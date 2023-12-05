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Человек года — 2023: номинация «Цифровое решение бизнеса»

Человек года — 2023: номинация «Цифровое решение бизнеса»
Иллюстрация: freepik.com

Оцифровка городских процессов, контроль доступа и даже инновационные медицинские технологии — ДК рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Цифровое решение бизнеса».

#БИЗНЕС

IT-платформа системы контроля доступа на 1С

Разработчик: «Стопсистемы», Дмитрий Дрянных

Человек года — 2023: номинация «Цифровое решение бизнеса» 1Система контроля и управления доступом (СКУД) компании «Стопситемы» позволяет интегрировать в единый комплекс все контроллеры, исполнительные устройства, системы распознавания лиц, соединив их с информационными системами предприятия. Это позволяет не только управлять доступом на объекты заказчика, но и решать ряд бизнес-задач — финансовых (например, активация ЭЦП только после прихода специалиста в офис) и логистических (например, невозможность попасть на какой-нибудь объект внутри компании, не пройдя основной рубеж).

Программа является собственной разработкой компании. Поскольку написана она на языке 1С, то у пользователя есть возможность самостоятельно дорабатывать систему под свои нужды и задачи.

Цифра: за счет того, что система, по сути, представляет собой единое окно контроля доступа, время оформления пропусков при ее использовании сокращается в среднем вдвое. Также она позволяет снижать стоимость обслуживания текущего парка программного обеспечения на 30%.

SensoRehab

Разработчик: «Сенсомед», Андрей Камоцкий

Человек года — 2023: номинация «Цифровое решение бизнеса» 2SensoRehab — это реабилитационный комплекс для восстановления моторики рук с биологической обратной связью (БОС) и научно доказанной эффективностью. Оборудование используется для реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного мозга, а также при любых неврологических и ортопедических нарушениях.

Комплекс состоит из набора развивающих игр, в которые пациенты играют своей рукой при помощи надетой на нее VR-манжеты. Для интерпретации получаемых с манжеты данных используется ИИ-модель, распознающая начальные и конечные положения движения, что позволяет выполнять точную настройку устройства под моторные возможности конкретного пациента.

Цифра: использование SensoRehab в два раза увеличивает эффективность реабилитации относительно классических методов.

Сервис Bridge

Разработчик: «Компани — Бридж Трэвел», Николай Княжев

Человек года — 2023: номинация «Цифровое решение бизнеса» 3Bridge — это сервис доставки посылок по всему миру. В его основу положен принцип уберизации — замены посредников цифровыми сервисами (убер-платформами), связывающими клиентов и потребителей тех или иных услуг напрямую.

Сервис позволяет найти человека, который отправляется туда, куда нужно доставить посылку, и передать ее с ним. Обратное также работает: если есть свободное место в багаже, можно стать курьером и заработать. Также здесь можно заказать товар из того места, откуда летит человек (об условиях придется договариваться лично).

Поскольку Bridge — это Crowdshipping-сервис, то фиксированных тарифов здесь нет, а стоимость доставки устанавливается самим отправителем. Таким образом, как показывает практика, выходит ощутимо дешевле, чем отправлять посылку курьерской компанией.

Сервис SoftIQ

Разработчик: «Техномакс», Дмитрий Лозовой

Человек года — 2023: номинация «Цифровое решение бизнеса» 4SoftIQ — это система умного поиска на продающих сайтах. Состоит из двух частей. Первая — это виджет. Он закрепляется на сайте заказчика и передает поисковые запросы пользователей системе, которая сопоставляет их с базой данных магазина, предварительно обработанной нейросетью. Задача такой обработки в том, чтобы сформулировать как можно больше синонимов — потенциальных вариантов запросов пользователя для конкретного товара, включая жаргонные и набранные с ошибкой.

Все полученные запросы сервисом сохраняются. Получить к ним доступ заказчик может через свой личный кабинет, что дает ему возможность адаптировать свою товарную матрицу под запросы покупателей.

Цифра: использование SoftIQ увеличивает конверсию посещений интернет-магазина в покупки в среднем на 30%.

Система цифровизации городского транспорта

Разработчик: «Систематикс», Михаил Усов

Человек года — 2023: номинация «Цифровое решение бизнеса» 5Суть проекта в том, чтобы оборудовать городские автобусы умной системой видеонаблюдения и аналитики. С ее помощью можно будет вести подсчет пассажиропотока общественного транспорта, оценивать дорожную ситуацию, расследовать инциденты внутри салонов, собирать телематические данные транспортного средства, проводить экономический анализ эффективности маршрута. Эти данные могут быть использованы для корректировки работы общественного транспорта.

Также планируется подключить систему к «Безопасному городу», что повысит безопасность перевозок.

Цифра: до конца 2023 планируется установить такие системы в 20 красноярских автобусах.

Автор: Петр Савельев
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