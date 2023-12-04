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Недвижимость, финансы и «Человек года»: что почитать в ноябрьском номере ДК

Недвижимость, финансы и «Человек года»: что почитать в ноябрьском номере ДК
Иллюстрация: Коллаж ДК

В новом номере «Делового квартала», все о претендентах на премию «Человек года» и многое другое.

#НОВОСТИ

Ноябрьский номер журнала «Деловой квартал» в Красноярске вышел из печати. Теперь его можно почитать в сети и в заведениях города.

Буквально через четыре дня в Красноярске объявят имена лауреатов премии «Человек года — 2023». Поэтому центральное место в номере было отдано тем, кто в этот раз боролся за это звание. 14 номинаций. Около сотни бизнесменов и кратких справок об их достижениях в 2023.

Также в номере поговорили о новых трендах в сфере городской застройки, которые постоянно формируются и видоизменяются. Плюс, посмотрели какие новации есть в оформлении и наполнении бизнес-пространств.

Не обошлось и без большого разговора о финансах. Причем, со стороны как банков и страховых компаний, так и инвестиций. 

В ноябре давний партнер «Делового квартала» — бизнес-клуб «Миллиард» — вышел на новый уровень своего развития, став экосистемой. Посмотрели, как это происходило и какие преимущества дало его резидентам.

Долгое время ювелирное искусство считалось едва ли не самым консервативным. Однако и здесь нашлось место инновациям, которые позволили русским мастерам стать узнаваемыми во всем мире.

В добавление к этому поговорили о частном образовании, метаморфозах потребления, диджитале, перипетиях общения с налоговой и многом другом.

И под занавес рассказали о нюансах подготовки к главной красноярской бизнес-премии года и особенностях нынешней церемонии, которая, напомним, состоится 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.

Свежий номер «Делового квартала» в Красноярске как всегда распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в заведениях города. Полистать же pdf-версию можно здесь.

Автор: Петр Савельев
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