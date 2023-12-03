Человек года — 2023: номинация «Производственник года. Местная прописка»

Открытие новых предприятий, расширение производств и инвестиции в повышение производительности — ДК рассказывает о претендентах на премию в номинации «Производственник года. Местная прописка».

Учредитель номинации — Индустриальный парк «Красный Яр»

Учредителем номинации «Производственник года» премии «Человек года — 2023» в Красноярске стал Индустриальный парк «Красный Яр» — первый в Красноярском крае парк, который вошел в федеральный реестр промышленных парков Министерства промышленности и торговли РФ.

Артем Гриненко, «ИТС СИБИРЬ»

Компания специализируется на разработке и производстве автоматизированных комплексов раскроя листового металлопроката «Енисей», которые по уровню качества сопоставимы с иностранными аналогами. Продукция «ИТС Сибирь» поставляется не только по всей России, но и в страны дальнего зарубежья (например, в Египет).

В 2023 введен в эксплуатацию оснащенный самым современным оборудованием цех металлоконструкций для локализации производства автоматизированных комплексов раскроя листового металлопроката. Это позволило полностью отказаться от кооперации на стороне и повысить уровень собственной локализации производства до 70% и качество выпускаемой продукции при снижении себестоимости.

Цифра: повышение степени локализации производства позволило на треть сократить его сроки.

Ольга Грош, «Центр сварки»

Компания «Центр сварки» поставляет на российский промышленный рынок и в страны ближнего зарубежья станки с числовым программным управлением для термической резки и сварки металла.

В 2023 по программе импортозамещения при поддержке Минпромторга России и Российского экспортного центра компанией спроектированы и разработаны станки термической резки металла с ЧПУ ТМ «Гиперплазма». Плюс к этому запущено производство новой модели станка для разделения листового металлопроката на полосы. Эти станки используются при изготовлении сварных балок. Отличительной особенностью нового оборудования является возможность одновременной работы до семи резаков для газокислородной резки.

Цифра: За 2023 компанией произведено 60 станков пяти моделей, 44 из них проданы и установлены в разные регионы страны.

Дмитрий Пальников, фабрика «Ионесси»

«Ионесси» — одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Красноярском крае. Является приемником обувной фабрики «Спартак», открытой в 1923.

В производстве используются только натуральные кожа и мех, что позволяет изготавливать продукцию высокого качества.

В 2023 парк оборудования, используемого «Ионесси», был значительно обновлен, что позволило увеличить выпуск продукции и сократить издержки. Также предприятие вступило в федеральную программу повышения производительности труда.

Прямые продажи продукции обеспечиваются одноименной розничной сетью, насчитывающей 30 магазинов. Также продукция «Ионесси» поставляется по всей России и в страны СНГ.

Цифра: ежедневно фабрика выпускает порядка 400 пар обуви.

Павел Пенчугов, Красноярский завод металлических сеток

КЗМС (обособленное подразделение ООО «УралСибТрейд — Красноярск») производит сетку-рабицу, кладочную сетку, сетку ЦПВС, рулонную дорожную сетку и арматурные каркасы с 2009.

В 2022 завод расширил линейку продукции, которая пополнилась сетками для горнодобывающей отрасли — для крепления подземных горных выработок в шахтах. Сейчас они поставляются даже за рубеж. Также компания освоила выпуск дугообразных плоских каркасов, в частности поддерживающего каркаса «змейка», который используется в армировании железобетонных конструкций. На конец 2022 такое производство в Сибири было только у КЗМС.

Цифра: КЗМС стал участником нацпроекта «Производительность труда», что позволило увеличить объемы производства, в частности кладочной сетки — на 10%, а сетки-рабицы — на 20%.

Павел Пестриков, завод «Борус»

Машиностроительный завод «Борус» (подразделение компании «Карьерные машины») до 2023 специализировался сугубо на выпуске навесного оборудования для спецтехники (ковши, рипперы, лесозахваты и т. п.) Однако в этом году на предприятии запустили производство фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 3, 3,5, 5 и 8 тонн под собственным брендом (последний позднее перепроектировали под 9 тонн). Трехтонники на сегодня прошли сертификацию и включены в реестр Минпромторга.

Проектная мощность действующего цеха площадью 6 тыс. кв. м позволяет выпускать два погрузчика в день. В будущем производство планируют расширить еще двумя цехами, площадь каждого из которых будет примерно 20 тыс. кв. м. Строительство первого из них собираются начать уже в 2024.

Цифра: на сегодня уровень локализации погрузчиков «Боруса» составляет 64%, но в компании планируют к 2025 довести его до 80%.

Павел Сачков, Сосновоборский завод металлических конструкций

СЗМК специализируется на изготовлении сложных изделий по индивидуальным проектам из металла: горизонтальных стальных емкостей и резервуаров объемом от 1 до 150 куб. м, противопучинных металлических свай, металлических дренажных колодцев, опор для нефтепровода и т. д.

В 2022 компания получила разрешение на выполнение работ по огнезащите материалов. Новый участок потребовал расширения производственных площадей на 1290 кв. м.

В 2022 СЗМК приобрел автоматическую линию раскроя и пиления профилей Ficep, став единственным предприятием в Красноярском крае, на котором установлено такое оборудование. А в 2023 парк завода пополнился оборудованием дробеструйной очистки, а также новым лазерным станком.

Цифра: активное применение принципов бережливого производства позволило СЗМК к сегодняшнему моменту увеличить производительность на 35...40%.

Виктор Тимофеев, Научно-производственный центр магнитной гидродинамики

Научно-производственный центр магнитной гидродинамики работает на рынке уже более 20 лет. Компания производит электротехнологическое оборудование металлургического назначения на базе МГД-технологий. Имеет собственное опытно-промышленное производство электронагревательных систем, МГД-устройств и изделий из огнеупорных материалов.

В 2023 компания запустила в Красноярске новый завод, производящий оборудование для выпуска сплавов цветных металлов и изделий из них, которое востребовано как на металлургических предприятиях страны, так и на объектах металлургической промышленности Белоруссии, Казахстана и других стран.

Цифра: по планам компании запуск нового предприятия позволит в 10 раз увеличить объем производства и продаж.

Куратор номинации Евгений Волошинский