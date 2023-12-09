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Потанин: Росту экономики страны может способствовать стабильность в налоговом планировании

Потанин: Росту экономики страны может способствовать стабильность в налоговом планировании
Иллюстрация: russiacalling.ru, скриншот трансляции

Президент «Норникеля» Владимир Потанин на форуме ВТБ «Россия зовет!» предложил целостное видение налоговой политики России.

#МНЕНИЯ

Правильно построенная и стабильная налоговая политика может быть существенным стимулом роста экономики. Особенно данный фактор важен в период адаптации к новым условиям, когда на первое место выходит качество планирования митигации рисков и использования возможностей. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Нужен определенный период стабильности на пять-семь лет в области прежде всего налоговой. В идеальном мире, конечно, хорошо было бы за счет невысокой налоговой базы и увеличивающихся инвестиций расширять налоговую базу, но если текущие обстоятельства не позволяют этого и требуется какое-то ее повышение, то лучше делать это по очень понятным простым правилам. То есть облагать налогом на прибыль, а не оборотными налогами. Сделать это прозрачно и открыто, чтобы все бизнесмены могли составлять себе финансовые модели и не вносить на ходу в них ненужных изменений. При этом чтобы это не привело к сокращению инвестиций, нужно стимулировать инвестиции, прежде всего в основной капитал», — сказал он.

Потанин также предложил государству разделить риски с бизнесом по неудачным проектам — не облагать налогом на прибыль тогда, когда прибыли фактически нет. По словам президента «Норникеля», такой подход не только поможет стимулировать инвестиции, но и будет способствовать укреплению бюджетной ситуации и опять же создаст основы для экономического роста страны.

Говоря о критических аспектах экономического развития России, президент «Норникеля» уделил внимание разнице и балансу между стимулирующими и стабилизирующими мерами в финансовой политике государства. В частности, ужесточение кредитной политики Банком России и условий выдачи ипотечных кредитов, а также указ президента о валютном регулировании относятся к стабилизирующим факторам. Соответственно, искать в этих мерах стимулирующего воздействия не приходится. 

Это стабилизирующие факторы, призванные к оздоровлению нашей экономики. И в этом смысле хорошо, что у Банка России и правительства есть достаточно политической воли, чтобы такого рода политические решения принимать», — отметил Потанин.

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Автор: Петр Савельев
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