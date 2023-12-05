Павел Авдеев: Современный сервис должен быть доступен в любой точке страны

Экономические реалии меняются, но прослеживаются долгоиграющие тренды, направления роста и развитие поведенческих паттернов, влияющих на появление новых финансовых инструментов и предложений.

О предпочтениях клиентов, тенденциях, итогах и планах мы беседуем с Павлом АВДЕЕВЫМ, управляющим по Восточно-Сибирскому региону Газпромбанка.

Предлагаю начать наше интервью с краткого анализа текущего момента и того, как все события сегодняшнего дня отражаются на розничных клиентах.

— Очень хорошо, что мы начинаем беседу с розницы. Это дополнительная возможность еще раз напомнить о том, что все мы являемся участниками экономических процессов, которые непрерывно происходят в стране и в мире. Эти процессы в том числе определяются и регулятором, все решения которого направлены на поддержку стабильности. Эту функцию у нас выполняет Банк России.

Речь идет об изменении ключевой ставки?

— Ключевая ставка — это инструмент. Поднимая ключевую ставку, Банк России способствует снижению давления на курс национальной валюты, ограничивает инфляционные процессы в стране. В таких условиях розничным клиентам становятся привлекательны инвестиции и сберегательные продукты.

Вслед за повышением ключевой ставки банки пересматривают доходность депозитов…

— Конечно, ведь именно это побуждает клиентов активизироваться в части использования банковских продуктов и услуг инвестиционных компаний, направленных на сохранение и приумножение сбережений. Можно сказать, что деньги дорожают — клиенты получают процент выше. Мы видим рост интереса к депозитам. Понимая, что это тенденция всего рынка, а не желание отдельных банков, мы знаем, что довольно быстро практически все банки двигаются в направлении улучшения условий по сберегательным продуктам. Поэтому тут уже важно одними из первых предложить выгодный продуктовый ряд, не только ставку поднять, но и другие условия по продуктам пересмотреть, предложить что-то свое, новое для рынка.

Удается?

— Без ложной скромности скажу, что удается. Приток средств в депозиты, к примеру, у нас ощутимый. И если раньше изменение ключевой ставки для многих было просто новостью из области экономики, имеющей отдаленное влияние на кошельки людей, то теперь большинство клиентов четко представляют, как это скажется на розничных предложениях банков, и начинают искать и подбирать оптимальные для себя предложения по срокам, ставке и прочим условиям.

В этой ситуации радость вкладчиков вряд ли разделят заемщики…

— Да. Ведь деньги дорожают для всех. Поэтому и ипотека, и другие кредитные продукты тоже становятся дороже. В этих обстоятельствах кто-то из потенциальных заемщиков возьмет паузу и будет ждать, а кто-то будет выбирать предложения на рынке, имеющие отличные от общей массы, более выгодные условия, которые тоже наряду со ставкой довольно значимы.

Возьмем, к примеру, кредитные карты. Это востребованный банковский продукт. И здесь особенно важно вовремя уловить новые потребности, изменившийся спрос. Еще в период пандемии мы привыкли делать покупки через интернет, и сейчас не отказались от этой привычки. Ведь так удобно заказывать товары на маркетплейсах! Только сначала нас к этому подталкивало желание ограничить общение, а теперь — желание экономить свое время. Но в результате любителям покупать на маркетплейсах мы предлагаем кредитную карту с повышенным кешбэком именно за подобные покупки. Такие карты мы предлагаем и в рублях, и в юанях. Кстати, опция актуальна для покупки новогодних подарков. Да и самое время…

Действительно. Осталось совсем немного времени до конца года. Можно говорить и об итогах. Расскажите, как у банка в текущем году продвигалась работа с корпоративными клиентами?

— В 2023 мы заключили несколько крупных сделок по предоставлению кредитов корпоративным клиентам. В регионе повышается популярность такого варианта финансирования новой инфраструктуры, как государственно-частное партнерство. Газпромбанк на этом рынке представлен суббрендом #МЕГАИГРОК и является одним из лидеров, выступая не только как финансирующая организация, но и в качестве организатора и инвестора/соинвестора таких проектов. Перспективными считаем инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, образования, строительства транспортной инфраструктуры, а также другие региональные проекты, направленные на развитие региона. Приятно осознавать, что наша работа помогает создать достойную инфраструктуру для жителей региона, а также развивать бизнес и повышать конкурентоспособность компаний-заемщиков. Нашу активность в этом направлении подтверждают и цифры: прирост в части проектного финансирования за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 составил около 360%. На текущий момент объем кредитного корпоративного портфеля филиала превысил 340 млрд рублей.

Какие продукты для бизнеса пользовались спросом?

— Например, банковское сопровождение контрактов, которое применяется при организации закупочной деятельности и реализации инвестиционных проектов в регионе. Мы предлагаем комплексное решение для регионального оператора. Этот проект подразумевает перевод конкурентных процедур на платформу ЭТП ГПБ, организацию альтернативного канала приема платежей от населения с помощью СБП и интернет-эквайринга, выбор банка для оказания услуг банковского сопровождения контрактов. Газпромбанк активно сотрудничает в этом направлении с правительством Красноярского края, Иркутской области, Республик Хакасия, Бурятия и Забайкальского края, а также с крупными региональными компаниями.

В целом 2023 был насыщенным?

— Да. Был и остается насыщенным. Много событий, да и планов тоже. Буквально на днях открываем новый дополнительный офис. Он будет функциональным и современным. И это несмотря на то, что располагается он не в центре большого города, а в рабочем поселке Магистральный Иркутской области. Уверен, что в любой точке нашей страны клиентам должен быть доступен современный сервис. И очень важно, чтобы клиент сам мог выбирать, как ему общаться с банком: через приложение или очно. Мы стремимся реализовать это в полной мере.