Человек года `2023: номинация «Фэшн-индустрия»

Фэшн-индустрия Красноярска на подъеме. Новая для премии «Человек года» номинация поддерживает «модный» тренд и определит лидеров важной для Сибири креативной индустрии.

Соучредитель номинации — Image Buro / Shulmina Анны Шульминой

В 2023 со-учредителем номинации стало Image Buro / Shulmina Анны Шульминой — проводник в мире стиля. Компания поддержала номинацию, так как разделяет растущий тренд на сибирскую моду. Основатель компании, стилист Анна Шульмина также является экспертом номинации.

Вера Буц, Buts8

Бренд Buts8 основан в 2016. С первых дней работы его создатель, дизайнер Вера Буц, делает женскую одежду с изюминкой — оригинальным кроем и ручным декором. Основа ассортимента — платья, свитеры, брюки, верхняя одежда и прочее. В команде бренда порядка 15 человек. В Красноярске работает собственное производство, а также бутик бренда. Однако одежда Buts8 востребована далеко за пределами города — в России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае. В 2023 бренд Buts8 представил свою сезонную коллекцию осень/зима 2023 интернациональным байерам и оптовым закупщикам в шоуруме New Couture в Париже. Бренд Buts8 основан в 2016. С первых дней работы его создатель, дизайнер Вера Буц, делает женскую одежду с изюминкой — оригинальным кроем и ручным декором. Основа ассортимента — платья, свитеры, брюки, верхняя одежда и прочее. В команде бренда порядка 15 человек. В Красноярске работает собственное производство, а также бутик бренда. Однако одежда Buts8 востребована далеко за пределами города — в России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае. В 2023 бренд Buts8 представил свою сезонную коллекцию осень/зима 2023 интернациональным байерам и оптовым закупщикам в шоуруме New Couture в Париже.

Факт. Одежду бренда Buts8 можно увидеть на знаменитостях — артистах и телеведущих.

Тамара Васильева, Марина Захарова, TMDRESS

Создательницы бренда женской одежды TMDRESS Тамара Васильева и Марина Захарова познакомились вдалеке от родного города — в аэропорту турецкого Даламана. Позже их сблизило материнство: когда детям было по полгода, Тамара и Марина решились завести совместного «дитя» — бренд дизайнерской одежды TMDRESS (в 2024 он отметит десятилетие). В базе клиентов больше 3 тыс. человек. Модельный ряд — платья, костюмы и особенная гордость бренда — верхняя одежда. В 2023 команда TMDRESS переехала в просторный современный швейный цех и открыла несколько новых оптовых точек, одежду бренда можно купить в 5 городах России. Создательницы бренда женской одежды TMDRESS Тамара Васильева и Марина Захарова познакомились вдалеке от родного города — в аэропорту турецкого Даламана. Позже их сблизило материнство: когда детям было по полгода, Тамара и Марина решились завести совместного «дитя» — бренд дизайнерской одежды TMDRESS (в 2024 он отметит десятилетие). В базе клиентов больше 3 тыс. человек. Модельный ряд — платья, костюмы и особенная гордость бренда — верхняя одежда. В 2023 команда TMDRESS переехала в просторный современный швейный цех и открыла несколько новых оптовых точек, одежду бренда можно купить в 5 городах России.

Факт. Помимо собственного бренда в цеху TMDRESS отшиваются и другие местные бренды. В рамках контрактного производства можно создать коллекцию от эскиза до массового пошива.

Ирина Дробышева, IRINA DROBYSHEVA

Бренду женской одежды IRINA DROBYSHEVA 8 лет. В Красноярске находится собственное производство и магазин бренда. До конца года IRINA DROBYSHEVA будет представлена в корнере в Казани, планы на 2024 — открытие магазина в Москве. Бренд делает фокус на материалы и качество пошива. Портные работают по принципу полного цикла: один человек несет ответственность за изделие от раскроя до посадки по фигуре. Это обеспечивает контроль качества вещи и делает ее «живой». Одежду бренда выбирают крупные медийные персоны не только Красноярска, но и других городов. В 2023 в Красноярске в формате перформативного шоу прошел подиумный показ бренда, собравший почти 200 человек. Бренду женской одежды IRINA DROBYSHEVA 8 лет. В Красноярске находится собственное производство и магазин бренда. До конца года IRINA DROBYSHEVA будет представлена в корнере в Казани, планы на 2024 — открытие магазина в Москве. Бренд делает фокус на материалы и качество пошива. Портные работают по принципу полного цикла: один человек несет ответственность за изделие от раскроя до посадки по фигуре. Это обеспечивает контроль качества вещи и делает ее «живой». Одежду бренда выбирают крупные медийные персоны не только Красноярска, но и других городов. В 2023 в Красноярске в формате перформативного шоу прошел подиумный показ бренда, собравший почти 200 человек.

Факт. В 2024 планируется создать команду бренда IRINA DROBYSHEVA в Москве, в нее войдут дизайнеры, креаторы, маркетологи. Также в столице готовится открытие лаборатории, где будут отшиваться семплы для коллекций.

Анна Дунаевская, D.A.atelier

Анна Дунаевская — дизайнер и создатель бренда одежды D.A.atelier. Студия специализируется на индивидуальном пошиве, создавая элегантные костюмы как для светских событий, так и для повседневной жизни. Несколько раз в год D.A.atelier выпускает концептуальные коллекции одежды в стиле стрит-кэжуал и авангард. Предпочтение отдано натуральным, качественным, современным материалам. В сезоне 2022…2023 Анна Дунаевская разработала и создала костюмы для нескольких знаковых событий: «Молодежных Дельфийских игр России» и гала-концерта «Минусинск – 200 лет!». На площадке СКОЛКОВО (школа стартапов для представителей креативных индустрий) дизайнер защитила проект развития бренда. Анна Дунаевская также прошла обучение в международном институте SWISSAM (интеграция российских брендов в фэшн-ритейл). Анна Дунаевская — дизайнер и создатель бренда одежды D.A.atelier. Студия специализируется на индивидуальном пошиве, создавая элегантные костюмы как для светских событий, так и для повседневной жизни. Несколько раз в год D.A.atelier выпускает концептуальные коллекции одежды в стиле стрит-кэжуал и авангард. Предпочтение отдано натуральным, качественным, современным материалам. В сезоне 2022…2023 Анна Дунаевская разработала и создала костюмы для нескольких знаковых событий: «Молодежных Дельфийских игр России» и гала-концерта «Минусинск – 200 лет!». На площадке СКОЛКОВО (школа стартапов для представителей креативных индустрий) дизайнер защитила проект развития бренда. Анна Дунаевская также прошла обучение в международном институте SWISSAM (интеграция российских брендов в фэшн-ритейл).

Факт. На неделе моды Fushion Week Sibirean Brands 2022 Красноярск Анна Дунаевская представила коллекцию одежды «Точка зрения» с участием инклюзивных моделей.

Дарья Киприянова, DARYA KIPRIYANOVA

DARYA KIPRIYANOVA — бренд дизайнерской одежды, созданный в 2022. Презентация бренда состоялась через личный показ в формате мультижанровой постановки «Метаморфоза». Бренд работает в нише интеллектуальной моды: сложный крой сочетается с простыми линиями, многослойность — со сдержанностью. Дизайнер подчеркивает, что DARYA KIPRIYANOVA — это не просто одежда: глобальная задача — развитие вкуса жизни через эстетику и искусство. В декабре 2022 бренд DARYA KIPRIYANOVA стал победителем конкурса дизайнеров «Сибирские бренды» (Красноярск), а в сентябре 2023 вышел в финал международного конкурса дизайнеров «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург). В течение 2023 бренд одежды был представлен в шоурумах Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, ведутся переговоры с другими шоурумами. DARYA KIPRIYANOVA — бренд дизайнерской одежды, созданный в 2022. Презентация бренда состоялась через личный показ в формате мультижанровой постановки «Метаморфоза». Бренд работает в нише интеллектуальной моды: сложный крой сочетается с простыми линиями, многослойность — со сдержанностью. Дизайнер подчеркивает, что DARYA KIPRIYANOVA — это не просто одежда: глобальная задача — развитие вкуса жизни через эстетику и искусство. В декабре 2022 бренд DARYA KIPRIYANOVA стал победителем конкурса дизайнеров «Сибирские бренды» (Красноярск), а в сентябре 2023 вышел в финал международного конкурса дизайнеров «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург). В течение 2023 бренд одежды был представлен в шоурумах Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, ведутся переговоры с другими шоурумами.

Факт. DARYA KIPRIYANOVA — полуфиналист красноярского реалити-шоу «Битва креаторов», проводившегося среди креативных предпринимателей Красноярска.

Яна Мишура, бренд Mishurakids

MISHURA — бренд детской одежды для девочек от 4 до 13 лет. 2023 стал для бренда годом изменений и развития — объемы производства выросли в три раза. Оцифрован процесс создания образцов моделей: внедрено построение цифровых выкроек, ручная отрисовка осталась лишь для эскизов. Налажено сотрудничество с магазинами-партнерами: помимо интернет-магазина и клиентской зоны на производстве в Красноярске бренд также представлен в Москве и Нижнем Новгороде. MISHURA регулярно принимает участие в мероприятиях, проходящих в Красноярске: показы, маркеты, акселератор креативных индустрий и другое. В этом году бренд выиграл конкурс по размещению в креативном кластере «КВАДРАТ», что позволит масштабировать производство. MISHURA — бренд детской одежды для девочек от 4 до 13 лет. 2023 стал для бренда годом изменений и развития — объемы производства выросли в три раза. Оцифрован процесс создания образцов моделей: внедрено построение цифровых выкроек, ручная отрисовка осталась лишь для эскизов. Налажено сотрудничество с магазинами-партнерами: помимо интернет-магазина и клиентской зоны на производстве в Красноярске бренд также представлен в Москве и Нижнем Новгороде. MISHURA регулярно принимает участие в мероприятиях, проходящих в Красноярске: показы, маркеты, акселератор креативных индустрий и другое. В этом году бренд выиграл конкурс по размещению в креативном кластере «КВАДРАТ», что позволит масштабировать производство.

Факт. MISHURA разработал коллаборацию с другим красноярским брендом, ICHE. Выпуск совместной коллекции состоялся в ноябре 2023.

Анастасия Новикова, Krugovorot Upcycle, UPS

Проект Krugovorot Upcycle появился в 2022. Он дает новую жизнь одежде, попадающей на переработку в проект «Круговорот», делая в прямом смысле слова одежду из одежды. Дизайнеры и художники превращают ненужный материал в изделие, которое хочется носить. При этом любая вещь бренда удачно вписывается в повседневный гардероб и комфортна в носке. Осенью 2023 экосистема «Круговорот» приросла новым брендом — UPS (Upcycle Store). Он, как и Krugovorot Upcycle, создает одежду и аксессуары из вторичных материалов. Каждая вещь производится из ограниченного количества материала, что служит залогом ее уникальности. Проект Krugovorot Upcycle появился в 2022. Он дает новую жизнь одежде, попадающей на переработку в проект «Круговорот», делая в прямом смысле слова одежду из одежды. Дизайнеры и художники превращают ненужный материал в изделие, которое хочется носить. При этом любая вещь бренда удачно вписывается в повседневный гардероб и комфортна в носке. Осенью 2023 экосистема «Круговорот» приросла новым брендом — UPS (Upcycle Store). Он, как и Krugovorot Upcycle, создает одежду и аксессуары из вторичных материалов. Каждая вещь производится из ограниченного количества материала, что служит залогом ее уникальности.

Факт. Krugovorot Upcycle представлен тремя точками продаж, две из них расположены в Москве. От утилизации на полигоне проект «спас» более 17 тонн одежды.

Анна Полякова, ANNPOLYAKOVA

Анна Полякова — дизайнер и создатель бренда одежды и аксессуаров премиум-сегмента ANNPOLYAKOVA. В основе философии камерного сибирского бренда исконно русские коды. Для ДНК бренда характерны брутальность, монументальность, отсылки к авангардистам начала прошлого века. Бренд предлагает универсальные образы, составляющие полноценную капсулу с инженерным подходом: каждый элемент по объемам, длине изделия и текстуре ткани можно наслаивать, утепляя и усложняя образ. В работе используются натуральные и инновационные ткани, сложная цветовая гамма. Фирменный почерк бренда — стежка как основное средство художественной выразительности. ANNPOLYAKOVA — постоянный участник FHUB showroom. В 2023 бренд выставлялся в New Couture showroom в Париже. Анна Полякова — дизайнер и создатель бренда одежды и аксессуаров премиум-сегмента ANNPOLYAKOVA. В основе философии камерного сибирского бренда исконно русские коды. Для ДНК бренда характерны брутальность, монументальность, отсылки к авангардистам начала прошлого века. Бренд предлагает универсальные образы, составляющие полноценную капсулу с инженерным подходом: каждый элемент по объемам, длине изделия и текстуре ткани можно наслаивать, утепляя и усложняя образ. В работе используются натуральные и инновационные ткани, сложная цветовая гамма. Фирменный почерк бренда — стежка как основное средство художественной выразительности. ANNPOLYAKOVA — постоянный участник FHUB showroom. В 2023 бренд выставлялся в New Couture showroom в Париже.

Факт. Образы бренда были представлены на красной дорожке ММКФ-2023. Для международной выставки «Россия» на ВДНХ в ANNPOLYAKOVA были разработаны образы для делегатов Красноярского края.

Анастасия Сергеева, NÁSTINO

Бренд женской одежды NÁSTINO работает с русским культурным кодом, вплетая народные традиции и кусочки фольклора в современную одежду. Бушлаты украшены декором с этническими элементами, свитер — косами, на фуфайках — сюжетные вышивки. При этом фокус сделан на комфорт в сложных вещах. Модели бренда отшиваются поштучно или очень маленькими партиями. Основатель бренда, дизайнер Анастасия Сергеева, подчеркивает свою приверженность «медленной» моде и осознанному подходу в работе с тканями — остатки минимизируются, используются в дельнейшем или отдаются в детские учреждения. Бренд женской одежды NÁSTINO работает с русским культурным кодом, вплетая народные традиции и кусочки фольклора в современную одежду. Бушлаты украшены декором с этническими элементами, свитер — косами, на фуфайках — сюжетные вышивки. При этом фокус сделан на комфорт в сложных вещах. Модели бренда отшиваются поштучно или очень маленькими партиями. Основатель бренда, дизайнер Анастасия Сергеева, подчеркивает свою приверженность «медленной» моде и осознанному подходу в работе с тканями — остатки минимизируются, используются в дельнейшем или отдаются в детские учреждения.

Факт. NÁSTINO сотрудничает с магазинами в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Красноярске.

Ирина Чернецкая, бренд ICHE

ICHE позиционирует себя как «сибирский бренд одежды в знаке Венеры» (основан в 2020). Философия бренда построена на гармоничном сосуществовании противоположностей. Концепция баланса находит воплощение в капсулах и коллекциях — разнообразие несочетаемых фактур и свободных/приталенных силуэтов (в год ICHE выпускает 5…6 коллекций). Бренд имеет собственный экспериментальный цех, на котором разрабатываются все модели и отшивается часть изделий. Также ICHE сотрудничает с 6 контрактными производствами в Красноярске и России (за последние три года объемы производства выросли в 3 раза, объем продаж за последний год насчитывает более 10 тыс. изделий). ICHE активно развивается на российском рынке: сегодня бренд представлен тремя собственными офлайн-пространствами общей торговой площадью больше 300 кв. м. ICHE позиционирует себя как «сибирский бренд одежды в знаке Венеры» (основан в 2020). Философия бренда построена на гармоничном сосуществовании противоположностей. Концепция баланса находит воплощение в капсулах и коллекциях — разнообразие несочетаемых фактур и свободных/приталенных силуэтов (в год ICHE выпускает 5…6 коллекций). Бренд имеет собственный экспериментальный цех, на котором разрабатываются все модели и отшивается часть изделий. Также ICHE сотрудничает с 6 контрактными производствами в Красноярске и России (за последние три года объемы производства выросли в 3 раза, объем продаж за последний год насчитывает более 10 тыс. изделий). ICHE активно развивается на российском рынке: сегодня бренд представлен тремя собственными офлайн-пространствами общей торговой площадью больше 300 кв. м.

Факт. В 2023 ICHE открыл свой флагманский магазин в столице России в ТЦ «Афимолл Сити».

Куратор номинации Наталья Повольнова