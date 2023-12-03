Человек года — 2023: Номинация «Здоровый бизнес. Многопрофильные клиники»

Открытие новых клиник, инвестиции в оборудование и авторские методики лечения — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Здоровый бизнес. Многопрофильные клиники».

Соучредитель номинации — медицинское объединение «Сантем»

В 2023 соучредителем социально значимой номинации «Здоровый бизнес» стала одна из крупнейших медицинских компаний Красноярска — победитель отраслевой номинации — 2022 медицинское объединение «Сантем».

Ирина Верещагина, Face&Body

Клиника Face&Body работает на перекрестке двух смежных направлений — эстетика и медицина: медицинская и эстетическая косметология, гинекология, лечебное направление. Упор сделан на современные подходы — технологичное оборудование, сертифицированные препараты, лазерные методики, авторские программы лечения, комплексный индивидуальный подход. В 2023 клиника усилила медицинское направление: к таким специалистам, как гинеколог, подолог, дерматолог, добавились консультации терапевта и невролога. В 2022…2023 на базе клиники проведен ряд мероприятий просветительско-образовательного направления: первый Сибирский акне-клуб, открытые встречи со специалистами клиники в различных областях. Представители клиники регулярно принимают участие в общегородских мероприятиях и конференциях в качестве спикеров. Клиника Face&Body работает на перекрестке двух смежных направлений — эстетика и медицина: медицинская и эстетическая косметология, гинекология, лечебное направление. Упор сделан на современные подходы — технологичное оборудование, сертифицированные препараты, лазерные методики, авторские программы лечения, комплексный индивидуальный подход. В 2023 клиника усилила медицинское направление: к таким специалистам, как гинеколог, подолог, дерматолог, добавились консультации терапевта и невролога. В 2022…2023 на базе клиники проведен ряд мероприятий просветительско-образовательного направления: первый Сибирский акне-клуб, открытые встречи со специалистами клиники в различных областях. Представители клиники регулярно принимают участие в общегородских мероприятиях и конференциях в качестве спикеров.

Факт: Face&Body является двукратным победителем всероссийской премии «ПроДокторов» в номинации «Лучшая частная клиника» (2021, 2022).

Цифра: 17 тыс. человек являются постоянными пациентами клиники. В гинекологическом отделении проведено около 1 тыс. процедур интимного лазерного восстановления.

Татьяна Жукова, «Клиника в Северном», «Клиника в Октябрьском»

Сегодня команда проекта развивает три медучреждения в Красноярске. Первый из них — «Клиника в Северном»: за 2023 многопрофильный медцентр принял более 50 тыс. пациентов. Второе медучреждение — «Первый частный травмпункт», который 10 лет оказывает неотложную помощь взрослым и детям (за 2023 травмпункт помог более 10 тыс. пациентам). Летом 2023 запущен новый проект — «Клиника в Октябрьском». В клинике принимают более 30 врачей, от терапевтов до редких специалистов, таких как пульмонолог, фтизиатр, сосудистый хирург, ревматолог и нефролог. С момента открытия «Клинику в Октябрьском» посетили более 5 тыс. пациентов, на базе клиники действует травмпункт для взрослых и детей с 5 лет. Сегодня команда проекта развивает три медучреждения в Красноярске. Первый из них — «Клиника в Северном»: за 2023 многопрофильный медцентр принял более 50 тыс. пациентов. Второе медучреждение — «Первый частный травмпункт», который 10 лет оказывает неотложную помощь взрослым и детям (за 2023 травмпункт помог более 10 тыс. пациентам). Летом 2023 запущен новый проект — «Клиника в Октябрьском». В клинике принимают более 30 врачей, от терапевтов до редких специалистов, таких как пульмонолог, фтизиатр, сосудистый хирург, ревматолог и нефролог. С момента открытия «Клинику в Октябрьском» посетили более 5 тыс. пациентов, на базе клиники действует травмпункт для взрослых и детей с 5 лет.

Факт: «Клиника в Северном» на протяжении 3 лет входит в топ-10 лучших клиник Красноярского края, а врачи клиники занимают лидирующие позиции по версии портала «ПроДокторов».

Цифра: «Клиника в Северном» первая в регионе запустила процедуру по пересадке волос — за год работы по этому направлению проведено более 105 операций.

Мария Катаева, «Арника»

«Арника» — одна из первых частных клиник Красноярска. Флагманским направлением работы с первых дней стала репродуктивная медицина: ведение беременности, лечение бесплодия и невынашивания. Сегодня прием в «Арнике» ведется по более 15 направлениям: гинекология, урология, неврология, эндокринология, терапия, ревматология, кардиология, гастроэнтерология, онкология, маммология и др. «Арника» развивает направления ранней диагностики рака молочной железы. Для обеспечения точных результатов исследования гинекологических заболеваний приобретена инновационная видеоэндоскопическая система. Кардиология пополнилась диагностическим оборудованием для оценки работы сердечно-сосудистой системы. Ежегодно в собственной лаборатории клиники проводится более 15 тыс. исследований. А в 2023 «Арника» стала площадкой для проведения экспертизы в сфере генетики. «Арника» — одна из первых частных клиник Красноярска. Флагманским направлением работы с первых дней стала репродуктивная медицина: ведение беременности, лечение бесплодия и невынашивания. Сегодня прием в «Арнике» ведется по более 15 направлениям: гинекология, урология, неврология, эндокринология, терапия, ревматология, кардиология, гастроэнтерология, онкология, маммология и др. «Арника» развивает направления ранней диагностики рака молочной железы. Для обеспечения точных результатов исследования гинекологических заболеваний приобретена инновационная видеоэндоскопическая система. Кардиология пополнилась диагностическим оборудованием для оценки работы сердечно-сосудистой системы. Ежегодно в собственной лаборатории клиники проводится более 15 тыс. исследований. А в 2023 «Арника» стала площадкой для проведения экспертизы в сфере генетики.

Факт: В рамках сотрудничества с благотворительным фондом помощи беременным и молодым мамам специалисты клиники оказывают женщинам медицинскую и психологическую помощь, помогая сохранить беременность и родить здорового малыша.

Цифра: За 17 лет в клинике родились около 3 тыс. детей, ежегодно рождаются более 150 детей.

Игорь Микитин, «Центр пластической хирургии»

Основное направление работы и область профессиональных интересов основателя частной клиники «Центр пластической хирургии» — реконструктивная пластика груди. За прошлый год в клинике проведено более 1 тыс. пластических операций, в том числе по онкореконструктивной онкологии и первичному раку молочной железы с одномоментной реконструкцией. В «Центре пластической хирургии» используется авторская методика Игоря Микитина — «Операция без боли», которая позволяет снизить болевые ощущения в раннем послеоперационном периоде. Разработаны и внедрены методики, ускоряющие реабилитацию и восстановление после операции, лучевой и химиотерапии. Наряду с флагманским направлением — пластической хирургией — клиника также развивает такие направления, как урология, травматология, ортопедия и косметология. Основное направление работы и область профессиональных интересов основателя частной клиники «Центр пластической хирургии» — реконструктивная пластика груди. За прошлый год в клинике проведено более 1 тыс. пластических операций, в том числе по онкореконструктивной онкологии и первичному раку молочной железы с одномоментной реконструкцией. В «Центре пластической хирургии» используется авторская методика Игоря Микитина — «Операция без боли», которая позволяет снизить болевые ощущения в раннем послеоперационном периоде. Разработаны и внедрены методики, ускоряющие реабилитацию и восстановление после операции, лучевой и химиотерапии. Наряду с флагманским направлением — пластической хирургией — клиника также развивает такие направления, как урология, травматология, ортопедия и косметология.

Факт: На протяжении двух лет клиника совместно с благотворительным фондом «Добро24.ру» реализует благотворительный проект «Возрождение». В рамках проекта хирург бесплатно оперирует женщин, больных раком молочной железы.

Цифра: Каждая благотворительная операция обходится клинике более чем в 400 тыс. рублей.

Михаил Смирнов, TERVE, «Центр современной кардиологии»

За 14 лет работы медобъединение под руководством Михаила Смирнова запустило 14 клиник: 9 медцентров в Красноярске и 5 — в других городах страны. Флагманские медбренды — сеть российско-финских медцентров TERVE и «Центр современной кардиологии». В 2023 открыт первый в Красноярске частный травмпункт, работающий в рамках ОМС для взрослых и детей. Запущен круглосуточный стационар по хирургии с возможностью эндоскопических и эндоваскулярных операций: в течение года проведено около 1,5 тыс. серьезных вмешательств. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) расширил географию работы (к Советскому р-ну добавился мкр-н Солнечный) и стал крупнейшим ЦАОП Красноярского края по количеству обслуживаемого населения. Парк медоборудования клиник за год обновлен на 25%. За 14 лет работы медобъединение под руководством Михаила Смирнова запустило 14 клиник: 9 медцентров в Красноярске и 5 — в других городах страны. Флагманские медбренды — сеть российско-финских медцентров TERVE и «Центр современной кардиологии». В 2023 открыт первый в Красноярске частный травмпункт, работающий в рамках ОМС для взрослых и детей. Запущен круглосуточный стационар по хирургии с возможностью эндоскопических и эндоваскулярных операций: в течение года проведено около 1,5 тыс. серьезных вмешательств. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) расширил географию работы (к Советскому р-ну добавился мкр-н Солнечный) и стал крупнейшим ЦАОП Красноярского края по количеству обслуживаемого населения. Парк медоборудования клиник за год обновлен на 25%.

Факт: В штате медобъединения более 100 докторов, для которых клиники являются основным местом работы. Около 20 врачей являются основными экспертами в Красноярском крае по своим направлениям.

Цифра: За год медпомощь в клиниках получили более 110 тыс. пациентов, из них 55 тыс. — по программе ОМС, 4 тыс. — по ДМС.

Светлана Сыромятникова, «Новая жизнь»

В качестве учредителя и директора г-жа Сыромятникова с 2000 развивает на рынке частных медуслуг Красноярска сеть клиник «Три сердца». С момента открытия врачи помогли появиться на свет более чем 5 тыс. детей. В 2023 запущен новый проект — клиника превентивной медицины и оздоровительный комплекс «Новая жизнь». В клинике представлены различные медицинские программы, сочетающие традиционные методы (фитотерапия, массаж, нутрицевтика) и новейшие технологии (к примеру, японская инфракрасная детокс-капсула), в том числе комплексные программы по восстановлению и омоложению организма, авторские методики оздоровления, программы по снижению веса и детоксикации организма. В качестве учредителя и директора г-жа Сыромятникова с 2000 развивает на рынке частных медуслуг Красноярска сеть клиник «Три сердца». С момента открытия врачи помогли появиться на свет более чем 5 тыс. детей. В 2023 запущен новый проект — клиника превентивной медицины и оздоровительный комплекс «Новая жизнь». В клинике представлены различные медицинские программы, сочетающие традиционные методы (фитотерапия, массаж, нутрицевтика) и новейшие технологии (к примеру, японская инфракрасная детокс-капсула), в том числе комплексные программы по восстановлению и омоложению организма, авторские методики оздоровления, программы по снижению веса и детоксикации организма.

Факт: Оздоровительный комплекс расположен в экологическом районе города на границе Гремячей гривы. Клиника работает на первом этаже, на втором — современные апартаменты.

Цифра: Специалистами клиники разработано 9 оздоровительных программ: детокссистема, антиэйдж, стоппаразит, гастросфера, стоппаразит, кардиосфера, женское здоровье, мужское здоровье, экспресс-детокс выходного дня.

Кристина Шнайдер, Клиника VEKA

Многопрофильная семейная клиника VEKA работает в Красноярске с лета 2022 и представлена тремя отделениями: взрослое, детское и лабораторно-диагностическое. Деятельность клиники основана на принципах семейной медицины. Серьезный фокус сделан на своевременную диагностику как основу заботы о здоровье: разработано более 20 комплексных программ обследования. В том числе чекапы для взрослых и детей: от базовых до расширенных, а также узкоспециализированные чекапы по большинству медицинских направлений. Эти программы позволяют выявлять и предотвращать заболевания на ранних стадиях. Клиника VEKA вошла в топ-10 частных клиник Красноярского края по версии премии «ПроДокторов» по итогам 2022. Многопрофильная семейная клиника VEKA работает в Красноярске с лета 2022 и представлена тремя отделениями: взрослое, детское и лабораторно-диагностическое. Деятельность клиники основана на принципах семейной медицины. Серьезный фокус сделан на своевременную диагностику как основу заботы о здоровье: разработано более 20 комплексных программ обследования. В том числе чекапы для взрослых и детей: от базовых до расширенных, а также узкоспециализированные чекапы по большинству медицинских направлений. Эти программы позволяют выявлять и предотвращать заболевания на ранних стадиях. Клиника VEKA вошла в топ-10 частных клиник Красноярского края по версии премии «ПроДокторов» по итогам 2022.

Факт: Врачи Клиники VEKA ведут научно-исследовательскую медицинскую деятельность, лучшие результаты и достижения которой внедряются в диагностическую и лечебную работу. В клинике работают три кандидата медицинских наук, два врача готовятся к защите кандидатской диссертации.

Цифра: Врач-дерматолог клиники VEKA занял 1-е место в рейтинге дерматовенерологов Красноярского края по версии премии «ПроДокторов» по итогам 2022.

Куратор номинации Наталья Повольнова