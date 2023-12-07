Бизнес инвестирует в бизнес

Третий проект Экосистемы «Миллиард» — Сообщество инвесторов Красноярского края. Его появление — продолжение деятельности клуба в 2023, когда тема инвестиций стала одной из ключевых.

С начала года «Миллиард» проводил ежемесячные инвестсессии с фокусом на конкретные отрасли. В том числе выездные — в Норильске, Минусинске и Тыве.

В результате показатели инвестиционной деятельности клуба стремительно росли. Сегодня совокупный инвестиционный капитал сообщества — 1+ млрд рублей. Вокруг «Миллиарда» сформировано сообщество, насчитывающее 200+ инвесторов, как из числа резидентов, так и других предпринимателей региона. Было представлено 100+ инвестпроектов емкостью от 10 млн до 6 млрд рублей.

Сообщество инвесторов Красноярского края — самый открытый проект экосистемы «Миллиард». Сюда может войти любой потенциальный инвестор либо фаундер проекта, интересного для вложений.

Сообщество инвесторов экосистемы «Миллиард» открывает большие возможности и для тех, кто инвестирует, и для тех, кто ищет финансовые инструменты для развития проектов. У нас закрытое действующее комьюнити ведущих предпринимателей и инвесторов. Попадая в это сообщество, инвестор получает опережающий мониторинг запуска проектов в своей и других сферах, анализ и понимание ключевых инвестпроектов региона, а также инвесттрендов, меняющих рынок в ближайшей перспективе. Немаловажно привлечение экспертности и ресурсов сообщества при реализации проектов. Каждый резидент экосистемы, а также наши советники — это эксперты в своей области. В таком сообществе находишь интересное партнерство и сценарии коллабораций, — рассказывает Андрей Перфилов.

Столь же интересны бенефиты соискателей. Они получают доступ к топовым предпринимателям региона, которые могут стать как инвесторами, так и партнерами. Плюс индивидуальная проработка дополнительных финансовых инструментов под каждый проект, взаимодействие со всеми институтами развития региона.