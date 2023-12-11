СМ.СИТИ сдает первый дом в ЖК «Белый квартал на Спандаряна»

Строительная группа СМ.СИТИ сдает первый дом на 9 месяцев раньше срока. Первый дом состоит из двух 17-этажных высоток по технологии бесшовных фасадов.

К строительству приступили осенью 2022. За год там построили 320 квартир с чистовой отделкой. Помимо этого

сделано ландшафтное благоустройство двора, выполнена отделка подъездов и входных групп по индивидуальному дизайн-проекту.

Сейчас новоселы принимают квартиры у застройщика. Для удобства и оперативности процесса передачи квартир застройщик использует собственное мобильное приложение. С его помощью собственники жилья смогут узнать об устранении недостатков и готовности квартиры для получения.

Сейчас строительная группа СМ.СИТИ продолжает строительство второй очереди жилого комплекса. Она включит три корпуса Белых кварталов и крытую наземную парковку. Окончание строительства намечено на 2025. Когда жилой комплекс будет полностью достроен, там появится парадный подъезд с администратором, закрытый двор без машин, улица с коммерческой недвижимостью, магазинами и офисами.

Компания СМ.СИТИ ни разу не нарушила срок ввода жилья. Все участники долевого строительства получают ключи от квартиры в срок, указанный в договоре и в проектной декларации. Сдавать объекты в срок позволяю отлаженные процессы планирования строительных работ, оперативные поставки стройматериалов, своевременное финансирование банка. По данным портала ЕРЗ.РФ СМ.СИТИ присвоен наивысший рейтинг – 5 баллов по показателю надежности. Такой рейтинг лишь у 41 % застройщиков в России.

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