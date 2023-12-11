Ксения Черепанова: ТВК — это больше чем телевидение

Формируя стратегии продвижения, каждый бизнес отвечает на вопрос: какой коммуникационный канал сегодня наиболее эффективен? Новые и традиционные медиа — кому отдать предпочтение?

Определившись с площадкой, важно еще и выбрать свой, кастомизированный сценарий продвижения. О том, почему телевидение по-прежнему эффективный канал коммуникаций и какие возможности есть сегодня у бизнеса на телеканале, мы беседуем с Ксенией Черепановой, исполнительным директором ТВК.

— Говоря о кастомизированном подходе, отмечу, что ТВК сегодня предлагает более десятка рекламных форматов для успешного продвижения. Имиджевое интервью в новостях, нативный Product Placement в «Новом утре» или розыгрыш в социальных сетях — можно выбрать именно тот вариант, который будет работать под конкретный запрос бизнеса.

В первую очередь рекламодатель все же решает, куда податься. Почему стоит выбрать телевидение?

— Телевидение по-прежнему остается самым широкоохватным каналом (по данным Mediascope, среднее время просмотра ТВ у россиян старше 4 лет — 3 часа 39 минут в день). Сегодня отлично работает современная подача рекламы даже в традиционном телевизионном формате. Например, формат Product Placement — ведущие «Нового утра» в прямом эфире демонстрируют продукт и рассказывают о его преимуществах. Если это еда, то попробуют на вкус, если одежда, то примерят. Отзывы клиентов говорят о том, что звонки начинают поступать уже во время эфира.

Целое поколение красноярцев выросло на детском конкурсе «Нового утра». Детский и взрослый конкурс — одна из самых рейтинговых рубрик программы. У вас открылся ресторан — подарите зрителям сертификаты. Планируете концерт? Билеты — отличный приз. Рекламодатель получает широкий охват аудитории и лояльность клиентов. А еще можно поделиться промокодом со скидкой для зрителей ТВК и получить больше потенциальных клиентов.

ТВК в моей картине мира — это прежде всего новости. Остаются ли новостийные выпуски флагманским продуктом компании?

— Каждый красноярец знает, что 20:00 — это время, когда начинаются «Новости ТВК». Эта традиция сохраняется вот уже 30 лет. Пожалуй, «Новости ТВК» — это самая известная информационная программа в регионе. Мы охватываем не только Красноярск, но и города края: Назарово, Шарыпово, Ужур, Зеленогорск, Дивногорск, Лесосибирск, Минусинск, Канск, Железногорск, Емельяново.

Открытие магазина? Новинки в производстве? Благодаря сюжету на ТВК бизнес получает широкую аудиторию, вас точно заметят. Если необходимо подсветить экспертность и профессионализм — посоветую участие в программе «После новостей», прямой эфир в самое рейтинговое время с топовыми ведущими телеканала: Ольгой Тепляшиной, Екатериной Кашутчик, Виталием Поляковым, Дарьей Тарасенко. Программы «После Новостей», «Большой репортаж» — лауреаты самой престижной телевизионной премии — ТЭФИ-регион. ТВК — единственный телеканал за Уралом — обладатель премии Правительства РФ за развитие качественного регионального телевидения.

Большинство традиционных медиа активно идут в конвергентные, мультимедийные форматы. Что происходит здесь с ТВК?

— ТВК — это не только ТВ. У нас более 500 тыс. подписчиков во всех социальных сетях: YouTube, VK, Telegram, «Одноклассники», «Дзен». Для большего эффекта все форматы ТВ можно подкреплять рекламой в социальных сетях и на сайте. Так бизнес получает дополнительный охват на десятки тысяч просмотров.

Есть мнение, что аудитория больше доверяет блогерам, чем журналистам.

— По поводу доверия можно поспорить. А вот что касается динамичных форматов подачи контента, то это действительно работает. И мы их адаптировали на телеканале. «Мобильный репортаж» — динамичный и современный обзор в формате блога от наших корреспондентов. Плюс разработка сценария, выезд к рекламодателю, съемка ролика на iPhone и монтаж.

Ежедневно ленту ТВК в соцсетях читают полмиллиона человек. Это огромная по региональным меркам аудитория. Уже опробовано неоднократно: совместный розыгрыш разово увеличивает аудиторию на 1 тыс. подписчиков.

Наша практика показывает: телевидение работает в продвижении бизнеса.

*) Выбрать вариант, идеально подходящий именно вам, поможет менеджер отдела продаж ТВК — всегда на связи по тел. 200 00 55

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