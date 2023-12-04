Строительство, машиностроение, реновация и частное образование — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Предприниматель года» по версии деловой экосистемы «Миллиард».

Учредитель номинации — деловая экосистема «Миллиард», куда входят «Первый деловой клуб», закрытый клуб «Миллиард» для предпринимателей с оборотом от 1 млрд рублей, Сообщество инвесторов Красноярского края.

Татьяна Андреева, сеть частных образовательных учреждений «Умка»

«Умка» существует на красноярском рынке частного детского образования 21 год и сегодня является лидером в этой сфере. В состав «Умки» входят 8 филиалов (детские сады и школы), а также два проекта — детский лагерь Umka camp и научный фестиваль «Умный Красноярск».

Ежегодно с 2020 «Умка» проводит международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей +». За это время в нем поучаствовали представители более 35 стран.

Также в 2022 Татьяна Андреева запустила оналйн-проект «Школа управленческой магии». Обучение в ней прошли более 130 предпринимателей из 30 городов России и ближнего зарубежья.

Александр Глушков, «ПСК Лист»

Александр Глушков — серийный предприниматель, амбассадор целого ряда собственных и мировых брендов.

Его компания занимается оборудованием так называемых мокрых фасадов — отделка наружных стен различных строений с использованием жидких растворов и составов. Ежегодно его компания закрывает более 40 тыс. кв. м фасадов. Также она впервые в Сибири реализовала технологию мокрых фасадов на 25-этажных домах.

Александр Глушков активно занимается туризмом в качестве организатора экстремальных туров и приключений по всей планете. Им построен и работает стационарный лагерь на плато Путорана. А его юрточные кемпинги строятся по всему миру.

Ольга Грош, «Центр Сварки»

Компания «Центр Сварки» поставляет на российский промышленный рынок и в страны ближнего зарубежья станки с числовым программным управлением для термической резки и сварки металла. Официальный дилер торговых марок «Гиперплазма» и «Гиперлазер».

В 2023 компанией спроектированы и разработаны станки термической резки металла с ЧПУ ТМ «Гиперплазма». Запущено производство новой модели станка для разделения листового металлопроката на полосы.

За этот год компанией произведено 60 станков пяти различных моделей, 44 из них проданы и поставлены в разные регионы страны.

Владимир Зубенко, «КРАСРОУД»

«КРАСРОУД» — это динамично развивающаяся компания на рынке специализированной техники в Красноярском крае. Она занимается продажей спецтехники, ремонтом и гарантийным обслуживанием, а также поставками запчастей.

С 2023 компания является официальным дилером брендов LONKING, WEICHAI, а также торговым партнером по продаже смазочных материалов корейского бренда GT Oil. Важный фактор успешной модели бизнеса компании — 15 летний опыт эксплуатации собственного парка техники. Специалисты компании «КРАСРОУД» участвовали в строительстве таких объектов, как аэропорты Красноярска и Новокузнецка, Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы и многие другие.

В компании разработана и запущена программа «Удаленный механик», которая помогает собственникам техники регламентировать и настроить процесс обслуживания собственного парка спецтехники.

Денис Киюцин, «Альфа-Инжиниринг»

«Альфа-Инжиниринг» — оптовая компания, фокусирующаяся на снабжении крупных заказчиков по тендерам. Дилер более 30 брендов. Также занимается проектными продажами, официальный дистрибьютор завода «КТ ТРОН».

В 2016 Денис Киюцин провел первый фестиваль Siberian Power Show, который вырос из регионального в лучший фестиваль России, а в 2020 получил статус международного.

Фестиваль собрал 3650 спортсменов из 17 стран и 69 регионов России. Его мероприятия посетило около 17 тыс. зрителей.

В 2024 призовой фонд Siberian Power Show составит 27 млн рублей.

Андрей Климович, «АльянсСервис»

«АльянсСервис» занимается ремонтом и обслуживанием спецтехники различного назначения. С 2018 входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, что дает компании право обслуживать военную технику и вооружение. На конец 2022 была представлена 50 филиалами по всей стране и являлась абсолютным лидером в свой сфере.

В 2023 было запущено производство снегоболотоходов «Варяг». Машина предназначена для экстремальных условий эксплуатации и идеально подходит для Крайнего Севера, силовиков и военных. Эксплуатация модели возможна при температуре до минус 60 градусов по Цельсию. Вездеход планируется продавать крупным компаниям и холдингам, горнодобывающим предприятиям и частным лицам.

Сергей Кононов, «МеталлПромГарант», «РемСервисГарант»

Основные направления — торговля металлопрокатом и машиностроение. Имея собственный металлообрабатывающий завод, а также металлобазу с ж/д-тупиками, группа компаний является одним из основных игроков в этой области в Красноярске, а также занимает лидирующие позиции по поставкам и комплектации предприятий Сибири.

Предприятие имеет возможность изготавливать запасные части для бурового, горно-шахтного, горно-обогатительного, дробильно-размольного оборудования (ЭКГ, СМД, КСД, ЭШ) по образцам и чертежам заказчика. Максимальные размеры продукции составляют 2 м в диаметре и 8 м в длину, а весь ее вес может доходить до 15 тонн. На производстве установлено уникальное для Красноярского края оборудование, способное распилить изделие диаметром до 1 м.

Иван Мячев, «СибАвтоДорСнаб»

Компания «СибАвтоДорСнаб» была открыта в 2020. По сути, это машиностроительный завод, производящий вагон-дома и мобильные здания. Мощность предприятия составляет более 1 тыс. вагон-домов в год, которые поставляются по всей России, вплоть до арктических районов.

В среднем каждый год предприятие закрывает потребности в мобильном жилье для 100...170 заказчиков, среди которых «Роснефть», «Росгелогия», СУЭК, «Русал», АЛРОСА, «ПОЛЮС ЗОЛОТО» и многие другие.

По выбору заказчика «СибАвтоДорСнаб» может создать полноценный рабочий городок со всеми необходимыми удобствами, позволяющий в самые короткие сроки разместить его в нужной локации и подключить ко всем коммуникациям. Ввод в эксплуатацию такого городка — от одного до пяти дней.

За три года работы компания показала шестикратный рост оборота.

Сергей Никитин, строительная компания «Титан»

СК «Титан» существует на строительном рынке Красноярска уже более 12 лет. Она работает как с коммерческими организациями, так и с бюджетами различного уровня Красноярского края и Хакасии.

Заметную долю в строительной деятельности компании занимают социально значимые объекты (больницы, школы, детские сады, сети жилых домов) и другие общественные здания (клубы, редакции газет, администрации).

Так, СК «Титан» ремонтировала кровлю завода по производству легкосплавных колесных дисков «КиК» (общая площадь — 9 тыс. кв. м), участвовала в строительстве деревообрабатывающего завода «Мекран», изготавливала и монтировала металлоконструкции ресторанного комплекса «Красноярск».

Сейчас компания активно участвует в реновации Норильска, строя дома по совершенно новым технологиям. Аналогов этим кейсам нет больше ни у одной российской компании.

Павел Тришин, соучредитель группы компаний, в которую входят «Наш Двор Сибирь», «Наш Двор Восток», «Геопластика», «Давинчи».

Компании разрабатывают и реализуют проекты благоустройства детских площадок, дворовых территорий и общественных пространств. На этом рынке группа работает семь лет. За это время ей реализовано более 300 проектов в Красноярске, Иркутске, Абакане, Улан-Удэ, Якутске и Чите.

Также компании Тришина участвовали в подготовке деревни Универсиады-2019 и Енисейска.

Среди заказчиков такие компании, как «ГСК АРБАН», «Новый город», «Русал», РЖД, «Транснефть-Восток», СФУ, «УСК Сибиряк» и другие. В этом году открылся офис группы во Владивостоке.

Куратор номинации Евгений Волошинский