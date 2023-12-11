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СМ.СИТИ сдает первый дом в ЖК «Белый квартал на Спандаряна»

СМ.СИТИ сдает первый дом в ЖК «Белый квартал на Спандаряна»
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Строительная группа СМ.СИТИ сдает первый дом на 9 месяцев раньше срока. Первый дом состоит из двух 17-этажных высоток по технологии бесшовных фасадов.

#НОВОСТИ
К строительству приступили осенью 2022. За год там построили 320 квартир с чистовой отделкой. Помимо этого 
сделано ландшафтное благоустройство двора, выполнена отделка подъездов и входных групп по индивидуальному дизайн-проекту.   
 
Сейчас новоселы принимают квартиры у застройщика. Для удобства и оперативности процесса передачи квартир застройщик использует собственное мобильное приложение. С его помощью собственники жилья смогут узнать об устранении недостатков и готовности квартиры для получения.  
 
СМ.СИТИ сдает первый дом в ЖК «Белый квартал на Спандаряна» 1
 
Сейчас строительная группа СМ.СИТИ продолжает строительство второй очереди жилого комплекса. Она включит три корпуса Белых кварталов и крытую наземную парковку. Окончание строительства намечено на 2025. Когда жилой комплекс будет полностью достроен, там появится парадный подъезд с администратором, закрытый двор без  машин, улица с коммерческой недвижимостью, магазинами и офисами. 
 
Компания СМ.СИТИ ни разу не нарушила срок ввода жилья. Все участники долевого строительства получают ключи от квартиры в срок, указанный в договоре и в проектной декларации. Сдавать объекты в срок позволяю отлаженные процессы планирования строительных работ, оперативные поставки стройматериалов, своевременное финансирование банка. По данным портала ЕРЗ.РФ  СМ.СИТИ присвоен наивысший рейтинг – 5 баллов по показателю надежности. Такой рейтинг лишь у 41 % застройщиков в России.   
 
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Автор: Александр Вознесенский
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