В Подмосковье запустили образовательный кластер имени директора Норильского ГМК

Подобный проект сейчас реализуется и в Норильске. Запустить его планируют в горизонте трех лет.

Новый образовательный кластер начал работу в Подмосковье. Он носит имя дважды Героя Соцтруда, ветерана Великой Отечественной войны и бывшего директора Норильского горно-металлургического комбината Владимира Долгих. Учредителями проекта стали Правительство Московской области и гимназия им. Евгения Примакова.

В состав кластера вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Расположен он в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области на площади 9,8 га. Преподавать здесь будут на русском, английском и китайском языках. Фокус сделан на ИТ, современных технологиях и инженерии. Особое внимание — технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию. Учиться в этом кластере смогут учащиеся из 17 регионов РФ.

Также в реализации проекта принимала участие компания «Норникель». В ряду прочего она будет выплачивать стипендии лицеистам, победившим во Всероссийской олимпиаде школьников.

Для нас и для меня лично поддержка этой образовательной инициативы очень важна, потому что здесь ученики получат навыки и знания, которые пригодятся и им самим при трудоустройстве, и всей нашей стране», — отметил президент металлургического гиганта Владимир Потанин, выступая на торжественной линейке, приуроченной к началу первого учебного года в кластере.

Проект создания подобного образовательного кластера «Норникель» реализует и в Норильске. Новая школа также будет носить имя Владимира Долгих. Называться новое учебное заведение будет «Школа высоких широт». Посещать его сможет 1 100 учащихся. В основе обучения — лучшие практики самых успешных образовательных заведений страны, таких как лицей Высшей школы экономики, гимназия им. Евгения Примакова и др. Объем инвестиций компании в этот проект составит 4 млрд рублей. Планируется, что первых учеников норильский кластер пример уже в 2026.

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