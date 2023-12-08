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В Красноярск идут 30-градусные морозы

В Красноярск идут 30-градусные морозы
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

Выходные, как и вся ближайшая неделя, будут холодными в Красноярске.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня к ночи похолодает до -34℃. В субботу ожидается -29℃., а ночью — -38. В воскресенье теплее не станет. В светлое время суток будет -32℃, в ночь на понедельник сохранится такая же погода.
 
В субботу и воскресенье осадков не ожидается.
 
До четверга будет морозно. Днем столбики термометров будут показывать от -27℃ до -33℃. По ночам ожидается понижение температуры до -37℃.
 
Автор: Петр Савельев
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