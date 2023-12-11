Кирилл Майер: Как выжить при выездной налоговой проверке

Взаимодействие с налоговой службой — неотъемлемая часть жизни предпринимателя. Сложностей предостаточно. Особенно если ФНС начинает интересоваться вашим бизнесом.

А от этого, как показывает практика, никто не застрахован. Между тем это не повод паниковать, уверен Кирилл Александрович Майер, руководитель компании «Майер Консалтинг». Главное, не наделать ошибок.

Из разговоров с предпринимателями я вижу, что едва ли не самое страшное, что может быть в отношениях между бизнесом и налоговой, это так называемая выездная проверка. Чем она так опасна?

— Это не то чтобы страшно. Выездная проверка — это самое серьезное вмешательство в ваш бизнес, с возможностью проведения таких контрольных мероприятий, как выемка, допросы, осмотры, истребование большого количества документов. При этом проходит она на вашей территории и длится от года до двух. Но есть и плюсы — просто так ее сейчас не назначают. В том смысле, что если ФНС вынесла решение о проведении в отношении бизнеса выездной проверки, значит, где-то есть огрехи налогового учета, и их обнаружили.

Понимаете, сегодня ФНС — это мощная цифровая структура. Уже почти экосистема, которая втягивает в себя все больше и больше данных, учится их все лучше обрабатывать, и в ней есть триггеры, которые запускают проверочные мероприятия.

Что является такими триггерами?

— Все, что налоговая может трактовать как действия, проведенные с целью неуплаты налогов. И основное здесь — несформированный источник НДС. По этому поводу назначается подавляющее большинство выездных проверок. В чем суть (если по-простому). НДС — это косвенный налог на потребление, который закладывается в стоимость товара или услуги. Всякий раз, когда компания что-то продала, она должна заплатить в бюджет этот налог. Но для осуществления своей деятельности она тоже что-то покупает. И в цене этого купленного тоже есть НДС. Так вот, в бюджет необходимо заплатить разницу между этими двумя НДС (входящий и исходящий). И если она оказывается нулевой, что вполне возможно, если доходы и расходы равны, то и налог платить не надо.

В попытке такого обнуления НДС некоторые компании пускаются в не самые законные схемы. Чаще всего это проведение несуществующих операций. Еще это называют бумажным НДС. Создается множество компаний, которые друг другу перевыставляют этот налог, и он в некоторой перспективе теряется. Но не сегодня. Все декларации по НДС сейчас сдаются в электронном формате, и программа ФНС это легко выявляет. В итоге анализируется вся цепочка на предмет, оплачен ли НДС кем-то ранее, и выявляется так называемый выгодоприобретатель — компания, которая является конечным бенефициаром неуплаты налога. Тут в дело вступает инспектор, который досконально разбирается в произошедшем, и если находит признаки фиктивной сделки, то начинает проверку.

В чем сложность для бизнеса, который пытался, но не смог уйти от налогов, понятно. А приличным предпринимателям чего опасаться в этой ситуации?

— Того, что таким вот выгодоприобретателем может быть признана абсолютно законопослушная компания. Причина в том, что предприниматель отвечает за себя, но не за своего контрагента, который как раз вполне может заниматься подобными незаконными оптимизациями. Иными словами, система может «назначить» выгодоприобретателем компанию, которая на самом деле таковым не является. С таким очень часто сталкиваются строительные, клининговые и прочие подобные компании. У них в обычной практике работа с большим числом субподрядчиков. А проверить каждого невозможно.

Хорошо. Допустим, есть компания, которая ничем таким не занимается и исправно платит налоги, но система определила ее как выгодоприобретателя, и процесс пошел. Есть шансы выйти из ситуации без потерь?

— Конечно. Но важно помнить, что тут как в медицине: чем с более ранними симп­томами ты пойдешь к врачу, тем с большей вероятностью ситуация для тебя закончится позитивно. Главное, не пропустить их и начать действовать. Тут, правда, можно наделать ошибок. Самая большая из них — обратиться к так называемым «решалам», которые за вознаграждение якобы что-то там порешают в налоговой. На самом же деле вы просто потеряете возможность отстаивать свое мнение в правовом поле, а «решалы», скорее всего, исчезнут с вашими деньгами.

Вторая ошибка — это положиться на внутренних бухгалтеров и юристов. Нужно понимать, что юристы занимаются каждый своей сферой. И в ней являются специалистами. Но в других нет. И с налогами так же: юристу, который не практикует налоговое право, будет очень сложно разобраться во всех его тонкостях и нюансах. С бухгалтерами еще сложнее, они, как правило, вообще очень слабо подкованы в этой теме. В общем, тут опять как с медициной: не надо идти к стоматологу, если у вас болит нога.

А к какому «доктору» отправляться?

— К налоговым юристам. Они не только разбираются в Налоговом кодексе, но знают, как работает ФНС, ее регламенты, понимают логику ее действий. Иными словами, они могут точно сказать, какие шаги будут предприняты налоговиками на каком этапе, что поможет подготовиться к защите и выстроить правильную правовую позицию относительно претензии. И откладывать с этим визитом к специалисту точно не стоит. На первом этапе зачастую можно отбиться довольно легко. Но чем дальше, тем будет сложнее. Если же первая инстанция приняла решение, то оспорить его будет очень сложно: у документа возникает инерция снежного кома, выражающаяся в том, что вышестоящие инстанции налоговой попросту не хотят отменять нижестоящее решение.

И много ли на рынке таких специалистов?

— Нет, немного. Хороший налоговый юрист — это вообще штучный товар. Мы своих, к примеру, подбираем со всей возможной скрупулезностью и отбираем лучших из лучших. При этом они продолжают постоянно обучаться. И не только в области налогового законодательства, которое в России меняется довольно часто, но и в других аспектах. Например, во всем, что касается бухгалтерского учета, в котором наши юристы являются экспертами. Кстати, поскольку налоговое право и бухучет всегда сосуществуют очень тесно, то недавно мы приняли решение открыть новую компанию, которая как раз и будет заниматься бухгалтерией на аутсорсинге. В ряду прочего это позволит нам объединить накопленную экспертность в этих вопросах и еще больше повысить качество предоставляемых нами услуг. А наши клиенты смогут чувствовать себя еще спокойнее и увереннее.

Резюмируя, хочу еще раз отметить: если возникли прения с налоговой, то не паникуем, а начинаем действовать. Знаете, есть так называемое «правило фисташки». Звучит оно примерно так: из всего многообразия фисташек в чашке человек сначала выбирает те, что раскрыты, и только потом те, к которым нужно прилагать усилия. Так и здесь: чем сильнее компания защищена и чем активнее действует в отстаивании собственных интересов и позиций, тем меньше к ней интереса у другой стороны.

Железнодорожников, 22Д, пом. 74 +7 (391) 222 0739

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