ВСК: Стратегия победы

В этом году исполняется 30 лет компании ВСК в Красноярске. Пройден путь от узкоспециализированного страховщика до универсальной организации, решающей не только профильные задачи своих клиентов.

Партнерский курс

Страховая компания ВСК начала работать в 1992. Почти сразу после создания она активно занялась созданием и развитием своей региональной сети. В 1993 ее филиал открылся и в Красноярске. Всего же менее чем за 10 лет таковых было открыто около 300, а фокус стал постепенно смещаться от обязательного госстрахования к добровольным продуктам — уже в 1999 на долю последних приходилось более половины всех сборов страховщика (до этого — не более 30%). В 2001 была принята новая стратегия, по которой СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК перешел на клиентоориентированную модель бизнеса.

— С первого дня своего существования наша компания была нацелена на развитие и расширение спектра страховых услуг, предоставляемых ее клиентам. Мы планомерно работали в этом направлении и получили достойный результат, который позволил нам стать одним из сильнейших игроков страхового рынка России, войдя в топ-10 компаний страны, — рассказывает Владимир Крупнов, директор красноярского филиала ВСК.

Ключевой задачей того периода была разработка новых страховых продуктов. Так, в линейке ВСК появилось ипотечное страхование, страхование объектов промышленной опасности, профессиональной деятельности, ответственности застройщика перед дольщиками и т. д.

— Мы всегда четко следили за потребностями наших клиентов, за тем, как меняются реалии их жизни и бизнеса, чтобы предлагать наиболее актуальные варианты. Человеку же зачастую неважно, как будет решена его задача. Главное, чтобы вопрос был закрыт, и с максимальным удобством. Поэтому мы сфокусировались не только на новых продуктах, но и на качестве сервиса, — говорит Крупнов.

Цифра для страхования

Ориентир на качество и сервис Страховой Дом ВСК сохраняет и сегодня. Это позволяет ему развиваться крайне динамично. К примеру, за неполные 10 лет только по красноярскому филиалу количество клиентов компании увеличилось в 3 раза, а объем страховых премий, ежегодно собираемых подразделением, почти удвоился. И рост продолжается. Так, за девять месяцев 2023 объем премий в сегменте ДМС вырос в 4 раза, сборы по ОСАГО — на 50%, а по страхованию имущества юрлиц — на 100% относительно аналогичного периода прошлого года.

Помимо продуктов, ставших уже классическими для российских страховщиков, есть в линейке ВСК и довольно оригинальные. В основном они связаны с трендом на цифровизацию всего и вся.

— Цифровые инструменты и сервисы все больше проникают в нашу жизнь, делая ее удобнее. Соответственно, и мы, если хотим оставаться в числе лидеров, не можем стоять в стороне от этого процесса. У нас уже реализован целый ряд решений в этой области. Причем даже таких, которых у других компаний пока нет, — говорит Владимир Крупнов.

К примеру, ВСК в этом году стала первой страховой компанией в стране, которая внедрила у себя дистанционное урегулирование по ОСАГО. И теперь клиент компании может прямо с места ДТП передать ее специалистам фотографии и детали происшествия. К тому же при расчетах выплат в этом сегменте в ВСК активно применяют искусственный интеллект, что в разы ускоряет процесс и позволяет экономить на аппарате.

Плюс к этому после появления законодательства о цифровом рубле Страховой Дом ВСК подключился к пилотированию этого проекта, которое стартовало в августе 2023. На первом этапе компания планирует использовать цифровой рубль при страховании имущества и в медицинском страховании, а далее — и во взаиморасчетах с контрагентами. По словам Крупнова, первые такие операции в Красноярске уже прошли.

— В целом наша сегодняшняя задача — уйти от реактивной модели построения бизнеса к проактивной. Т. е. предугадывать движения рынка и возникновение запросов потребителей наших услуг, чтобы максимально оперативно предлагать им решения их задач, — рассказывает директор красноярского филиала ВСК.

В парадигме дома

Стремление к постоянному развитию и внимание к новым веяниям вылилось в то, что сегодня ВСК — это очень технологичная компания, способная предложить свои клиентам не только широкий спектр страховых продуктов, но и решения, выпадающие из этого сегмента.

Так, в рамках развития страхования жизни, когда оно набрало достаточные обороты, было выделено отдельное направление — «ВСК. Линия Жизни», в рамках которого предлагаются и, по сути, финансовые продукты (накопительное и инвестиционное страхование жизни). Также в компании разработана платформа Свои, которая позволяет решать множество HR‑задач: выстраивать внутрикорпоративные коммуникации, работать над идеями и многое другое. Накопленная экспертиза в цифровом поле позволила компании создать подразделение, занимающееся доработкой решений на 1С в рамках сопровождения бизнеса.

— И это только на сегодня. В планах еще больше. В целом же мы строим целую экосистему, которая позволила бы нашим клиентам решать как можно больше задач через одно окно. Это является отражением нашей парадигмы формирования долгосрочных отношений, — говорит Владлена Калинникова, заместитель директора филиала — руководитель дирекции по работе с партнерами красноярского филиала Страхового Дома ВСК.

Этот подход распространяется не только на клиентов, но и на сотрудников. В красноярской ВСК четко понимают, что по-настоящему надежный и комфортный дом не построить без квалифицированной и замотивированной бригады.

Владимир Крупнов

директор красноярского филиала ВСК

С первого дня своего существования наша компания была нацелена на развитие и расширение спектра страховых услуг, предоставляемых ее клиентам. Мы планомерно работали в этом направлении и получили достойный результат, который позволил нам стать одним из сильнейших игроков страхового рынка России, войдя в топ-10 таких компаний страны.

Владлена Калинникова

заместитель директора филиала — руководитель дирекции по работе с партнерами красноярского филиала Страхового Дома ВСК

Наши сотрудники — наша главная ценность. И они это чувствуют и понимают. Именно поэтому они с особым вниманием и тщательностью подходят и к своей работе, и к клиентам, которые, кстати, часто отмечают это как преимущество работы с нами.

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