Шаги во имя добра: как работают законы Вселенной

Продолжаем рассматривать сценарии благотворительности бизнеса. Яркий пример — международная группа компаний TIKSAN GROUP.

Во все свои мероприятия компания закладывает глубокие смыслы. Вот и в двигательной активности на дне рождения они тоже были. TIKSAN GROUP часть этих шагов конвертирует в деньги и перечислит их фондам, входящим в благотворительный проект компании «Сердце бизнеса».

За вечер гости сделали более миллиона шагов, поэтому сумма получилась хорошая. И ее еще дополнили пожертвования сотрудников и партнеров компании, отправленные прямо на дне рождения.

Видимо, слова Надежды Цой, руководителя проекта: «Добро делать просто. Сложно оставаться в стороне», — обращенные в этот вечер к коллегам и друзьям, попали в самое сердце. Когда на экране появился QR-код, ведущий на сайт «Сердце бизнеса», на него навел свои телефоны весь зал. А это сто пятьдесят человек!

Собственный день рождения Надежда Цой, отметившая его в сентябре, тоже подарила «Сердцу бизнеса». Именинница попросила всех, кто хочет ее поздравить, выбрать подарки из вишлиста. И ей вручили принтер, гамак для йоги, сертификаты в супермаркеты, шуруповерт, подарочные карты на бензин и даже… корма для собак. Все то, в чем нуждаются фонды, входящие в проект.

10% своей зарплаты Сергей Ким, руководитель компании TIKSAN GROUP, ежемесячно перечисляет в «Сердце бизнеса». В проекте участвуют и все сотрудники, потому что благотворительность встроена в корпоративную культуру компании.

Множество бизнесов в нашей стране, в том числе и в TIKSAN GROUP, — это сфера услуг, а она построена на людях. Поэтому важно, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и были мотивированы. Участие в добрых делах здорово «заряжает батарейки» людям, дает им правильный настрой, делает их более эмоционально устойчивыми, — говорит Надежда Цой, которая еще совсем недавно успешно занималась ресторанным бизнесом.

В компании отмечают: за год, что работает проект «Сердце бизнеса», общее доб­рое дело еще больше сплотило команду. Это история про отличную компанию, корпоративную культуру и удачу фондов, которые попали в проект.

Мы смогли оплатить на 6 месяцев вперед телефон горячей линии равного консультирования и служебные телефоны консультантов. Эти номера всегда должны быть в доступе, чтобы была возможность помочь справиться с первым эмоциональным потрясением тем, в чью жизнь вихрем врывается рак, — делится Татьяна Золотарева, руководитель фонда «ВМесте», сообщества женщин, которые объединились для помощи и поддержки друг друга во время лечения рака.

В проекте «Сердце бизнеса» 9 фондов Красноярского края: «Поиск пропавших детей», «69 параллель», «Красноярье без сирот», «Вместе против рака», «Бездомный пес», «РО ВОРДИ», «Дом матери», «Шаг за шагом к мечте», «Живое дыхание».

Для того чтобы закрыть их потребности, нужно 32 млн рублей. В одиночку компании TIKSAN GROUP такую сумму не собрать. Да и изначально цель проекта иная — вовлечь предпринимательское сообщество Красноярска в системную благотворительность.

Для меня было принципиально важным не только самим точечно помогать людям с тяжелыми заболеваниями, бездомным животным, матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и постараться сделать так, чтобы благотворительность стала образом жизни предпринимателей и простых красноярцев, — говорит Сергей Ким, руководитель компании TIKSAN GROUP.

Но современный бизнес, по признанию предпринимателя, стал по-хорошему разборчивым. Он не готов жертвовать, если не понимает, куда пойдет помощь, если не уверен в прозрачности сборов. Поэтому фондам важно выстраивать коммуникацию, которая покажет, какая у них миссия в долгосрочной перспективе. Чтобы зацепить партнеров, фонду нужно влюбить их в свой бренд. И сотрудники TIKSAN GROUP учат в том числе и этому. Сами они влюблены в своих подопечных и уверены в них, потому что знают каждого руководителя, живут их делами.

​Всю информацию о фондах можно найти на сайте «Сердце бизнеса» — технологичной платформе прозрачной помощи