«Первый деловой клуб» — сообщество лидеров

«Первый деловой клуб» — это публичная часть экосистемы «Миллиард». Закрыв свою «миллиардную» часть, организаторы одновременно открывают двери для большего количества предпринимателей.

В «Первом деловом клубе» уже 130+ резидентов из 30 отраслей экономики края. Это предприниматели с оборотом от 50 млн до 1 млрд. По словам Андрея Перфилова, учредителя клуба, на входе в «Первый деловой клуб» все же останется процедура голосования.

— Голосование — эффективный инструмент для выявления недобросовестной конкуренции и репутационных рекламаций в отношении кандидатов в резиденты. При этом окончательное решение о принятии в клуб будет приниматься его организаторами. В редких случаях решения могут выноситься на закрытое голосование резидентов клуба «Миллиард» — владельцев компаний с оборотом более 1 млрд.

Также останется Институт советников — топ-менеджеров и представителей власти, которые обладают высоким уровнем экспертности и влияния.

Вся активность «Миллиарда»: круглые столы, инвестсессии, встречи без галстуков с топ-менеджерами и представителями истеблишмента — перейдут в «Первый деловой клуб». Что касается резидентов закрытого «Миллиарда», то они также будут принимать участие в ряде общих событий на правах модераторов и спикеров.

— «Первый деловой клуб», являясь правопреемником «Миллиарда», уже на старте стал самым сильным бизнес-нетворкингом региона. Наши резиденты интегрированы практически во всю деловую повестку края, включая закрытые мероприятия партнеров и друзей клуба. Пожалуй, все деловые, светские и теперь уже даже некоторые культурные мероприятия региона проходят с их участием. Мы точно знаем, что для тех, кто по-настоящему участвует в клубе, он окупается финансово на годы вперед с первого же полугодия. «Первый деловой клуб» содержит ресурсы для решения практически любых бизнес-задач и ускоряет время их решения до «одного рукопожатия», — говорит Андрей Перфилов.

Насыщенная жизнь «Первого делового клуба» — это еженедельные встречи, на которых звучат аналитические доклады по разным отраслям экономики, раскрываются успешные кейсы, а также опыты в формате «куда ходить не надо», проводятся тематические мастермайнды. Ежемесячно резиденты могут принять участие в инвестсессиях и найти для себя либо инвестора, либо проект, в который выгодно вложиться. Также практикуются бизнес-миссии в другие регионы и совместные поездки на деловые события за пределами Красноярска. Резиденты, помимо того что сами активно занимаются благотворительностью, участвуют в совместных социальных проектах, помогают благотворительным фондам, интегрируются в образовательные инициативы, поддерживают спортивные команды.

— В «Первом деловом клубе» есть все, что мы создали за три года. Традиции и дух «Миллиарда» — независимого, крутого сообщества успешных предпринимателей, здесь. Но это не смена вывески. Это развитие, при котором у нас есть публичная и закрытая часть экосистемы. Они связаны и поддерживают друг друга, усиливая наше единое предпринимательское сообщество. И «Миллиард», и «Первый деловой клуб» — это лидеры бизнеса, активные, состоявшиеся люди, которые готовы вкладываться в развитие края, делиться опытом, продолжать созидать.