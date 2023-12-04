Ирина Одинец: С собаками — можно!

Концепция dog-friendly не про бесконтрольную свободу собачников. Она про мирное сосуществование по понятным правилам, с организацией комфорта для всех сторон.

Термин «дог-френдли»* до сих пор считается в России чем-то если не экзотическим, то избыточным. Официально. Зато в реальной жизни буквально в каждом подъезде жилого дома есть несколько семей с домашними питомцами.

Статистика не видит домашних собак — у нас ведется только подсчет бездомных. Но они есть, и если их содержание дома — это исключительно забота хозяев, то выгул сопряжен с рядом вопросов, решить которые горожанам не под силу. В общем, собаки у нас как бы есть, но инфраструктура для их комфортного пребывания вне квартир отсутствует. Именно поэтому выгул собак — стихийное мероприятие. Компания АРБАН объявила свои жилые районы территорией дог-френдли. Это первая в Красноярске инициатива со стороны застройщика, который решил подумать еще и о комфорте собак. О том, почему строительная компания обратилась к концепции дружелюбия к питомцам, — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН.

— Создавая жилые комплексы, застройщик сталкивается с разными вопросами социальной, бытовой, транспортной инфраструктуры. Детские сады и школы, парковки, транспортные развязки... Все это напрямую влияет на привлекательность жилого комплекса. Однако решение этих задач в большинстве случаев связано с инициативностью власти. Но есть проблемы, которые мы можем решить самостоятельно. Для этого нужно только наше желание. Например, острый для Красноярска вопрос организованного выгула собак. Причем это необходимо не только самим хозяевам питомцев, но и всем жителям домов. Организованное место — это еще и безопасность детей, порядок и гигиена. Концепция дог-френдли не про бесконтрольную свободу собачников. Она про мирное сосуществование по понятным правилам, с организацией комфорта для всех сторон. Впервые мы задумались о том, что надо создать специальное место для выгула собак, проектируя дворы природного микрорайона SCANDIS. В итоге появились «собачьи» площадки для больших и маленьких пород, чтобы не было конфликтов не только между хозяевами собак и другими жильцами, но и между четвероногими. Пройдя путь хозяина собаки, поняли, что лапомойники — тоже важный элемент. И сразу же получили положительный отклик от жильцов. Люди оценили дог-френдли в действии.

В микрорайоне SCANDIS OZERO также будут построены две площадки для выгула в прилегающем сквере SCANDIS. Одна уже действует. Погружаясь в тему, мы узнали о собаках, их содержании и воспитании много нового. Например, что у четвероногих друзей есть свои тренировки — аджилити-спорт. Так, на площадке для выгула была спроектирована полоса препятствий для собачьей физкультуры. Заселяя коммерческие площади жилых комплексов, мы теперь обязательно ищем зоомаркет или груминг-салон. Не удивлюсь, если у нас появится еще и кабинет собачьего психолога. Да-да, уже есть и такая профессия — зоопсихолог.

Повторюсь, концепция дог-френдли — на самом деле история про людей и для людей. Это своеобразный тест на эмпатию, взаимоуважение и кодекс правил, придерживаясь которых, мы избегаем ненужных конфликтов и улыбаемся соседям, а не зовем участкового.

Возможно, мне возразят: мол, у нас не везде есть доступная среда для людей, а вы тут доступную среду для собак создаете... Есть известное выражение: степень цивилизованности общества определяется степенью заботы о стариках, детях и животных. На своем уровне, создавая среду заботы в наших жилых комплексах, мы стараемся воплотить эту формулу благополучия в жизнь и надеемся, что наш пример получит распространение в городе.

​*) Термин «дог-френдли» означает доступную среду для домашних собак и их владельцев: любую территорию, где питомцу будут рады.