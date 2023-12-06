В 2023 премия проходит под девизом «Все прозрачно!». Организаторы открыли закулисье номинирования: как включаются соучредители, по каким критериям выбирают эксперты, кто попадает в шорт-листы.

В итоге премия обрела продолжительный «сценарий», за которым было интересно наблюдать. Во время этого «сериала» партнеры ближе познакомились друг с другом, с номинантами и экспертами. Тема сообществ зазвучала с новой силой.

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Присоединяясь на этапе формирования ключевых критериев номинаций, партнеры дополняли их своим видением. Так, компания «Конструктив Девелопмент» — генеральный партнер премии, соучредитель номинации «Общественные пространства» — привнесла в процесс отбора тему преображения бывших производственных площадок.

Нам очень важно, чтобы Красноярск был точкой притяжения для гостей нашего города и чтобы сами жители гордились своим городом и были влюблены в него. Отмечу, что в целом весь шорт-лист — очень сильные, достойные проекты. Многие из них еще будут продолжены. Тройка же лидеров — топ-3 визитных карточек Красноярска, — комментирует Анна Гордеева, директор по продажам ГК «Конструктив Девелопмент».

Компания «Оверсан», став соучредителем номинации «Жилой комплекс года», дополнила ее темой градостроительной подсветки — сегодня это настоящий тренд.

Юридическая компания «Пепеляев и партнеры», которая уже 10 лет вместе с премией «Человек года», акцентировала внимание в номинации «Банкир года» на внешнеэкономической деятельности.

Институт космических и информационных технологий (ИКИТ) Сибирского федерального университета укрепил экспертное жюри номинации «Цифровое решение бизнеса» преподавателями и учеными, сделав процесс отбора еще более качественным и прозрачным.

Индустриальный парк «Красный Яр» поддержал номинацию «Производственник года: местная прописка» и привнес в нее много нового.

Мы, как компания, нацеленная на поддержку и развитие бизнеса, связанного с производством, очень заинтересованы в популяризации предпринимательства в этой сфере и представлении сообществу лучших его представителей. Поэтому мы уже много лет выступаем партнером премии «Человек года» в Красноярске и в этот раз стали учредителем промышленной номинации.

Но наше участие в премии не ограничивается этим. Летом этого года на площадке нашего Индустриального парка прошел мозговой штурм, целью которого было взглянуть по-новому на «Человека года». В результате промышленная номинация чуть сместила фокус в сторону импортозамещения и повышения локализации продукции, выпускаемой красноярцами.

Интересно, что об импортозамещении мы говорили и на дискуссионном клубе, который в феврале проводили вместе с учредителями премии «Человек года» — журналом «Деловой квартал». В ходе разговора, в котором приняли участие представители бизнеса и власти, проявились интересные детали.

В итоге премия в части номинации «Производственник года» получилась очень интересной. В ее лонг-листе было 28 предприятий сугубо из Красноярского края. Еще несколько лет назад о таком количестве претендентов можно было только мечтать. В шорт-лист из них попали семь. И это были очень сильные компании. Победителя определяли очным голосованием. Причем тут мы пошли на эксперимент и пригласили поучаствовать не только экспертов, но и самих номинантов, вошедших в шорт-лист. Каждый из них смог более детально рассказать о своей компании и ее проектах, что, безусловно, повысило достоверность итоговых оценок, а также сделало сам процесс максимально прозрачным. Стоит отметить и то, что итоговые оценки всех номинантов, дошедших до этого этапа, отличались всего лишь на доли баллов, что говорит о силе всех претендентов и о том, что в итоге победителем стал самый достойный в этом году, — рассказывает Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр».

Взяв под крыло номинацию «Ресторатор года: новый проект», компания «ПакетМаркет» превратила очное голосование в яркий ресторанный перформанс. Эксперты номинации будто бы пришли на открытие нового заведения — с красочной фотозоной, изысканным кейтерингом и даже символом проекта — святящейся птичкой.

Кто ходит в гости...

Впервые практику гостевых выездов к номинантам ввела в 2022 Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка». В этом году лидер честного образования вновь стал соучредителем номинации «Частное образование». Конечно же, Татьяна Андреева опять организовала экспертов на гостевые выезды.

Один из ведущих трендов развития бизнеса сегодня — переход от конкуренции к кооперации. Сотрудничество, рост рядом с равными, сильными, формирование сообщества в своей сфере. Являясь лидером частного образования, «Умка» объединяет игроков рынка начиная с 2020, когда мы впервые провели международный форум «108 родителей» и собрали «под одной крышей» представителей частного образования, муниципалов, родителей и детей. Соучредительство на премии «Человек года» в номинации «Детское частное образование» — органичное продолжение нашей деятельности по объединению отрасли в Красноярске. Вместе мы сильнее, мы растем, можем решать общие задачи, нас слышат и замечают, — говорит Татьяна Андреева.

Пример соучредителя со стажем оказался заразительным. В этом году гостевые выезды организовало медицинское объединение «Сантем» — соучредитель номинации «Здоровый бизнес. Клиники и стоматологии». Жанна Дорошенко, основатель и руководитель компании, лично посетила каждого номинанта шорт-листа.

В этом году голосование в номинации «Здоровый бизнес» впервые прошло в очном формате — с участием не только экспертов, но и номинантов. На мой взгляд, это отличная практика! Мы как учредители подготовили небольшие видеоролики о номинантах и об их особенностях, ведь за несколько дней до голосования лично побывали в клиниках и познакомились с их руководителями, — рассказывает Жанна Дорошенко.

Видеофайлы по следам гостевых выездов подготовил и «ПакетМаркет». Ольга Свежинская, основатель и руководитель компании, прошла «путь клиента» в ресторанах, попавших в шорт, и записала комментарии от создателей проектов и шеф-поваров.

Международная группа компаний TIKSAN GRPOUP провела целые интервью с руководителями компаний, которые системно и проектно занимаются благотворительностью. В 2023 «Тиксан» возглавил номинацию «Сердце бизнеса». Основав собственный одноименный благотворительный проект, компания решила объединить предпринимателей с добрым сердцем.

Шорт на завтрак и ужин

Еще одно ноу-хау премии в 2023 — неформальные встречи учредителей с номинантами шорт-листов. Они проходили в непринужденной обстановке деловых завтраков и творческих ужинов.

Во время шорт-завтрака номинации «Сердце бизнеса» предприниматели поделились тем, что стало импульсом для запуска их благотворительных проектов.

Анна Шульмина, основатель «Имидж бюро», собрала на утренний разговор дизайнеров, основателей модных сибирских брендов, так как поддержала новую номинацию «Человек года в фешн-индустрии».

Елена Буркина, основатель компании «Наноазия», пообщалась с претендентами на победу в номинации «Амбассадор личного бренда» — благодаря ей номинация была вновь возвращена в пул премии и проявила яркие персоны на предпринимательском небосклоне.

Новая номинация «Активный бизнес: корпоративный спорт» привлекла внимание гольф-клуба экопарка «Юдинская долина». Помимо очного голосования состоялся теплый дружеский бизнес-ланч с номинантами, которых Алёна Дёмкина, куратор «Юдинской долины», буквально влюбила в гольф.

Жанна Дорошенко организовала для лидеров медицины кулинарный мастер-класс, а затем управленческие интенсивы от Татьяны Андреевой и Андрея Перфилова.

Пожалуй, самой праздничной встречей на полях премии стало очное голосование в номинации «Предприниматель года» по версии деловой экосистемы «Миллиард». Оно прошло в формате вечернего шоу, причем творческие номера подготовили сами резиденты. Впрочем, светский прием клуба не помешал проголосовать, собрать анкеты и провести подсчет голосов — сегодня в клубе более 130 резидентов. Один из них станет победителем премии «Человек года».

*) Модераторами очных голосований премии в 2023 выступили Елена Бердникова, ведущая, сценарист, организатор и режиссер бизнес-событий, и Ольга Дубровская, тележурналист, тренер по видео- и публичным выступлениям. Большинство событий на полях премии проходило в двух бизнес-пространствах — Novotel Красноярск и Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. Организаторы благодарят партнеров за высококачественный сервис, столь необходимый при проведении деловых событий.