В Красноярск идут 30-градусные морозы

Выходные, как и вся ближайшая неделя, будут холодными в Красноярске.

По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня к ночи похолодает до -34℃. В субботу ожидается -29℃., а ночью — -38. В воскресенье теплее не станет. В светлое время суток будет -32℃, в ночь на понедельник сохранится такая же погода.

В субботу и воскресенье осадков не ожидается.

До четверга будет морозно. Днем столбики термометров будут показывать от -27℃ до -33℃. По ночам ожидается понижение температуры до -37℃.