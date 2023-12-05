Креативный класс. Гид по стилю

Каждое событие «Делового квартала» начинается еще и с вопроса: а какой у вас дресс-код? Издание приготовило гид по стилю, который поможет гостям подобрать яркие, но уместные образы.

В этом году организаторы выбрали для события дресс-код Black Tie Creative. С помощью этого кода подчеркивается важность и уникальность каждого человека, его красота, индивидуальность, творческая и созидательная энергия.

Это самый свободный стиль из семейства «черных галстуков». Его выбирают натуры, чувствующие полноту жизни, умеющие принимать нестандартные решения и способные менять реальность.

Рекомендации стилиста

Женский гардероб должен включать в себя элегантные платья длиной ниже колена, как правило, макси. Допускаются юбки. Их длина, как и платья, должна быть не выше колена. Так же интересно смотрятся на женщинах брючные костюмы из дорогой ткани безупречного кроя.

Восхитительно будет выглядеть костюм с брюками свободного кроя из шелка, кожаная юбка умеренной длины с кофтой, украшенной бисером.

Для женщин уместны элегантные и необычные вечерние наряды, как традиционные, так и с интересными деталями и фасонами. Допустимы эксперименты с цветами, выразительный макияж или украшения.

Ткани дресс-кода дорогие и роскошные: бархат, атлас, шелк, шифон, струящийся трикотаж. Акцентные аксессуары подчеркивают креативное направление и придают образам законченность и оригинальность.

Если говорить о мужских образах, то Creative позволяет отойти от традиционной черно-белой цветовой палитры, добавить в нее цвет темной зелени, бордо, насыщенный синий. Вместо натуральной шерсти можно использовать бархат, при этом крой остается строгим и лаконичным.

Как свита делает короля, так аксессуары делают уникальным наш образ. Если аксессуары говорящие и активные, то обувь должна быть добротной, дорогой, но без излишеств.

В отличие от обычного Black Tie, который предписывает мужчинам носить классический смокинг, а женщинам — длинные вечерние платья, Black Tie Creative дает больше свободы в выборе наряда и позволяет добавить стильные и оригинальные элементы.

В этом году организаторы выбрали для события дресс-код Black Tie Creative. С помощью этого кода подчеркивается важность и уникальность каждого человека, его красота, индивидуальность, творческая и созидательная энергия.

Это самый свободный стиль из семейства «черных галстуков». Его выбирают натуры, чувствующие полноту жизни, умеющие принимать нестандартные решения и способные менять реальность.

Black Tie Creative — довольно каверзный дресс-код. С одной стороны, он будто бы допускает свободу, однако строго в соответствии со статусом мероприятия. Black Tie Creative позволяет придать особый шарм и индивидуальность вашему образу, сохраняя элегантность и подходящий для формального мероприятия стиль. Важно помнить, что все элементы наряда должны быть гармоничны и соответствовать событию или теме.

Ольга Гараева

стилист-имиджмейкер

Создавая образы для гида, я хотела раскрыть в том числе и тему премии — «Нейронные связи бизнеса». Цифровой мир наступает, и технологии все больше вытесняют и подменяют простые человеческие ценности. Нейросети в скором времени и вовсе вытеснят людей из многих профессий. Вместе с тем тотальная «искусственность» проявляет ценность главных способностей человека — мыслить, творить, чувствовать и сопереживать.

Рекомендации визажиста

Это тот самый случай, когда вечерний макияж будет абсолютно уместен. Акцент на глаза или губы? Сегодня можно выбрать сразу все, если такой образ для вас органичен!

Выразительные глаза станут идеальным сопровождением любого образа. Яркий и глубокий взгляд — этот прием уже много лет завоевывает сердца звезд ковровых дорожек.

Если говорить о собранных прическах, то здесь лучшим вариантом будет пучок. Также идеально подойдут гладкие прически. Обратите внимание, что пряди у лица теряют свою актуальность: убрав их, вы сразу попадаете в список самых стильных носителей дресс-кода.

Тамара Кобзева, визажист

При подготовке моделей к фотосъемке для гида стояла задача подчеркнуть индивидуальность каждого и одновременно создать оригинальный образ, отвечающий заданному дресс-коду. Также я постаралась проявить тренды в прическах и визаже, которые сегодня диктуют вектор в проработке образов.

Партнеры гайда по стилю

Одежда и аксессуары:

Luisa Spagnoli

luisaspagnoli-nsk.ru | Мира, 91А

Ювелирная дизайн-студия «Golden stories»

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Салон «Еврооптика»

eurooptika-k.ru | Мира, 122

Бренд LESEL

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Магазин мужской одежды Circle boutique

circleboutique.ru | К. Маркса, 73А

«Кенгуру», сеть салонов для детей и мам

www.keng.ru | К. Маркса, 73А

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