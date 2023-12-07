Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.12
92,78
100,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнес инвестирует в бизнес

Бизнес инвестирует в бизнес
Иллюстрация: Миллиард

Третий проект Экосистемы «Миллиард» — Сообщество инвесторов Красноярского края. Его появление — продолжение деятельности клуба в 2023, когда тема инвестиций стала одной из ключевых.

#НОВОСТИ

С начала года «Миллиард» проводил ежемесячные инвестсессии с фокусом на конкретные отрасли. В том числе выездные — в Норильске, Минусинске и Тыве. 

В результате показатели инвестиционной деятельности клуба стремительно росли. Сегодня совокупный инвестиционный капитал сообщества — 1+ млрд рублей. Вокруг «Миллиарда» сформировано сообщество, насчитывающее 200+ инвесторов, как из числа резидентов, так и других предпринимателей региона. Было представлено 100+ инвестпроектов емкостью от 10 млн до 6 млрд рублей. 

Сообщество инвесторов Красноярского края — самый открытый проект экосистемы «Миллиард». Сюда может войти любой потенциальный инвестор либо фаундер проекта, интересного для вложений. 

Сообщество инвесторов экосистемы «Миллиард» открывает большие возможности и для тех, кто инвестирует, и для тех, кто ищет финансовые инструменты для развития проектов. У нас закрытое действующее комьюнити ведущих предпринимателей и инвесторов. Попадая в это сообщество, инвестор получает опережающий мониторинг запуска проектов в своей и других сферах, анализ и понимание ключевых инвестпроектов региона, а также инвесттрендов, меняющих рынок в ближайшей перспективе. Немаловажно привлечение экспертности и ресурсов сообщества при реализации проектов. Каждый резидент экосистемы, а также наши советники — это эксперты в своей области. В таком сообществе находишь интересное партнерство и сценарии коллабораций, — рассказывает Андрей Перфилов.

Столь же интересны бенефиты соискателей. Они получают доступ к топовым предпринимателям региона, которые могут стать как инвесторами, так и партнерами. Плюс индивидуальная проработка дополнительных финансовых инструментов под каждый проект, взаимодействие со всеми институтами развития региона. 

Подчеркну, что «Миллиард» гарантирует деловой кодекс и этику. Между всеми участниками экосистемы действует соглашение о конфиденциальности. Что касается поиска инвестиций, то у нас уже есть конкретные кейсы в разных сферах — дилерский центр, производства, туристические проекты, детское частное образование, гастрономия, — резюмирует Андрей Перфилов. 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в КрасноярскеГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в Красноярске
  • Красноярский предприниматель Роман Гольдман находится в СтамбулеКрасноярский предприниматель Роман Гольдман находится в Стамбуле
  • Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»
  • Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»
  • Экс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии КрасноярскаЭкс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.