фестиваль ГТО для детей работников предприятия.

Цифра. С 2022 на «Красмаше» зарегистрирован физкультурно-спортивный клуб «Ракета», его члены принимают участие в различных спартакиадах. Сегодня в клубе состоят порядка 450 красмашевцев.

Олег Дьяченко, ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Корпоративный спорт — неотъемлемая часть корпоративной культуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро). В организации работают более 1000 человек, каждый третий так или иначе связан с корпоративным спортом. Сотрудники «Красноярскэнергосбыта» — ежегодные призеры спартакиады, организованной РусГидро. Красноярские энергетики успешно представляют дивизион Сибири в настольном теннисе, легкой атлетике и шахматах. Спортсмены также регулярно выступают в различных краевых и профсоюзных состязаниях: забеге «Красмарафон», Х-trail марафоне по пересеченной местности, онлайн-турнире среди предприятий топливно-энергетического комплекса по шахматам «Chess-ТЭК». Для подготовки спортсменов компания арендует спортивные площадки, нанимает профессиональных тренеров, предоставляет корпоративную форму, оплачивает взносы для участия в соревнованиях. Корпоративный спорт — неотъемлемая часть корпоративной культуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро). В организации работают более 1000 человек, каждый третий так или иначе связан с корпоративным спортом. Сотрудники «Красноярскэнергосбыта» — ежегодные призеры спартакиады, организованной РусГидро. Красноярские энергетики успешно представляют дивизион Сибири в настольном теннисе, легкой атлетике и шахматах. Спортсмены также регулярно выступают в различных краевых и профсоюзных состязаниях: забеге «Красмарафон», Х-trail марафоне по пересеченной местности, онлайн-турнире среди предприятий топливно-энергетического комплекса по шахматам «Chess-ТЭК». Для подготовки спортсменов компания арендует спортивные площадки, нанимает профессиональных тренеров, предоставляет корпоративную форму, оплачивает взносы для участия в соревнованиях.

Факт. Корпоративная спартакиада РусГидро проходит уже 5 лет. Ежегодно финалы соревнований для спортсменов проводят осенью в Сочи.

Цифра. 4 года подряд сотрудники «Красноярскэнергосбыта» — победители и призеры регионального этапа спартакиады РусГидро «Сибирь».

Михаил Дягилев, Красцветмет

После пандемии Красцветмет перезагрузил корпоративный спорт. Сегодня компания развивает это направление сразу в трех форматах. Бонусная система позволяет сотрудникам компенсировать занятия спортом во всех городах, в любых секциях и клубах. Компания проводит внутреннюю спартакиаду, участвовать в которой могут сотрудники и их семьи. В 2023 в нее включились 442 человека. Красцветмет поддерживает участие команд и сотрудников во внешних соревнованиях — не только в Красноярске, но и в других городах страны. Развивая спорт, компания следует принципу равнодоступности, предоставляя всем равные возможности для развития. После пандемии Красцветмет перезагрузил корпоративный спорт. Сегодня компания развивает это направление сразу в трех форматах. Бонусная система позволяет сотрудникам компенсировать занятия спортом во всех городах, в любых секциях и клубах. Компания проводит внутреннюю спартакиаду, участвовать в которой могут сотрудники и их семьи. В 2023 в нее включились 442 человека. Красцветмет поддерживает участие команд и сотрудников во внешних соревнованиях — не только в Красноярске, но и в других городах страны. Развивая спорт, компания следует принципу равнодоступности, предоставляя всем равные возможности для развития.

Факт. В списке корпоративных видов спорта Красцветмета не только стандартные забеги, боулинг и лыжи, но также керлинг и кибертурниры.

Цифра. Каждый пятый сотрудник компании воспользовался бонусами для занятий спортом в 2023.

Сергей Ким, Tiksan Group

Спорт — важная часть корпоративной культуры международной группы компаний Tiksan Group. Личный пример топ-менеджеров сподвиг большое количество сотрудников начать регулярно тренироваться и участвовать в соревнованиях. В 2020 в компании появилось отдельное направление — Tiksan Sport. В 2021 28 сотрудников пробежали свой первый полумарафон. В 2022 20 сотрудников выполнили три дисциплины триатлона, а сам вид спорта стал спортивной фишкой компании (его выделили в отдельное направление — Tiksan Sport PRO). В 2023 15 человек из команды Tiksan Sport PRO прошли половинку железной дистанции Iron man на соревнованиях «Медный всадник». Идет подготовка к новым стартам — тренировки по 5…6 часов в неделю на протяжении 6…8 месяцев. Спорт — важная часть корпоративной культуры международной группы компаний Tiksan Group. Личный пример топ-менеджеров сподвиг большое количество сотрудников начать регулярно тренироваться и участвовать в соревнованиях. В 2020 в компании появилось отдельное направление — Tiksan Sport. В 2021 28 сотрудников пробежали свой первый полумарафон. В 2022 20 сотрудников выполнили три дисциплины триатлона, а сам вид спорта стал спортивной фишкой компании (его выделили в отдельное направление — Tiksan Sport PRO). В 2023 15 человек из команды Tiksan Sport PRO прошли половинку железной дистанции Iron man на соревнованиях «Медный всадник». Идет подготовка к новым стартам — тренировки по 5…6 часов в неделю на протяжении 6…8 месяцев.

Факт. В октябре стартовал проект «Tiksan sport. Точка прорыва». Его цель — помочь красноярским предпринимателям сформировать команду лидеров на базе корпоративных спортактивностей. Занятия под руководством именитых красноярских спортсменов будут проходить на спортивных площадках города.

Цифра. Более 150 сотрудников Tiksan Group занимаются спортом. Второй год подряд команда компании удерживает корпоративное лидерство в красмарафоне «Жара».

Дарья Новикова*, «РН-Ванкор»

«РН-Ванкор» активно развивает корпоративный спорт более 15 лет, используя для этого различные форматы. Ежегодно проходят внутренние соревнования по зимним (7 видов) и летним (9 видов) видам спорта. Ежегодно в спортивных мероприятиях участвуют около 5000 работников. В «Ванкоре» помимо основных видов спорта дополнительно проводятся соревнования по бильярду и северному многоборью. Тренировочные процессы в Красноярске идут круглогодично по всем видам спорта. Ежегодно проводится турнир по керлингу. В 2023 впервые проведен забег ко Дню нефтяника, собравший порядка 200 спортсменов. Два раза в год проходит централизованная сдача нормативов ГТО. Команда «РН-Ванкор» — победитель зимних и летних корпоративных фестивалей «Трудовые резервы», чемпион XVII летней спартакиады НК «Роснефть».

Факт. Команда «РН-Ванкор» по триатлону принимает участие в международных соревнованиях в Сочи Ironstar на железной (226 км), полужелезной (113 км) и олимпийской дистанциях. В 2023 4 работника вошли в десятку лучших.

Цифра. Более 50% работников «РН-Ванкор» вовлечено в корпспорт.

*– пресс-секретарь «РН-Ванкор»

Сергей Петров, «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»

«РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» на протяжении многих лет развивает корпоративный спорт. В различных спортивных активностях занято порядка 50% сотрудников компании. Так, с 2000 сотрудники регулярно занимаются различными видами спорта, а также участвуют в городских спортивных соревнованиях. Компания делает фокус на командные виды спорта, которые учат работать сообща и помогают сплотиться не только на спортплощадке, но и в работе. Это волейбол, керлинг, пляжный волейбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика, хоккей. В 2021 физкультурно-спортивный клуб «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» был принят в состав ВФСО «Трудовые резервы». На протяжении 3 лет сотрудники компании участвуют в спартакиадах и соревнованиях ВФСО и показывают высокие результаты. В 2022…2023 сотрудники «РУССКОГО ПРОФИЛЯ» приняли участие и испытали свои силы в сдаче нормативов ГТО. «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» на протяжении многих лет развивает корпоративный спорт. В различных спортивных активностях занято порядка 50% сотрудников компании. Так, с 2000 сотрудники регулярно занимаются различными видами спорта, а также участвуют в городских спортивных соревнованиях. Компания делает фокус на командные виды спорта, которые учат работать сообща и помогают сплотиться не только на спортплощадке, но и в работе. Это волейбол, керлинг, пляжный волейбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика, хоккей. В 2021 физкультурно-спортивный клуб «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» был принят в состав ВФСО «Трудовые резервы». На протяжении 3 лет сотрудники компании участвуют в спартакиадах и соревнованиях ВФСО и показывают высокие результаты. В 2022…2023 сотрудники «РУССКОГО ПРОФИЛЯ» приняли участие и испытали свои силы в сдаче нормативов ГТО.

Факт. В 2023 «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» получил благодарственное письмо за поддержку в развитии ветеранского хоккея, команды «Енисей» и «НХЛ» в Красноярском крае.

Цифра. За последний год сотрудники компании приняли участие в 23 спортивных мероприятиях.

Екатерина Серженко*, «Полюс Красноярск»

Продвижение здорового образа жизни — один из ключевых приоритетов золотодобывающей компании «Полюс». Активную позицию в этом вопросе занимают сотрудники. В компании создаются благоприятные условия для занятий спортом, развиваются спортивные корпрограммы, а благодаря спортивным амбассадорам в этот процесс вовлекаются работники. На Олимпиадинском ГОК (как и на других производственных площадках) развитая спортивная инфраструктура: тренажерные залы, столы для тенниса и бильярда, шахматный клуб. В центре вахтового поселка современный культурно-спортивный комплекс, оснащенный спортивным инвентарем и оборудованием. На территории освещенная лыжная трасса, каток и уличный стадион. Еженедельно сотрудники могут организованно выехать в бассейн в поселок Северо-Енисейский. Корпоративная команда участвует в соревнованиях Северо-Енисейского района и Красноярского края. Продвижение здорового образа жизни — один из ключевых приоритетов золотодобывающей компании «Полюс». Активную позицию в этом вопросе занимают сотрудники. В компании создаются благоприятные условия для занятий спортом, развиваются спортивные корпрограммы, а благодаря спортивным амбассадорам в этот процесс вовлекаются работники. На Олимпиадинском ГОК (как и на других производственных площадках) развитая спортивная инфраструктура: тренажерные залы, столы для тенниса и бильярда, шахматный клуб. В центре вахтового поселка современный культурно-спортивный комплекс, оснащенный спортивным инвентарем и оборудованием. На территории освещенная лыжная трасса, каток и уличный стадион. Еженедельно сотрудники могут организованно выехать в бассейн в поселок Северо-Енисейский. Корпоративная команда участвует в соревнованиях Северо-Енисейского района и Красноярского края.

Факт. «Полюс» поддерживает знаковые для Красноярска и края спортивные мероприятия — красмарафон «Жара» и чемпионат по художественной гимнастике «Весенний кубок».

Цифра. Ежегодно на территории Олимпиадинского ГОК проводятся более 30 различных спортмероприятий. Во внутренней спартакиаде в 13 видах соревнований участвуют около 400 сотрудников.

*– директор по персоналу и административно-хозяйственному обеспечению «Полюс Красноярск»

Андрей Федоров, АО «СУЭК-Красноярск»

Корпспорт СУЭК развивает на протяжении всей своей истории — более 20 лет. В Красноярском крае на всех предприятиях проводится круглогодичная спартакиада между цехами и участками. Дважды в год — зимой и летом — угольщики встречаются на краевых корпоративных соревнованиях. Сотрудники СУЭК успешно участвуют в городских и краевых турнирах, в различных спортивных акциях — забегах, фестивале ГТО. На всех предприятиях СУЭК есть тренажерные и спортивные залы. Угольщикам также предоставляется возможность бесплатно посещать спортобъекты в городах — бассейны, фитнес-залы. Как результат, не менее 30% от общей численности сотрудников вовлечено в занятия физкультурой и спортом. Корпспорт СУЭК развивает на протяжении всей своей истории — более 20 лет. В Красноярском крае на всех предприятиях проводится круглогодичная спартакиада между цехами и участками. Дважды в год — зимой и летом — угольщики встречаются на краевых корпоративных соревнованиях. Сотрудники СУЭК успешно участвуют в городских и краевых турнирах, в различных спортивных акциях — забегах, фестивале ГТО. На всех предприятиях СУЭК есть тренажерные и спортивные залы. Угольщикам также предоставляется возможность бесплатно посещать спортобъекты в городах — бассейны, фитнес-залы. Как результат, не менее 30% от общей численности сотрудников вовлечено в занятия физкультурой и спортом.

Факт. В сентябре 2023 Красноярск стал площадкой проведения I Всероссийской спартакиады СУЭК. Она объединила 640 спортсменов и 1200 болельщиков от Кузбасса до Приморья. Соревнования прошли в таких дисциплинах, как мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, прыжки на скакалке, прыжки в длину с места, перетягивание каната.

Цифра. Сборная команда Красноярского края заняла 3-е место в общекомандном зачете I Всероссийской спартакиады СУЭК среди 16 команд-участниц.

Куратор номинации Наталья Повольнова