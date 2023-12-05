«Миллиард» становится экосистемой

В конце уходящего года деловой клуб для ведущих предпринимателей «Миллиард» заявил о смысловой реконструкции, вызванной активным развитием проектов на полях сообщества.

По словам Андрея Перфилова, учредителя и основателя клуба, за три года «Миллиард» вышел за границы заявленного закрытого формата.

— Нам удалось создать предпринимательское сообщество с высокой степенью экспертности, влияния, социальной ответственности, включенности в решение задач текущей экономической повестки региона. Но самое главное, мы в движении. Уровень вовлеченности каждого резидента в проекты клуба — беспрецедентный для людей, которые рулят большими компаниями, — говорит Андрей Перфилов.

Действительно, клуб «Миллиард» стал заметным явлением на экономическом ландшафте города и края. О нем говорят, его обсуждают, хотят сюда попасть. Сообщество оказались в той точке, когда сама логика роста клуба подталкивает к трансформации в экосистему.

Название экосистемы остается прежним. Это «Миллиард» — узнаваемый и для кого-то триггерный бренд. Под этим же названием будет жить закрытый клуб для бизнесменов, чей успех измеряется миллиардными оборотами.

— Финансовая отсечка всегда была самой обсуждаемой особенностью нашего клуба. «Как? Туда могут попасть не все, кто зарегистрировал ООО или ИП?» Не могут. Более того, мы пошли дальше. Под брендом «Миллиард» должны действительно собираться «ярдовые» бизнесмены, тем более что в клубе их много. Попасть в закрытый клуб можно будет, имея оборот от 1 млрд. В целом это классическая клубная система, которой уже не одна сотня лет, — поясняет Андрей Перфилов.

Два других проекта экосистемы, напротив, гораздо более открыты. Это «Первый деловой клуб» для ведущих предпринимателей и Сообщество инвесторов Красноярского края.

По словам Андрея Перфилова, название для «Первого делового клуба» пришло само собой.

— Мы действительно стали первыми, кто создал по-настоящему активное предпринимательское сообщество. Первый деловой — уникальный клуб, поскольку уже на старте, на запуске, в нем 130+ участников из 30 отраслей экономики.

Учредитель подчеркивает, что процедура приема в клуб станет менее сложной, хотя финансовый порог все же останется — от 50 млн ежемесячного оборота.

— «Первый деловой клуб» будет гораздо более объемным по количеству участников. Формат закрытого клуба не предполагает кратного роста резидентов — это другая история. Миссия «Первого делового клуба» иная — нарастить бизнес-сообщество, создать мощную, влиятельную, суперэкспертную среду для роста бизнеса. Проявить общественный темперамент бизнеса, дать импульс росту социальной ответственности, внедрить культуру бизнес-соучастия в важных для города и края задачах и проектах, — подчеркивает Андрей Перфилов.