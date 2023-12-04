Человек года `2023: Номинация «Здоровый бизнес — стоматологии»

Новое оборудование и методики лечения и штата врачей, проведение сложных операций — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Здоровый бизнес — стоматологии».

Соучредитель номинации — медицинское объединение «Сантем»

В 2023 соучредителем социально значимой номинации «Здоровый бизнес» стала одна из крупнейших медицинских компаний Красноярска — победитель отраслевой номинации — 2022 медицинское объединение «Сантем».

Александр Асташин, «Сан-дент»

В 2023 «Сан-дент», одна из первых частных стоматологических клиник Красноярска, отпраздновала 30 лет с начала работы. Сегодня сеть состоит из трех филиалов, расположенных в разных районах Красноярска. В 2022…2023 во всех филиалах проведена полная реконструкция: изменен интерьер, полностью заменено все медицинское оборудование. Каждая клиника оснащена цифровым томографом, стоматологическим микроскопом, цифровым интраоральным сканером, в зуботехнической лаборатории также установлено цифровое оборудование, автоматизированы процессы стерилизации инструментария. Врачи «Сан-дент» регулярно повышают квалификацию в учебных центрах страны и за ее пределами, а также участвуют в международных конференциях. В 2023 «Сан-дент», одна из первых частных стоматологических клиник Красноярска, отпраздновала 30 лет с начала работы. Сегодня сеть состоит из трех филиалов, расположенных в разных районах Красноярска. В 2022…2023 во всех филиалах проведена полная реконструкция: изменен интерьер, полностью заменено все медицинское оборудование. Каждая клиника оснащена цифровым томографом, стоматологическим микроскопом, цифровым интраоральным сканером, в зуботехнической лаборатории также установлено цифровое оборудование, автоматизированы процессы стерилизации инструментария. Врачи «Сан-дент» регулярно повышают квалификацию в учебных центрах страны и за ее пределами, а также участвуют в международных конференциях.

Факт. В качестве руководителя Александр Асташин развивает в Красноярске еще один медицинский проект — клинику современной офтальмологии «Берег».

Цифра. За последний год «Сан-дент» посетили около 30 тыс. пациентов, проведено более 1600 операций по имплантации.

Дмитрий Герасимов, «Астрея»

За последний год центр стоматологии «Астрея» вырос по ключевым бизнес- и профессиональным показателям. Выручка увеличилась на 20% («Астрея» входит в топ-5 частных медорганизаций Красноярского края по выручке), штат сотрудников — на 15%. Получены лицензии на челюстно-лицевую хирургию и направления общей медицины (терапия, педиатрия, неврология). В работе используются современное оборудование и подходы: цифровая медицина, фотопротокол, лечение под микроскопом и увеличительной оптикой, лечение взрослых и детей в условиях общей анестезии. «Астрея» развивает партнерскую культуру в медицинских услугах. Один из приоритетов — обмен опытом с коллегами для внедрения прогрессивных технологий и инноваций. За последний год центр стоматологии «Астрея» вырос по ключевым бизнес- и профессиональным показателям. Выручка увеличилась на 20% («Астрея» входит в топ-5 частных медорганизаций Красноярского края по выручке), штат сотрудников — на 15%. Получены лицензии на челюстно-лицевую хирургию и направления общей медицины (терапия, педиатрия, неврология). В работе используются современное оборудование и подходы: цифровая медицина, фотопротокол, лечение под микроскопом и увеличительной оптикой, лечение взрослых и детей в условиях общей анестезии. «Астрея» развивает партнерскую культуру в медицинских услугах. Один из приоритетов — обмен опытом с коллегами для внедрения прогрессивных технологий и инноваций.

Факт. «Астрея» — единственная клиника в Красноярске, которая на протяжении 7 лет попадает в рейтинги Startsmile и ИД «Коммерсантъ» (топ-20 по взрослой и детской стоматологии за 2022). В рейтинге участвуют более 2500 клиник со всей России.

Цифра. За последние 5 лет «Астрея» ежегодно инвестировала в развитие около 20 млн рублей.

Айдын Кяримов, Hi-tech clinic

На стоматологическом рынке Красноярска Hi-tech clinic работает 3 года, основатель и руководитель проекта — Айдын Кяримов. Ключевые принципы клиники — комфорт пациента и возможность в одном месте получить весь перечень стоматологических услуг. В Hi-tech clinic три стоматологические установки. Клиника оснащена современным оборудованием: 3D-сканером, двумя микроскопами, есть отдельный рентген-кабинет. Все терапевтическое лечение ведется под микроскопом. Ежедневно Hi-tech clinic посещают порядка 25 пациентов, в месяц — 600, в год — 7200. Фокус в клинике сделан на протезирование и восстановление зубов. Одна из востребованных услуг — установка виниров. Весь штат клиники (не только врачи) ежегодно повышает квалификацию. На стоматологическом рынке Красноярска Hi-tech clinic работает 3 года, основатель и руководитель проекта — Айдын Кяримов. Ключевые принципы клиники — комфорт пациента и возможность в одном месте получить весь перечень стоматологических услуг. В Hi-tech clinic три стоматологические установки. Клиника оснащена современным оборудованием: 3D-сканером, двумя микроскопами, есть отдельный рентген-кабинет. Все терапевтическое лечение ведется под микроскопом. Ежедневно Hi-tech clinic посещают порядка 25 пациентов, в месяц — 600, в год — 7200. Фокус в клинике сделан на протезирование и восстановление зубов. Одна из востребованных услуг — установка виниров. Весь штат клиники (не только врачи) ежегодно повышает квалификацию.

Факт. В планах Hi-tech clinic открыть детскую стоматологию и запустить свое приложение.

Цифра. За год в Hi-tech clinic проведено 65 тотальных работ (работы, которые занимают 1…1,5 года).

Бахром Музафаров, «Галерея улыбок»

Фокус в работе центра квалифицированной стоматологии «Галерея улыбок» сделан на продуманное и долговечное решение эстетических и функциональных проблем пациентов. Все врачи клиники используют профессиональную оптику. В арсенале клиники оборудование, позволяющее выполнять высокоточную диагностику и контролировать ход лечения. Значительная часть лечения проводится в цифровом протоколе, что напрямую влияет на скорость и качество. В 2023 в клинике внедрена гигиена полости рта на швейцарском аппарате по протоколу GBT — он позволяет удалять до 100% налета. Фокус в работе центра квалифицированной стоматологии «Галерея улыбок» сделан на продуманное и долговечное решение эстетических и функциональных проблем пациентов. Все врачи клиники используют профессиональную оптику. В арсенале клиники оборудование, позволяющее выполнять высокоточную диагностику и контролировать ход лечения. Значительная часть лечения проводится в цифровом протоколе, что напрямую влияет на скорость и качество. В 2023 в клинике внедрена гигиена полости рта на швейцарском аппарате по протоколу GBT — он позволяет удалять до 100% налета.

Факт. Врачи «Галереи улыбок» специализируются на комплексных планах лечения, проводя сложные операции по эндодонтии, пересадке зубов, имплантации при полной адентии, восстановлению пациентов с окклюзионными нарушениями, эстетической и функциональной реабилитации.

Цифра. В клинике проведено более 550 тотальных реабилитаций улыбки.

Сергей Николаенко, «Клиника профессора Николаенко», МПЦ «Эпитетика»

Команда под руководством Сергея Николаенко развивает в Красноярске два медучреждения: «Клиника профессора Николаенко» — стоматологический центр для взрослых и детей, и медико-производственный центр «Эпитетика», специалисты которого помимо развития стоматологического направления проводят реабилитацию пациентов с челюстно-лицевыми дефектами. Организации выступают партнерами социально значимых проектов, направленных на оказание мобильной стоматологической помощи престарелым, инвалидам и детям-инвалидам. В настоящее время клиники проводят реабилитацию участников специальной военной операции (СВО) из всех регионов РФ. Команда под руководством Сергея Николаенко развивает в Красноярске два медучреждения: «Клиника профессора Николаенко» — стоматологический центр для взрослых и детей, и медико-производственный центр «Эпитетика», специалисты которого помимо развития стоматологического направления проводят реабилитацию пациентов с челюстно-лицевыми дефектами. Организации выступают партнерами социально значимых проектов, направленных на оказание мобильной стоматологической помощи престарелым, инвалидам и детям-инвалидам. В настоящее время клиники проводят реабилитацию участников специальной военной операции (СВО) из всех регионов РФ.

Факт. В 2023 Сергей Николаенко выступил на Красноярском экономическом форуме с презентацией технологии реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами при помощи системы фиксации собственной разработки.

Цифра. В 2023 более 40 участников СВО прошли реабилитацию в стенах клиник, начиная от полной санации полости рта до проведения сложных междисциплинарных хирургических вмешательств по восстановлению лица и конечностей.

Нина Старухина, «Бьюти-Дент»

Сеть стоматологических клиник «Бьюти-Дент» работает в Красноярске с 2015 и сегодня представлена четырьмя филиалами. Каждый филиал предлагает полный комплекс лечебно-диагностических услуг — от осмотра до сложной тотальной реабилитации. Все клиники оснащены современным оборудованием по функциональной диагностике и лечению, в том числе дентальным томографом и дентографом. Четвертый по счету филиал клиники открылся в 2023 на ул. Михаила Годенко, он оснащен хирургическим блоком с круглосуточным стационаром. Филиал специализируется на сложных операциях в области челюстно-лицевой хирургии, в том числе тотальной реабилитации височно-нижнечелюстного сустава. Сеть стоматологических клиник «Бьюти-Дент» работает в Красноярске с 2015 и сегодня представлена четырьмя филиалами. Каждый филиал предлагает полный комплекс лечебно-диагностических услуг — от осмотра до сложной тотальной реабилитации. Все клиники оснащены современным оборудованием по функциональной диагностике и лечению, в том числе дентальным томографом и дентографом. Четвертый по счету филиал клиники открылся в 2023 на ул. Михаила Годенко, он оснащен хирургическим блоком с круглосуточным стационаром. Филиал специализируется на сложных операциях в области челюстно-лицевой хирургии, в том числе тотальной реабилитации височно-нижнечелюстного сустава.

Факт. В планах на 2024 открытие в одном из филиалов детского отделения, а также запуск учебного центра «Генезис». Его преподавателями станут как врачи «Бьюти-Дент», так и приглашенные российские и международные специалисты.

Цифра. Сеть «Бьюти-Дент» — одна из крупнейших в Красноярске по числу стоматологических установок: 24 штуки.

Ирина Стрелкова, MIRA

В 2023 сеть премиальных центров стоматологии MIRA отметила юбилей — 10 лет с начала работы. В течение года врачи центров оказали помощь более чем 130 тыс. пациентам, в том числе более 2,5 тыс. пациентов получили лечение под седацией и наркозом. Парк оборудования MIRA пополнился современными сканерами, микроскопами, автоклавами и четырьмя новыми установками. Также в 2023 приобретен аппарат для профессиональной гигиены полости рта по швейцарскому протоколу GBT. Наряду с лечением, имплантацией, исправлением прикуса и протезированием особое внимание в клинике направлено на предупреждение заболеваний и профилактику. Детские отделения клиник оснащены интерактивными игровыми комнатами, одновременно в них можно вести прием 8 детей. В 2023 сеть премиальных центров стоматологии MIRA отметила юбилей — 10 лет с начала работы. В течение года врачи центров оказали помощь более чем 130 тыс. пациентам, в том числе более 2,5 тыс. пациентов получили лечение под седацией и наркозом. Парк оборудования MIRA пополнился современными сканерами, микроскопами, автоклавами и четырьмя новыми установками. Также в 2023 приобретен аппарат для профессиональной гигиены полости рта по швейцарскому протоколу GBT. Наряду с лечением, имплантацией, исправлением прикуса и протезированием особое внимание в клинике направлено на предупреждение заболеваний и профилактику. Детские отделения клиник оснащены интерактивными игровыми комнатами, одновременно в них можно вести прием 8 детей.

Факт. В 2022 MIRA вошла в топ-10 частных стоматологий Красноярского края по версии премии «ПроДокторов».

Цифра. За последний год штат сети клиник увеличился на 25 человек — до 98 сотрудников, 42 из которых — врачи.

Александра Шестакова, Al’denta

Al’denta — одна из самых крупных частных стоматологий в Красноярске. Сеть насчитывает 16 стоматологических клиник, в том числе отдельную детскую стоматологию. Общая площадь клиник Al’denta превышает 2 тыс. кв. м. В большинстве клиник работает система персональных менеджеров, они сопровождают пациентов, помогают составить оптимальный план лечения совместно с врачом. Ежегодно детские врачи-стоматологи Al’denta ездят в командировки в близлежащие города края для консультирования детей по лечению во сне (в 2023 посетили Абакан, Ачинск, Лесосибирск, Канск, Железногорск). В этом году в детской стоматологии «Дентоша» (также входит в Al’denta) открылось педиатрическое отделение. Это дает возможность подготавливать детей к лечению во сне, не отправляя их за справками и на анализы в другие клиники. Al’denta — одна из самых крупных частных стоматологий в Красноярске. Сеть насчитывает 16 стоматологических клиник, в том числе отдельную детскую стоматологию. Общая площадь клиник Al’denta превышает 2 тыс. кв. м. В большинстве клиник работает система персональных менеджеров, они сопровождают пациентов, помогают составить оптимальный план лечения совместно с врачом. Ежегодно детские врачи-стоматологи Al’denta ездят в командировки в близлежащие города края для консультирования детей по лечению во сне (в 2023 посетили Абакан, Ачинск, Лесосибирск, Канск, Железногорск). В этом году в детской стоматологии «Дентоша» (также входит в Al’denta) открылось педиатрическое отделение. Это дает возможность подготавливать детей к лечению во сне, не отправляя их за справками и на анализы в другие клиники.

Факт. Совместно с КрасГМУ и Институтом проблем Севера Al’denta обучает будущих врачей — студентов и ординаторов. В рамках проекта открыт филиал учебной стоматологии.

Цифра. Детские стоматологические отделения работают в 5 клиниках сети Al’denta.

Елена Шмигельская, «Клиника практической стоматологии»

«Клиника практической стоматологии» делает фокус на комплексный подход к здоровью пациентов. В качестве приоритетных областей работы выделены не только тотальная реабилитация полости рта, но и профилактика стоматологических заболеваний. В 2023 сделан акцент на развитие гнатологического направления, был приобретен цифровой сканер, позволяющий работать в цифровом протоколе «от и до», расширен штат врачей. Парк дентальных микроскопов увеличен до восьми единиц. Пять из них будут использоваться в новом филиале, открытие которого запланировано на начало 2024. Все врачи «Клиники практической стоматологии» для повышения профессионального уровня регулярно посещают образовательные мероприятия, проходящие как в Красноярске, так и в других городах России. Один из врачей-эндодонтистов клиники занял 2-е место среди лучших стоматологов Красноярска по версии премии «ПроДокторов» в 2022. «Клиника практической стоматологии» делает фокус на комплексный подход к здоровью пациентов. В качестве приоритетных областей работы выделены не только тотальная реабилитация полости рта, но и профилактика стоматологических заболеваний. В 2023 сделан акцент на развитие гнатологического направления, был приобретен цифровой сканер, позволяющий работать в цифровом протоколе «от и до», расширен штат врачей. Парк дентальных микроскопов увеличен до восьми единиц. Пять из них будут использоваться в новом филиале, открытие которого запланировано на начало 2024. Все врачи «Клиники практической стоматологии» для повышения профессионального уровня регулярно посещают образовательные мероприятия, проходящие как в Красноярске, так и в других городах России. Один из врачей-эндодонтистов клиники занял 2-е место среди лучших стоматологов Красноярска по версии премии «ПроДокторов» в 2022.

Факт. В 2023 запущена работа операционной с современным оборудованием.

Цифра. За последний год «Клиника практической стоматологии» получила от пациентов 96,6% отличных отзывов на площадке 2ГИС. На данный момент общий рейтинг клиники составляет 4,9 звезд.

Куратор номинации Наталья Повольнова