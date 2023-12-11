Когда «Всё включено»: какой тариф выбрать бизнесу в новом году

Банк «Левобережный» предлагает своим клиентам один из выгодных на рынке тарифов. Узнали для вас, что в него включено и, действительно, ли он выгодный.

В тариф «Всё включено» входит: 0 — открытие счёта; 50 % — скидка на обслуживание в течение года при авансовом платеже; 200 платежей в месяц; до 2,1 млн рублей — бесплатные переводы на счёта физлиц; безлимитное внесение наличных на счёт через кассы банка, бесплатный выпуск 2 карт для бизнеса.

Помимо приятной скидки за год обслуживания и прочих преимуществ самого тарифа, банк предоставляет дополнительные бонусы и сервисы: 5000 бонусов при открытии счёта на оплату услуг банка и приобретение сертификатов партнеров; бесплатный выпуск карты для бизнеса, по которой можно снимать до 300 000 рублей в сутки; самоинкассация в любое удобное время; персональный менеджер, который всегда на связи; открытие счета удаленно без посещения офиса банка; «сквозное обслуживание» в любом офисе банка; удобный интернет-банк в мобильном телефоне.

Стоимость обслуживания с учётом 50 % скидки составит 3485 рублей в месяц. Подробнее о тарифе — на сайте банка.

«Счет открывается в течение одного дня, поэтому производить платежи и получать оплату от клиентов можно уже на следующий день, — прокомментировала заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севостьянова. — Счёт открывается дистанционно из любого региона России».

Чтобы воспользоваться выгодным предложением Банка «Левобережный» подайте заявку на открытие расчетного счета уже сейчас. Если у вас остались вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или в офисах банка.

Условие год со скидкой 50% для тарифа «Всё включено» действует бессрочно. При авансовой оплате за обслуживание счета за год скидка составит 50 %. При авансовой оплате за обслуживание счета за 6 месяцев — 25 %. 5000 бонусов в рамках программы лояльности «Любимый клиент» начисляется клиентам, открывшим расчетный счет в Банке «Левобережный» (ПАО) не позднее 29.12.2023 г. и не имеющим до этого момента открытого счета в банке. Программа лояльности «Любимый клиент» — это накопительная система бонусов, которыми можно рассчитываться за услуги банка, обменять на сертификаты партнеров и покупать брендированные сувениры. Увеличение лимита на снятие наличных средств по карте в сутки возможно при подключении сервиса «Увеличение лимита на снятие по карте». Подробнее на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в предложение для подключения РКО и условия программы лояльности в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России

Реклама https://www.nskbl.ru