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В Дудинке открыли новый медицинский центр

В Дудинке открыли новый медицинский центр
Иллюстрация: nornickel.ru

Новая клиника сможет принимать в год более 13 000 пациентов. Ее открытие позволит получать специализированную помощь, не выезжая «на материк».

#НОВОСТИ

Новый корпоративный медицинский центр открылся в Дудинке. Он оснащен современным диагностическим оборудованием и рассчитан на 90 посещений в смену.

Средства на открытие нового центра выделил «Норникель», который с 2019 реализует в Норильском промрайоне проект по развитию корпоративной медицины.

Открытие нового медицинского центра в Дудинке позволит создать дополнительные диагностические возможности для жителей, а в ряде случаев — исключить необходимость выезда для получения специализированной медицинской помощи в другие города, а также снизить нагрузку на врачебный персонал государственных медучреждений», — рассказали в компании.

Это второй такой центр, который металлурги запустили на территории НПР. Первый открылся в 2021 — в Норильске. В планах построить подобные корпоративные клиники в Талнахе и Кайеркане.

Наша задача — дать нашим сотрудникам и членам их семей профессиональную качественную медицинскую помощь, и мы продолжаем работать в этом направлении», — говорит заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

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Автор: Петр Савельев
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