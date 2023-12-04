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Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года»
Автор фото: rawpixel.com. Иллюстрация: freepik.com

Строительство, машиностроение, реновация и частное образование — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Предприниматель года» по версии деловой экосистемы «Миллиард».

#БИЗНЕС

Учредитель номинации — деловая экосистема «Миллиард», куда входят «Первый деловой клуб», закрытый клуб «Миллиард» для предпринимателей с оборотом от 1 млрд рублей, Сообщество инвесторов Красноярского края.

Татьяна Андреева, сеть частных образовательных учреждений «Умка»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 1«Умка» существует на красноярском рынке частного детского образования 21 год и сегодня является лидером в этой сфере. В состав «Умки» входят 8 филиалов (детские сады и школы), а также два проекта — детский лагерь Umka camp и научный фестиваль «Умный Красноярск». 

Ежегодно с 2020 «Умка» проводит международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей +». За это время в нем поучаствовали представители более 35 стран. 

Также в 2022 Татьяна Андреева запустила оналйн-проект «Школа управленческой магии». Обучение в ней прошли более 130 предпринимателей из 30 городов России и ближнего зарубежья.

Александр Глушков, «ПСК Лист»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 2Александр Глушков — серийный предприниматель, амбассадор целого ряда собственных и мировых брендов.

Его компания занимается оборудованием так называемых мокрых фасадов — отделка наружных стен различных строений с использованием жидких растворов и составов. Ежегодно его компания закрывает более 40 тыс. кв. м фасадов. Также она впервые в Сибири реализовала технологию мокрых фасадов на 25-этажных домах.

Александр Глушков активно занимается туризмом в качестве организатора экстремальных туров и приключений по всей планете. Им построен и работает стационарный лагерь на плато Путорана. А его юрточные кемпинги строятся по всему миру.

Ольга Грош, «Центр Сварки»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 3Компания «Центр Сварки» поставляет на российский промышленный рынок и в страны ближнего зарубежья станки с числовым программным управлением для термической резки и сварки металла. Официальный дилер торговых марок «Гиперплазма» и «Гиперлазер».

В 2023 компанией спроектированы и разработаны станки термической резки металла с ЧПУ ТМ «Гиперплазма». Запущено производство новой модели станка для разделения листового металлопроката на полосы. 

За этот год компанией произведено 60 станков пяти различных моделей, 44 из них проданы и поставлены в разные регионы страны.

Владимир Зубенко, «КРАСРОУД»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 4«КРАСРОУД» — это динамично развивающаяся компания на рынке специализированной техники в Красноярском крае. Она занимается продажей спецтехники, ремонтом и гарантийным обслуживанием, а также поставками запчастей.

С 2023 компания является официальным дилером брендов LONKING, WEICHAI, а также торговым партнером по продаже смазочных материалов корейского бренда GT Oil. Важный фактор успешной модели бизнеса компании — 15 летний опыт эксплуатации собственного парка техники. Специалисты компании «КРАСРОУД» участвовали в строительстве таких объектов, как аэропорты Красноярска и Новокузнецка, Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы и многие другие.

В компании разработана и запущена программа «Удаленный механик», которая помогает собственникам техники регламентировать и настроить процесс обслуживания собственного парка спецтехники.

Денис Киюцин, «Альфа-Инжиниринг»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 5«Альфа-Инжиниринг» — оптовая компания, фокусирующаяся на снабжении крупных заказчиков по тендерам. Дилер более 30 брендов. Также занимается проектными продажами, официальный дистрибьютор завода «КТ ТРОН».

В 2016 Денис Киюцин провел первый фестиваль Siberian Power Show, который вырос из регионального в лучший фестиваль России, а в 2020 получил статус международного.

Фестиваль собрал 3650 спортсменов из 17 стран и 69 регионов России. Его мероприятия посетило около 17 тыс. зрителей.

В 2024 призовой фонд Siberian Power Show составит 27 млн рублей.

Андрей Климович, «АльянсСервис»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 6«АльянсСервис» занимается ремонтом и обслуживанием спецтехники различного назначения. С 2018 входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, что дает компании право обслуживать военную технику и вооружение. На конец 2022 была представлена 50 филиалами по всей стране и являлась абсолютным лидером в свой сфере.

В 2023 было запущено производство снегоболотоходов «Варяг». Машина предназначена для экстремальных условий эксплуатации и идеально подходит для Крайнего Севера, силовиков и военных. Эксплуатация модели возможна при температуре до минус 60 градусов по Цельсию. Вездеход планируется продавать крупным компаниям и холдингам, горнодобывающим предприятиям и частным лицам.

Сергей Кононов, «МеталлПромГарант», «РемСервисГарант»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 7Основные направления — торговля металлопрокатом и машиностроение. Имея собственный металлообрабатывающий завод, а также металлобазу с ж/д-тупиками, группа компаний является одним из основных игроков в этой области в Красноярске, а также занимает лидирующие позиции по поставкам и комплектации предприятий Сибири.

Предприятие имеет возможность изготавливать запасные части для бурового, горно-шахтного, горно-обогатительного, дробильно-размольного оборудования (ЭКГ, СМД, КСД, ЭШ) по образцам и чертежам заказчика. Максимальные размеры продукции составляют 2 м в диаметре и 8 м в длину, а весь ее вес может доходить до 15 тонн. На производстве установлено уникальное для Красноярского края оборудование, способное распилить изделие диаметром до 1 м.

Иван Мячев, «СибАвтоДорСнаб»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 8Компания «СибАвтоДорСнаб» была открыта в 2020. По сути, это машиностроительный завод, производящий вагон-дома и мобильные здания. Мощность предприятия составляет более 1 тыс. вагон-домов в год, которые поставляются по всей России, вплоть до арктических районов.

В среднем каждый год предприятие закрывает потребности в мобильном жилье для 100...170 заказчиков, среди которых «Роснефть», «Росгелогия», СУЭК, «Русал», АЛРОСА, «ПОЛЮС ЗОЛОТО» и многие другие.

По выбору заказчика «СибАвтоДорСнаб» может создать полноценный рабочий городок со всеми необходимыми удобствами, позволяющий в самые короткие сроки разместить его в нужной локации и подключить ко всем коммуникациям. Ввод в эксплуатацию такого городка — от одного до пяти дней.

За три года работы компания показала шестикратный рост оборота.

Сергей Никитин, строительная компания «Титан»

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 9СК «Титан» существует на строительном рынке Красноярска уже более 12 лет. Она работает как с коммерческими организациями, так и с бюджетами различного уровня Красноярского края и Хакасии.

Заметную долю в строительной деятельности компании занимают социально значимые объекты (больницы, школы, детские сады, сети жилых домов) и другие общественные здания (клубы, редакции газет, администрации).

Так, СК «Титан» ремонтировала кровлю завода по производству легкосплавных колесных дисков «КиК» (общая площадь — 9 тыс. кв. м), участвовала в строительстве деревообрабатывающего завода «Мекран», изготавливала и монтировала металлоконструкции ресторанного комплекса «Красноярск». 

Сейчас компания активно участвует в реновации Норильска, строя дома по совершенно новым технологиям. Аналогов этим кейсам нет больше ни у одной российской компании. 

Павел Тришин, соучредитель группы компаний, в которую входят «Наш Двор Сибирь», «Наш Двор Восток», «Геопластика», «Давинчи».

Человек года — 2023: номинация «Предприниматель года» 10Компании разрабатывают и реализуют проекты благоустройства детских площадок, дворовых территорий и общественных пространств. На этом рынке группа работает семь лет. За это время ей реализовано более 300 проектов в Красноярске, Иркутске, Абакане, Улан-Удэ, Якутске и Чите.

Также компании Тришина участвовали в подготовке деревни Универсиады-2019 и Енисейска. 

Среди заказчиков такие компании, как «ГСК АРБАН», «Новый город», «Русал», РЖД, «Транснефть-Восток», СФУ, «УСК Сибиряк» и другие. В этом году открылся офис группы во Владивостоке.

Куратор номинации Евгений Волошинский

 

Автор: Петр Савельев
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