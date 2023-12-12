Бизнес преображает город. В деле не только федеральные корпорации, но и местные компании. Среди застройщиков Красноярска трендмейкером в создании общественных пространств стала ГСК АРБАН.

В 2023 компания добавила в копилку городских пространств три новых проекта: активити-парк, бульвар-променад в smart-комплексе «Бульвар цветов» и сквер SCANDIS. Можно сказать, что этими проектами АРБАН поднял планку жилой недвижимости на новую высоту. Теперь возводить жилые комплексы без благоустроенных прилегающих территорий, открытых для всех горожан, будет сложно. Запрос красноярцев на комфортную городскую среду не только внутри дворов, но и за их пределами, нашел воплощение.

Инвестиции компании в создание трех общественных пространств в 2023 составили 246 млн рублей. В эту сумму входит как проектирование, так и реализация «под ключ». Уже сейчас новые пешеходные и спортивные зоны доступны всем красноярцам, и они уже успели их оценить. Рассказываем о том, как же выглядит город в стиле АРБАН.

Сквер SCANDIS. Голубые ели, супергорка и забота о питомцах

Новый сквер находится на пересечении улиц Молокова и Авиаторов рядом с ЖК SCANDIS OZERO. Площадь территории — чуть больше 15 тыс. кв. м. Работы в парке в этом сезоне выполнены на 75%, полностью завершат благоустройство к осени 2024 вместе с окончанием строительства микрорайона SCANDIS OZERO. Общественное пространство уже открыто для красноярцев.

Доминанта сквера — игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, который расположился на площади 256 кв. м. Он состоит из двух башен с сетчатыми переходами и винтовыми горками. Высота конструкции — почти 10 м. Одновременно там могут играть до 52 детей. Это самая высокая горка за Уралом, высота ската — более 8 м. В сквере также есть детские площадки для детей помладше, качели-гнезда, лавочки, тренажеры, теннисный стол. Через весь сквер проходит велодорожка. Ее протяженность — почти 700 м.

Следуя концепции дог-френдли и традициям АРБАН, в ландшафт-сквере предусмотрели и площадки для выгула собак. Одна, для крупных пород (площадь — 181 кв. м), уже построена. Вторая площадка предназначена для собак поменьше. Ее сдадут в 2024 вместе с оставшейся частью сквера.

В сквере SCANDIS в этом сезоне высадили 388 деревьев и кустарников, а также травянистых растений. Так, 90 голубых елей специально привезли из питомника Пятигорска, необычные лиственные: иву, клен и ясень — из питомников Кемерово, а морозостойкие рулонные газоны — из Новосибирска.

Активити-парк. Памп-трек и искусственные холмы

Активити-парк для горожан построен рядом с жилым комплексом «Бульвар цветов» на ул. Караульная, 43.

На территории общественного пространства обустроили памп-трек (400 кв. м), скейт-парк (460 кв. м), спортивную площадку для командных игр (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и другие).

Аналогов памп-трека, предназначенного для катания на BMX, роликах и самокатах, в Красноярске нет. К его строительству привлекали специалистов из Санкт-Петербурга, которые имеют большой опыт создания специализированных площадок для экстремальных видов спорта. Например, они создавали пространство для катания на BMX и горных велосипедах в парке «Яуза» в Москве.

Жители микрорайона Покровский уже оценили новое пространство по достоинству: в активити-парке не только катаются ребята из соседних дворов, но и проводят тренировки профессиональные спортсмены. В парке также предусмотрены зоны и для более спокойного отдыха горожан: прогулочные дорожки, лавочки, амфитеатр с мини-сценой и площадка для выгула собак. Для защиты рекреационной зоны активити-парка от шумов и газов со стороны оживленной ул. Караульной застройщик применил геопластический прием в виде зеленых холмов высотой до 2 м. Искусственно созданный рельеф с высаженными на холмах полноразмерными деревьями делает пространство более уютным и безопасным.

Променад «Бульвар цветов». Романтика и бесконечное цветение

Он появился на границе smart-комплекса «Бульвар цветов». Это 200-метровый променад с зелеными насаждениями, цветами, зонами отдыха и яркой вечерней подсветкой. Вдоль бульвара расположены перголы с качелями, смотровые площадки и светящиеся деревья. Весной бульвар станет еще зеленее. Застройщик высадит там 30 видов растений и цветов.

В основе концепции бульвара — максимально длительный период цветения за счет использования разнообразных кустовых многолетних растений и цветов.

В ближайшее время на бульваре откроются различные заведения — кофейни, пекарня, детский игровой центр площадью 200 кв. м и другие. Застройщик сейчас ищет арендаторов, чтобы «заселить» коммерческие площади — здесь появятся стоматологии, школы иностранных языков, барбершоп, зоомагазин, химчистка, ателье и другие бизнесы социально-бытовой инфраструктуры.

Илья Сураев

ТГ-канал «В эти 15 минут модно»

На днях редакция одного интернет-издания выдала материал на тему «Почему большинство общественных пространств Красноярска стали так похожи друг на друга?». Урбанисты и архитекторы рассуждают о преобладании стиля «чиновник выбрал МАФы в каталоге» в клонированных скверах и ищут причины.

Мне кажется, важнее отметить примеры общественных пространств, у которых есть индивидуальность, стиль.

Для меня такими стали новые проекты компании АРБАН, которые выходят за периметр самих жилых комплексов и задают новый уровень отношения застройщиков к городу и горожанам.

Во-первых, это проекты, которые с помощью дизайна решают задачи места. Например, уличные столики у будущих кафе на «Бульваре цветов» запланированы изначально. Или рампы активити-парка вынесли за периметр двора, чтобы шумные экстремальщики не конфликтовали с зонами спокойного отдыха.

Во-вторых, это тот самый поиск индивидуального, уникального, о чем горожанин захочет рассказать, показать в соцсетях и, надеюсь, сохранить на будущее. Здесь в качестве примера могу привести самую большую горку за Уралом в новом парке у SCANDIS OZERO.

Юлия Чанчикова

«Деловой квартал» в Красноярске

Есть такое выражение: пойдут, как круги по воде. Очень важно и ценно, когда инициатива бизнеса «обречена» на тиражирование. Уверена, что наличие общественных пространств за пределами контуров ЖК, «шефство» над пустырями, превращенными в парки и скверы, станут нормой для застройщиков Красноярска.

Однозначно можно сказать, что этот тренд задал АРБАН. Круги по воде пойдут, и наш город от этого только выиграет, как и мы с вами.

Важен также и уровень благоустройства, который предъявляет компания. Основательно потренировавшись на закрытых дворах, достигнув здесь высокого технологического и эстетического уровня, компания привносит свою экспертность и искус в открытую ткань города. И здесь уже не только застройщики, но и другие компании, заказчики, в том числе муниципалитет, будут ориентироваться на топовые референсы от АРБАН.

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