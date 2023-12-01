Человек года — 2023: номинация «Банкир года»

Открытие филиалов, отказ от операций с токсичными валютами, расширение инструментария конвертации валют и фиксирование валютного курса - рассказываем о претендентах на премию «Банкир года».

Учредитель номинации — юридическая компания «Пепеляев Групп»

В 2023 учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала компания «Пепеляев Групп», которая предоставляет полный спектр правовых услуг по всей России и за ее пределами.

Юрий Гришаев, управляющий красноярским отделением «Альфа-Банка»

«Альфа-Банк» является активным участником большинства программ поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых Минэкономразвития России, Министерством сельского хозяйства, Корпорацией МСП и т. п. Так, за 9 месяцев 2023 по различным госпрограммам с льготной процентной ставкой «Альфа-Банк» выдал предпринимателям более 125 новых кредитов. Клиенты продолжают активно использовать лизинг для реализации своих инвестиционных программ, с начала этого года банком реализовано более 315 новых сделок.

Для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в «Альфа-Банке», доступны расчеты с 16 странами в 8 иностранных валютах и российских рублях. Также банк предоставляет сервис по регистрации торговых домов за рубежом и расширил спектр инструментов для конвертации валют.

Цифра. За девять месяцев 2023 клиентская база «Альфа-Банка» по юридическим лицам увеличилась на 11% — до 21 тыс., кредитный портфель вырос на 59%, а привлеченные средства — на 46%.

Антон Милютин, управляющий красноярским отделением Сибирского банка Сбера

Сбер давно вышел за рамки обычного кредитования и сохранения денег. Через программы и сервисы банк влияет на развитие отдельных компаний и целых отраслей.

Наглядным примером такого подхода могут служить программы кредитования малого и среднего бизнеса. Cегодня они максимально адаптированы под ключевые задачи и потребности предпринимателей. Рост портфеля кредитов субъектов МСП в Красноярском крае за 2023 составил 55%, а клиентской базы — 11%.

Сбер не ограничивается лишь финансовыми продуктами, активно развивая всевозможные сервисы: персональные привилегии для зарплатных клиентов, электронные сервисы по сделкам с недвижимостью, снятие наличных в кассах супермаркетов, карта жителя Енисейской Сибири и т. д.

Во внешнеэкономической деятельности Сбер готов предложить проведение платежей в рублях и национальных валютах по экспортным и импортным контрактам. Индийский филиал Сбера открывает перспективный рынок для предпринимателей из различных отраслей. Уникальность работы Сбербанка в Индии в том, что все расчеты производятся в национальных валютах под индийским и российским регуляторами.

Цифра. За 11 месяцев 2023 Сбер в Красноярском крае заключил с застройщиками соглашения на сумму более 30 млрд рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Количество же жилищных кредитов с начала года увеличилось на 9% — до 111 тыс. штук.

Виталий Провалинский, территориальный директор региона Красноярск «ББР Банка»

«ББР Банк» — частный банк для бизнеса, успешно работающий на рынке финансовых услуг с 1994. В 2023 он занял 46-ю строчку «ТОП-100 лучших российских банков».

В отчетном периоде банк внедрил экспресс-кредиты и гарантии для МСБ, за счет которых увеличил объемы оборотного финансирования и поддержки бизнеса в регионе именно в сегменте малого бизнеса.

В «ББР Банке» сегодня есть полный спектр всех банковских продуктов для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, в т. ч. международные расчеты, конвертация иностранных валют в рубль и обратно, экспортно-импортные аккредитивы, финансирование экспортно-импортных контрактов и их сопровождение и многое другое. Из главных трендов и изменений по ВЭД в банке — прекращение расчетов в токсичных валютах и разворот в сторону Юго-Восточной Азии и их валют не только в расчетах, но и в фондировании как для банка, так и для клиентов. Также «ББР-Банк» нарастил объемы расчетов и оборотного финансирования в юанях, что оказалось крайне востребовано ввиду восточного разворота российской экономики.

Цифра. С начала 2023 корпоративный кредитный портфель «ББР-Банка», включая субъекты МСБ, вырос более чем в два раза.

Иван Фаркашев, начальник операционного офиса «Красноярский» банка «Левобережный»

В 2023 банк «Левобережный» активно предлагал бизнесу кредитование на любые цели: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов других банков, приобретение коммерческой или жилой недвижимости, обеспечение взноса на участие в тендере или финансирование импортного контракта.

Основную долю в активах банка занимает кредитный портфель. В структуре кредитного портфеля наибольший вес имеют кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и ИП. Банк кредитует МСП, в том числе по госпрограммам РФ с субсидированием ставки. Кредитный портфель розничных клиентов также показывает постоянный рост.

Для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, «Левобережный» готов обеспечить расчеты с контрагентами из более 100 стран мира. Также у клиентов банка есть возможность зафиксировать валютный курс, воспользовавшись валютным опционом, подключить аутсорсинг валютного контроля под ключ и оформить беззалоговое кредитование при условии поддержания оборотов по внешнеторговым контрактам в банке «Левобережный».

Цифра. В 2023 более 90% юридических лиц и ИП оформили кредиты в «Левобережном» дистанционно.

Куратор номинации Евгений Волошинский